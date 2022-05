Pro Music Rights, Inc., jedna z największych spółek branży licencjonowania muzyki, ogłasza nawiązanie umowy licencyjnej ze spółką Tiktok

NAPLES, Floryda, 23 maja 2022 r. /PRNewswire/ -- Pro Music Rights ("PMR"), jedna z największych spółek zajmujących się licencjonowaniem muzyki, z przyjemnością ogłasza, że udzieliła znanemu na całym świecie serwisowi wideo TikTok licencji, która pozwoli użytkownikom tworzyć filmy zawierające muzykę z szerokiego repertuaru Pro Music Rights. Umowa pozwoli TikTokowi na zaoferowanie swoim użytkownikom ponad 2,5 mln utworów.Jake P. Noch, dyrektor generalny Pro Music Rights, powiedział, że jest bardzo zadowolony z nawiązania współpracy z TikTokiem. „Sądzę, że TikTok to wspaniała platforma, która stanie się doskonałym miejscem do promowania naszej muzyki wśród szerszej rzeszy osób, bo korzystają z niej regularnie miliony ludzi na całym świecie" – dodał Noch.

Pro Music Rights, Inc. ( ProMusicRights.com )

Pro Music Rights jest piątą w historii amerykańską organizacją zarządzającą prawami autorskimi do publicznego wykonywania utworów. Wśród jej licencjobiorców znajdują się znane firmy, takie jak TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo i setki innych. Pro Music Rights posiada szacowany udział 7,4% w rynku USA, co przekłada się na ponad 2,5 mln utworów takich znanych artystów, jak: A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Rich The Kid, Young Dolph, Trinidad James, Fall Out Boy i niezliczonych innych wykonawców. Więcej informacji na stronie promusicrights.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/728013/Pro_Music_Rights_Logo.jpg

SOURCE Pro Music Rights