Princess Cruises es galardonada por sus excursiones en tierra en los Cruise Critic's 2019 Editors 'Picks Awards

SANTA CLARITA, California, 16 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Cruise Critic, el sitio de crítica de cruceros líder en el mundo, ha anunciado a los ganadores de la décima segunda edición de los premios Editors 'Picks, donde Princess Cruises se llevó Best Shore Excursión (las mejores excursiones en tierra). Estos premios reconocen a las principales líneas de cruceros, barcos y puertos del año, según lo seleccionado por el equipo internacional de editores de Cruise Critic.

Princess Cruises fue premiada por sus grandes ofertas y asociaciones para crear excursiones en tierra que atraen a los amantes de la gastronomía, las familias y los aventureros a través de sus asociaciones con Discovery Channel, Animal Planet, Bon Appétit y una gran variedad de productos en Alaska. El año pasado, Princess Cruises se asoció con un equipo de expertos locales en Alaska para sorprender a los huéspedes con experiencias aún más exclusivas y auténticas en tierra como parte del galardonado programa de Local Connections (Conexiones Locales) de la línea de cruceros.

Esto es lo que dijeron los editores de Cruise Critic sobre este reconocimiento:

Las mejores excursiones en tierra (categoría del océano): Princess Cruises

"Princess Cruises hace que sea fácil maximizar el tiempo en el puerto, gracias a las asociaciones inteligentes. Los amantes de la gastronomía apreciarán los recorridos culinarios con Bon Appétit, mientras que los amantes de la naturaleza explorarán las opciones de Animal Planet y Discovery Channel. La línea brilla especialmente en Alaska, donde celebró 50 años de cruceros en 2019, con una amplia gama de excursiones diseñadas para atraer a casi todos".

Con un total de 15 excursiones en tierra destacadas en cuatro puertos de Alaska, Princess Cruises se asoció con reconocidos chefs, artistas, expertos en vida silvestre, capitanes de navegación y mucho más para desarrollar excursiones únicas como:

Juneau - Taku Lodge Feast & Five-Glacier Seaplane Experience (Exclusivo de Discovery) (Fiesta de Taku Lodge y experiencia en hidroavión y cinco glaciares): Que incluye vuelo por la exuberante selva tropical y los impresionantes cinco glaciares para llegar a Taku Glacier Lodge, donde se pueden disfrutar los sabores del salmón salvaje de Alaska complementado con guarniciones caseras y hielo glaciar.

Ketchikan - Black Bear, Wildlife & Nature Walk (Exclusivo de Animal Planet) (Osos negros, paseo de la vida silvestre y la naturaleza): Este recorrido permite a los viajeros admirar osos negros sobre un increíble sistema elevado de paseo marítimo, en las plataformas de observación con vista al arroyo donde se pueden observar grandes concentraciones de osos negros listos para alimentarse de salmón del Pacífico.

Skagway - White Pass Rail, Bennett Lake & Yukon Adventure with Train Historian (Local connections) (Vía White Pass, Lago Bennett y Aventura Yukon con Tren Historiador): Consiste en un viaje por el White Pass & Yukon Route en vagones de ferrocarril antiguos mientras se recorren más de 20 millas de pendientes empinadas y giros en acantilados en el camino a Fraser, Columbia Británica y cerca del pintoresco lago Bennett.

Seattle - Small Bites on the Bay - Pike Place Tasting Tour (Bon Appétit ) (pequeños bocados en la bahía - Tour Gastronómico Pike) - Los viajeros que apuestan por este recorrido pueden sentirse como un conocedor local en esta aventura detrás de cámaras para experimentar las vistas, los sonidos y los sabores de este histórico lugar de 105 años.

Victoria - Center of the Universe Observatory Developed with Local Astronomer (Local Connections) (Observatorio Centro del Universo con un astrónomo local): Esta aventura permite descubrir la cima de Observation Hill donde se levanta el Centro de Interpretación de Astronomía, designado Sitio Histórico Nacional de Canadá, donde se encuentran exhibiciones interactivas de astronomía y un espectáculo de planetario que profundiza en la mitología de las constelaciones.

Para conocer más detalles y ofertas de las excursiones en tierra de Princess Cruises en todo el mundo se puede visitar el sitio: https://www.princess.com/ports-excursions/.

Colleen McDaniel, editora en jefe de Cruise Critic, añadió: "Los premios de este año muestran claramente que realmente hay un crucero para cada tipo de viajero. Desde nuevos e innovadores barcos con características nuevas, hasta ofertas destacadas para los amantes de la comida y las familias, hay opciones fantásticas para todo tipo de viajeros. Ya sea un viajero experimentado o un novato, estas son las líneas para navegar para una experiencia inolvidable".

Cruise Critic cuenta con la comunidad de cruceros en línea más grande con más de 650,000 reseñas de cruceros, que cubre aproximadamente 700 cruceros en todo el mundo.

