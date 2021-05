Procter & Gamble lance le salon iLab 2021 en partenariat avec le Conseil de développement économique de Singapour pour y renforcer l'écosystème d'innovation

La cérémonie de lancement d'iLab a lieu à l'i-Singapore Digital Omni-Channel Center (i-SiDOC) de P&G en présence de plusieurs invités d'honneur : Heng Swee Keat, vice-premier ministre, ministre coordonnateur des Politiques économiques et ministre des Finances de Singapour, Rafik Mansour, chargé d'affaires par intérim à l'ambassade des États-Unis à Singapour, M. Ted Tan, PDG adjoint d'Enterprise Singapour (ESG) et M me Cindy Koh, vice-présidente exécutive du Singapore EDB.

Force positive et de croissance, P&G perpétue son engagement à mieux servir ses clients en tirant parti de la technologie pour répondre à leurs exigences et attentes en évolution. En collaborant avec des start-ups qui utilisent des technologies prêtes pour l'avenir, P&G sera en mesure de révolutionner le parcours des consommateurs.

« Dans un avenir post-pandémique, la poursuite de l'innovation sera cruciale pour la reprise et l'avancement de notre économie. L'ambition de P&G dans les régions de l'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et de l'Afrique est de devenir une entreprise du futur et de faire de Singapour un pôle d'innovation pour P&G et pour notre industrie en dirigeant la transformation numérique et en encourageant l'innovation dans tous les aspects de nos activités, » a déclaré M. Magesvaran Suranjan, président, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique de P&G.

Dans le cadre d'iLab, les start-ups sélectionnées participeront à des ateliers d'idéation et de brainstorming avec P&G pour tenter de relever des défis au moyen de technologies dans des domaines comme la personnalisation de l'intelligence artificielle, les jeux vidéos, le commerce social et la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Les start-ups sélectionnées qui auront l'approche la plus prometteuse travailleront ensuite avec P&G pour déployer des projets pilotes dans les marchés de P&G en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique.

L'idée d'iLab repose sur la conviction de P&G que les entreprises ont besoin d'un écosystème entrepreneurial dynamique et durable pour pouvoir répondre aux besoins changeants des consommateurs. Grâce au soutien de l'EDB, P&G encadrera également des start-ups et organisera des échanges par le biais d'ententes de networking.

« Nous sommes très reconnaissants de pouvoir compter sur le soutien de partenaires partageant les mêmes idées que nous dans le cadre de cette aventure passionnante, en particulier l'EDB et ESG, avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Chez P&G, nous nous efforçons toujours de mener le changement dans tous les aspects de nos opérations et de soutenir nos partenaires, nos employés et nos autres parties prenantes », a déclaré M. Karthik Natarajan, vice-président principal et directeur financier, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique de P&G.

iLab met l'accent sur trois volets différents : l'avenir de la publicité, l'avenir de la vente au détail et l'avenir de la chaîne d'approvisionnement. Ces trois domaines sont en phase avec l'évolution des besoins des consommateurs et des détaillants, la transformation des écosystèmes médiatiques et les changements révolutionnaires de la chaîne d'approvisionnement.

Sur un groupe composé au départ de 100 start-ups évaluées sur leur capacité à relever des défis commerciaux réels fixés par P&G, l'entreprise a invité les 27 plus prometteuses à participer à son salon virtuel du 4 mai au 6 mai 2021 inclus.

