Prodigy Technovations、強力なPCIe Gen5プロトコルアナライザを発表

PGY-PCIeGen5-PAは、2.5、5、8、16、および32GT/sトラフィックの同時プロトコル解析、TS1、TS2、DLLP、TLPパケットコンテンツ、およびサイドバンド信号に基づく高度なif-then-elseトリガ機能など、包括的な機能セットを提供します。強力なソフトウェアは、PCIeおよびNVMeプロトコルのキャプチャ・トレースの詳細な解析を提供します。M.2、CEM、U.2、E1.S、SD Expressインターポーザのサポートにより、アナライザはさまざまなPCIeインターフェイス・タイプに適応します。

PGY-PCIeGen5-PAの主な特徴は以下の通りです。

リアルタイムLTSSMデコード

32 Gbps TLP、DLLP、および解析分析用の詳細な結果ビュー

TLPに直接リンクするNVMeビュー

サイドバンド信号モニタリングと低電力状態

高度なマルチレベルif-then-elseトリガ条件

PGY-PCIeGen5-PAは、2024年7月29日から8月2日まで米国カリフォルニア州サンフランシスコで開催されるPCI-SIG Compliance Workshop、および2024年8月6日から8日までFMS: the Future of Memory and Storage(Booth #833)でエンジニア向けに提供されます。

「SD Associationは、SD Express技術の採用を可能にする上で重要な役割を果たすPGY-PCIeGen3/4/5-PAの開発を喜んでいます」と、SD Associationの取締役会長兼技術委員会委員長であるYosi Pintoは述べています。「この重要なツールは、SD Express Interposersの助けを借りて、SD Expressベースの製品の設計と検証を加速させるのに役立ちます。」

PGY-PCIeGen5-PAは現在、評価および購入が可能です。詳細については、https://www.prodigytechno.com/をご覧になるか、[email protected]まで電子メールでお問い合わせください

Prodigy Technovationsについて

Prodigy Technovationsは、PCIe、UFS4、eMMC、SD、SDIO、UHS II、I3C、RFFE、SPMIなどの主流および新興技術向けの革新的なプロトコル解析ソリューションのリーディングプロバイダです。最先端の製品と卓越したカスタマーサポートを提供することに重点を置き、世界中のエンジニアが製品開発と検証プロセスを加速できるよう支援しています。

問い合わせ先:

Godfree Coelho

+919880027949

[email protected]

写真:https://mma.prnewswire.com/media/2468986/Powerful_PCIe_Gen5_Protocol_Analyzer_Infographic.jpg

SOURCE Prodigy Technovations