Estos premios tienen la opinión imparcial de los editores de Cruise Critic, basada en experiencias de primera mano y conocimiento de la industria, para ayudar a los viajeros a seleccionar las mejores vacaciones en crucero de un número creciente de opciones. Para conocer todos los detalles de los ganadores de este año, visite: 2019 Cruise Critic Editors' Picks Awards.

La información adicional sobre Princess Cruises está disponible a través de un asesor de viajes profesional o visitando el sitio web de la compañía en: princess.com.

Acerca de Cruise Critic

Cruise Critic® es una guía de cruceros en línea, que ofrece información integral para los viajeros del mundo de los cruceros, desde personas que se suben a un barco por primera vez hasta entusiastas de los cruceros. El sitio presenta más de 650,000 reseñas y alberga la comunidad de embarcaciones en línea más grande del mundo donde los viajeros comparten experiencias y opiniones con otros cruceros. Cruise Critic fue el primer sitio de cruceros para consumidores en Internet, lanzado en octubre de 1995, por The Independent Traveler, Inc., una subsidiaria de TripAdvisor, Inc.

Sobre TripAdvisor

TripAdvisor (NASDAQ: TRIP), la plataforma de viajes más grande del mundo*, ayuda a casi 460 millones de viajeros cada mes** para que cada viaje sea su mejor viaje. Los viajeros de todo el mundo utilizan el sitio y la aplicación de TripAdvisor para buscar más de 830 millones de reseñas y opiniones de 8,6 millones de alojamientos, restaurantes, experiencias, aerolíneas y cruceros. Ya sea que esté planeando o en un viaje, los viajeros recurren a TripAdvisor para comparar precios bajos en hoteles, vuelos y cruceros, reservar tours y atracciones populares, así como reservar mesas en excelentes restaurantes. TripAdvisor, el mejor compañero de viaje, está disponible en 49 mercados y 28 idiomas.

*Fuente: Jumpshot para sitios de TripAdvisor, en todo el mundo, junio de 2019

**Fuente: archivos de registro internos de TripAdvisor, promedio de visitantes únicos mensuales, tercer trimestre de 2019

Acerca de Princess Cruises

Princess Cruises, uno de los nombres más conocidos en cruceros, es la compañía internacional de cruceros y líneas de cruceros premium de más rápido crecimiento que opera una flota de 18 cruceros modernos, transportan a dos millones de huéspedes cada año a 380 destinos en todo el mundo, incluidos el Caribe, Alaska, Canal de Panamá, Riviera Mexicana, Europa, Sudamérica, Australia/ Nueva Zelanda, Pacífico Sur, Hawái, Asia, Canadá/ Nueva Inglaterra, Antártida y World Cruises. Un equipo de expertos en destinos profesionales ha diseñado 170 itinerarios, que duran de tres a 111 días, y Princess Cruises es reconocida periódicamente como la "Mejor línea de cruceros para itinerarios".

En 2017, Princess Cruises, con la empresa matriz Carnival Corporation, presentó MedallionClass Vacations (habilitado por OceanMedallion), el dispositivo portátil más avanzado de la industria de vacaciones, que se ofrece de forma gratuita a cada huésped que navega en un barco MedallionClass. La galardonada innovación ofrece la forma más rápida de unas vacaciones personalizadas y sin problemas, lo que brinda a los huéspedes más tiempo para hacer las cosas que más les gustan. MedallionClass Vacations se activará en cinco barcos para finales de 2019. Un plan de activación continuará en toda la flota global en 2020 y más allá.

Princess Cruises continúa su promesa "Regrese Renovado" de varios años, una campaña de innovación de productos y renovación de cruceros de US$450 millones que continuará mejorando la experiencia de los pasajeros a bordo de la línea. Estas mejoras resultan en más momentos de asombro, recuerdos de por vida e historias significativas para que los huéspedes compartan de sus vacaciones en crucero. Las innovaciones del producto incluyen asociaciones con el galardonado chef Curtis Stone; espectáculos inspiradores de entretenimiento con la leyenda de Broadway Stephen Schwartz; actividades inmersivas para toda la familia, desde Discovery y Animal Planet, que incluyen excursiones exclusivas en tierra a actividades a bordo; el mejor sueño en el mar con la galardonada cama de lujo Princess y más.

Actualmente se están construyendo dos nuevos buques de clase Royal: Enchanted Princess, cuya entrega está programada para junio de 2020, seguida de Discovery Princess, en noviembre de 2021. Princess anunció previamente que dos nuevos barcos (GNL) serán los buques más grandes de la flota de Princess. Se prevé un alojamiento para aproximadamente 4,300 invitados en 2023 y 2025. Princess ahora tiene cuatro barcos que llegarán en los próximos cinco años entre 2020 y 2025. La compañía es parte de Carnival Corporation & plc (NYSE / LSE: CCL;NYSE: CUK).

