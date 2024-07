Prodigy Technovations présente son puissant analyseur de protocoles PCIe Gen5

« Le PGY-PCIeGen5-PA représente une avancée significative dans l'analyse des protocoles PCIe, » a déclaré Godfree Coelho, PDG de Prodigy Technovations. « En offrant une visibilité sans précédent sur le trafic PCIe Gen5, facile à configurer, capable de capturer le trafic PCIe à 32 Gbps, compact et surveillant rapidement les entrées et sorties des états basse consommation, nous permettons aux ingénieurs d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes de conception, réduisant ainsi le délai de mise sur le marché. »

Le PGY-PCIeGen5-PA offre un ensemble complet de fonctionnalités, y compris l'analyse simultanée des protocoles pour les trafics 2.5, 5, 8, 16 et 32 GT/s, des capacités avancées de déclenchement « Si/Alors/Sinon » basées sur le contenu des paquets TS1, TS2, DLLP, TLP et des signaux de bande latérale. Un logiciel puissant fournit une analyse approfondie des traces capturées pour les protocoles PCIe et NVMe. Avec le support des interposeurs M.2, CEM, U.2, E1.S et SD Express, l'analyseur s'adapte à divers types d'interfaces PCIe.

Les principales caractéristiques du PGY-PCIeGen5-PA incluent :

Décodage LTSSM en temps réel

Vue détaillée des résultats pour les TLP, DLLPs à 32 Gbps et analyse analytique

Vue NVMe avec lien direct vers les TLP

Surveillance des signaux de bande latérale et des états basse consommation

Conditions de déclenchement « Si/Alors/Sinon » multi-niveaux avancées

Le PGY-PCIeGen5-PA sera disponible pour les ingénieurs lors de l'Atelier de Conformité PCI-SIG à San Francisco, CA, É.-U., du 29 juillet au 2 août 2024, et au FMS : The Future of Memory and Storage, Stand #833, du 6 au 8 août 2024.

« L'Association SD est heureuse de voir le développement du PGY-PCIeGen3/4/5-PA, qui jouera un rôle crucial dans l'adoption de la technologie SD Express, » a déclaré Yosi Pinto, Président du Conseil d'Administration et président du Comité Technique de l'Association SD. « Cet outil important aidera nos membres à accélérer la conception et la validation de produits basés sur SD Express avec l'aide des Interposeurs SD Express. »

Le PGY-PCIeGen5-PA est désormais disponible pour évaluation et achat. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.prodigytechno.com/ ou envoyer un e-mail à [email protected].

À propos de Prodigy Technovations

Prodigy Technovations est un fournisseur leader de solutions innovantes d'analyse de protocoles pour les technologies grand public et émergentes telles que PCIe, UFS4, eMMC, SD, SDIO, UHS II, I3C, RFFE et SPMI. Avec un accent sur la fourniture de produits de pointe et un support client exceptionnel, nous permettons aux ingénieurs du monde entier d'accélérer le développement et les processus de validation de leurs produits.

