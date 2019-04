Principales directivos de canales llegan a Park City para ImpartnerCON19, debaten estrategia de canales para el año 2020 y la siguiente década

La cuarta reunión anual, ahora el mayor evento conducido por proveedores para directivos de canales de todo el mundo, refleja un crecimiento de Impartner de 10 veces en nuevos logos de clientes en el mismo período de tiempo

Los principales protagonistas incluyen a analistas de las principales empresas y clientes que describen las mejores prácticas usando Impartner para aumentar los ingresos, incluidos Autodesk, CommScope, Fortinet, JDA y Smartsheet

SALT LAKE CITY, 29 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Por cuarto año consecutivo, directivos de canales de las principales corporaciones del mundo se reúnen en Utah para asistir a ImpartnerCON19, la cumbre global anual de Gestión de Relación con Clientes (Partner Relationship Management, PRM) para líderes en gestión de clientes y canales, del 1 al 3 de mayo, en Park City, Utah. Los disertantes de la conferencia, que rápidamente se ha convertido en un evento obligado para directivos de canales en todo el mundo, incluyen las ideas de importantes analistas que incluyen a Jay McBain, Principal Analista de Forrester que cubre Canal, Sociedades y Alianzas, y presentaciones de clientes de empresas líderes como Autodesk, CommScope, Fortinet, JDA y Smartsheet.

"El crecimiento crucial de esta conferencia está totalmente alineado con la revolución en gestión de canal impulsada por tecnologías como Impartner PRM, que las empresas deben adoptar para no poner en peligro sus negocios y sus carreras", dijo Joe Wang, CEO de Impartner. "Los líderes de canales de hoy en día deben poseer una combinación sólida y actualizada de habilidad tecnológica y visión para los negocios, lo suficientemente potente como para seguir el ritmo de los cambios y la creciente complejidad del mercado actual. Esta conferencia se focaliza 100% en ayudar a nuestros clientes a afrontar esos desafíos, a estar listos para conquistar el 2020 y los siguientes años de la nueva década, y a maximizar las oportunidades de ventas indirectas".

Este buen momento del mercado se alinea con la visión de McBain de Forrester. "La tercera etapa de transformación comercial y de marketing se consolidará alrededor de la gestión de una efectiva relación de directivos y automatización de marketing en el canal", escribió McBain en una reciente publicación en el blog de Forrester. "El 75 por ciento del comercio mundial fluye indirectamente, y las marcas están empezando a invertir en sus canales indirectos, sociedades y alianzas en el mismo nivel".

T.C. Doyle, editor de tecnología de Informa, ha asistido a la conferencia desde su creación y ha observado el crecimiento sorprendente en primera persona. "Ver a otra compañía de Utah ascender en el mercado y crear, tan rápidamente, una conferencia que está impulsando los ejes del canal para discutir la estrategia de canal para la próxima década es un testimonio del valor que Impartner ofrece a sus clientes".

Sherman Tam, gerente de marketing empresarial para Sistemas de Centros de Datos de Western Digital y quien asiste por cuarta vez, confirma el valor de la conferencia. "Si hay un evento al que asisto cada año, es ImpartnerCON", dijo Tam. "Como líder del canal, tengo la posibilidad de asistir a una cantidad de conferencias a lo largo de este año; ImpartnerCON es la conferencia que no puedo perderme porque no solo asisten a ella líderes de TI. Reúne a líderes de canal de diferentes industrias y a los principales analistas para intercambiar las mejores prácticas. No hay ninguna otra conferencia que brinde acceso directo a una gama de profesionales de canal tan amplia".

La conferencia llega en momentos en los que Impartner continúa experimentando un período de crecimiento impulsado por una siempre creciente lista de logros de clientes de empresas Fortune 100, en múltiples verticales de la tecnología: desde tecnología hasta fabricación, pasando por petróleo y gas, y el sector fintech. Estudios globales realizados por clientes de la potencia del software de gestión de canales de Impartner PRM muestran un aumento promedio del 31 por ciento por año en ingresos de canal y un 23 por ciento de disminución en los costos administrativos

