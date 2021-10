Princesse Tam Tam et Comptoir des Cotonniers s'associent à Teamwork Commerce pour débloquer l'omnicanalité à l'échelle mondiale

LONDRES, 25 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Princesse Tam Tam et Comptoir des Cotonniers, deux marques de la holding Fast Retailing, ont terminé le déploiement complet de la solution de commerce unifié de Teamwork Commerce. Cette mise en œuvre a été réalisée dans plus de 220 sites à travers la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique et la Suisse.

« Teamwork n'est pas seulement un outil de gestion des stocks et des paiements, c'est un projet global de modernisation de l'ensemble de nos magasins offrant un service sans faille aux clients grâce à un outil facile à utiliser » a déclaré Serge Lengagne, directeur informatique Europe de Fast Retailing.

Les marques utilisent les riches fonctionnalités de Teamwork grâce à une base technique puissante pour offrir un commerce sans friction à leurs clients dans le monde entier. Grâce à Teamwork, toutes les opérations en magasin sont unifiées par le biais d'une application mobile unique, y compris le point de vente, le comptage des stocks et les fonctions de contrôle des stocks telles que le transfert, la réception et les ajustements. Teamwork respecte les rigoureuses normes fiscales et de sécurité européennes, satisfaisant ainsi à toutes les exigences de localisation.

Teamwork présente également sa nouvelle technologie RFID avec les deux marques. Les employés des magasins peuvent établir des reçus sans effort en plaçant simplement les produits sur le comptoir (avec un tampon RFID intégré), en calculant instantanément le total et en finalisant avec un paiement sans contact, ce qui donne une transaction simplifiée et sans friction. De plus, chaque matin, un inventaire complet du magasin peut être effectué en quelques minutes, ce qui augmente considérablement la précision et l'efficacité des stocks.

« Les changements novateurs que nous avons apportés grâce au travail d'équipe comprennent le passage de caisses informatisées à des iPads modernes qui nous séparent physiquement moins de nos clients, la RFID qui nous fait gagner du temps à la caisse, et la mise à jour instantanée des ventes et des changements de stock », a ajouté Lengagne.

Au cœur de sa mission, la plateforme sécurisée de données clients de Teamwork assure une gestion centralisée de toutes les données clients sur tous les canaux, y compris de nombreuses options de segmentation et d'analyse. Cela inclut l'historique complet des achats, que ce soit sur le Web ou en magasin, ainsi qu'un large éventail d'attributs du client, offrant ainsi une vue holistique et omnicanale du client qui est profondément précise, pratique et exploitable. Les normes les plus strictes en matière de réglementation mondiale des données clients sont maintenues et même dépassées par la plateforme Teamwork.

« Je suis persuadé que ces progrès technologiques favoriseront une expérience de vente améliorée, centrée sur le client et conforme à ce qui se fait de mieux aujourd'hui. » Lengagne conclut. « Grâce à notre partenariat avec Teamwork Commerce, nous avons rattrapé le peloton de tête des détaillants et nous visons désormais avec confiance l'omnicanalité complète. »

