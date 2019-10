Saildrone, Inc. completa primer cruce no tripulado y autónomo del océano Atlántico de este a oeste

El SD 1021 comenzó su aventura en el Atlántico en Newport, en enero de 2019, en una misión científica destinada a medir el calor y el carbono en la Corriente del Golfo. Después de detenerse en Bermuda para tareas de mantenimiento, continuó su navegación siguiendo la corriente del Golfo hacia Europa hasta llegar al Solent, en la costa sur de Inglaterra. Tras el viaje de regreso a Newport, el SD1021 no solo tiene el récord por el cruce más rápido no tripulado del océano Atlántico, sino que es la única tecnología de superficie no tripulada que ha completado un cruce en ambas direcciones.