Primera estación de servicio integrada de conversión de metanol en hidrógeno y repostaje de hidrógeno (China)

- Entra en funcionamiento la primera estación de servicio integrada de conversión de metanol en hidrógeno y repostaje de hidrógeno de China

DALIAN, China, 16 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") inauguró ayer oficialmente en Dalian (China) la primera estación de servicio de conversión de metanol en hidrógeno y de repostaje de hidrógeno de China (la "estación de servicio"). El complejo integrado, que supone una mejora de la anterior estación de servicio que ofrecía servicios de carga de petróleo, gas, hidrógeno y electricidad, puede producir 1.000 kilogramos de hidrógeno al día, con una pureza del 99,999%.

La planta de producción de hidrógeno de Sinopec tiene las ventajas de ocupar una superficie reducida, tener un plazo de construcción corto y contar con un proceso de producción ecológico y respetuoso con el medio ambiente. La nueva Estación de Servicio puede ahorrar costes de producción, almacenamiento y transporte de hidrógeno en más de un 20% en comparación con las estaciones de servicio de hidrógeno tradicionales, y se convertirá en un modelo piloto para liderar el desarrollo de la industria energética del hidrógeno en China.

China produce la mayor cantidad de metanol del mundo, con un 60% del total mundial. Además, el coste de almacenamiento y transporte del metanol es mucho menor que el del hidrógeno, lo que hace del metanol-hidrógeno una tecnología ideal para la producción de hidrógeno.

La solución de Sinopec ha resuelto los cuellos de botella que suponían la escasa capacidad de transporte, los elevados costes y los largos tiempos de carga. Además, los dispositivos de conversión de metanol en hidrógeno y de repostaje de hidrógeno de la estación de servicio tienen una capacidad de producción horaria de 500 metros cúbicos estándar y, sin embargo, sólo ocupan 64 metros cuadrados de superficie, mientras que un equipo convencional de la misma capacidad de producción ocuparía 500 metros cuadrados de terreno.

Sinopec Fuel Oil Sales Co., Ltd ha construido dos estaciones de servicio integradas en la zona de libre comercio de Dalian, y actualmente está construyendo seis más. Con una eficiencia de producción de hidrógeno, una automatización y unas capacidades inteligentes líderes en el sector, la solución de Sinopec es sostenible y ecológica: no produce residuos sólidos, aguas residuales ni gases de escape, conserva más energía y consume menos metanol.

"La puesta en marcha de la Estación de Servicio ha demostrado que la conversión distribuida de metanol en hidrógeno es la hoja de ruta adecuada para el desarrollo sostenible de las estaciones de servicio de hidrógeno en China; se trata de un avance que ofrece una solución segura, fiable, ecológica, inteligente, integrada y eficiente que contribuirá a la aplicación a gran escala de la energía del hidrógeno a un coste menor", destacó Yang Junze, director ejecutivo de Sinopec Fuel Oil Sales.

Como parte de su compromiso de convertirse en la primera empresa china de energía del hidrógeno, Sinopec ha construido nueve centros de suministro de pilas de combustible de hidrógeno en toda China y el mayor número de estaciones de servicio de hidrógeno del mundo.

