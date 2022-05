Pro Music Rights, Inc., jedna z najväčších svetových hudobných licenčných spoločností, oznamuje licenčnú zmluvu so službou Tiktok

NAPLES, Fla., 23. mája 2022 /PRNewswire/ -- Pro Music Rights („PMR"), jedna z najväčších svetových licenčných spoločností v oblasti hudby, s potešením oznamuje, že udelila známej videoslužbe TikTok licenciu, ktorá jej používateľom umožní vytvárať videá obsahujúce hudbu z rozsiahleho repertoáru spoločnosti Pro Music Rights. Dohoda umožní spoločnosti TikTok ponúknuť svojim používateľom viac ako 2 500 000 diel spoločnosti PMR. Jake P. Noch, generálny riaditeľ spoločnosti Pro Music Rights, uviedol, že je veľmi rád, že môže nadviazať spoluprácu so spoločnosťou TikTok. „Myslím si, že TikTok je skvelá platforma a bude vynikajúcim online priestorom na rozšírenie publika pre našu hudbu, pretože ju bežne používajú milióny ľudí na celom svete," povedal pán Noch.

O spoločnosti Pro Music Rights, Inc. ( ProMusicRights.com )

Pro Music Rights je piata organizácia udeľujúca práva na verejné vystúpenia (PRO), ktorá doteraz vznikla v Spojených štátoch. Medzi držiteľov jej licencií patria také významné spoločnosti ako TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo a stovky ďalších. Spoločnosť Pro Music Rights kontroluje odhadovaný trhový podiel 7,4 % v Spojených štátoch amerických a zastupuje viac ako 2 500 000 diel, na ktorých sa podieľajú významní umelci ako A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Rich The Kid, Young Dolph, Trinidad James, Fall Out Boy a nespočetné množstvo ďalších. Viac informácií nájdete na stránkach promusicrights.com

