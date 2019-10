Primeira travessia Leste-Oeste autônoma e não tripulada do Oceano Atlântico completada pela Saildrone, Inc.

Em janeiro de 2019, o SD 1021 originalmente iniciou em Newport a sua aventura pelo Atlântico, numa missão científica para medir o calor e o carbono na corrente do Golfo. Depois de parar nas Bermudas para manutenção, o SD 1021 então continuou a velejar – seguindo a corrente do Golfo – para a Europa, chegando ao estreito de Solent, costa sul da Inglaterra. Depois da jornada de volta para Newport, o SD 1021 não somente mantém o recorde da mais rápida travessia não tripulada do Atlântico, mas é a única tecnologia de superfície não tripulada a ter completado uma travessia em ambas as direções.

"A resistência, a confiabilidade e capacidades de medições científicas da plataforma Saildrone continuam cada vez mais a crescer", disse Richard Jenkins, o fundador e CEO da Saildrone. "Durante 2019, nossos saildrones circunavegaram a Antártica, passaram 700 dias no Ártico pegando amostras das margens de gelo em retração, completaram nossa primeira pesquisa no Mar do Norte e então cruzaram o hostil Atlântico Norte em ambas as direções. Não há parte do oceano descongelado que não possamos medir agora".

SOBRE A SAILDRONE

A Saildrone, Inc. é uma provedora de dados atmosféricos e oceanográficos de alta resolução, coletados por sua robusta frota de 100 veículos de superfície autônomos não tripulados, chamados saildrones. Movidos a energia eólica e solar e com pegada zero de carbono, os USVs da Saildrone são equipados com um pacote de sensores de grau científico para coletar dados usados em pesquisas de oceanos e previsões do tempo. Os saildrones podem permanecer por até 12 meses no mar, transmitindo dados de tempo real, via satélite.

