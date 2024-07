Prodigy Technovations stellt leistungsstarken PCIe Gen5 Protokoll-Analysator vor

„Der PGY-PCIeGen5-PA stellt einen Fortschritt in der PCIe-Protokollanalyse dar", sagt Godfree Coelho, Geschäftsführer von Prodigy Technovations. „Er bietet beispiellose Transparenz des PCIe Gen5-Verkehrs, einfache Einrichtung, Erfassung des PCIe-Verkehrs mit 32 Gbps, ist kompakt und bietet eine schnelle Überwachung des Eintritts und Austritts aus dem Stromsparzustand. Wir versetzen Ingenieure in die Lage, Konstruktionsprobleme schnell zu erkennen und zu lösen und so die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen."

Der PGY-PCIeGen5-PA bietet umfassende Funktionen, darunter die gleichzeitige Protokollanalyse von 2,5-, 5-, 8-, 16- und 32-GT/s-Verkehr, erweiterte WENN-DANN-SONST-Auslösefunktionen auf der Grundlage von TS1, TS2, DLLP, TLP-Paketinhalt und Seitenbandsignalen. Leistungsstarke Software bietet eine detaillierte Analyse der erfassten Traces für PCIe- und NVMe-Protokolle. Mit Unterstützung für M.2-, CEM-, U.2-, E1.S- und SD-Express-Interposer passt sich der Analysator an verschiedene PCIe-Schnittstellentypen an.

Zu den wichtigsten Merkmalen des PGY-PCIeGen5-PA gehören:

LTSSM-Dekodierung in Echtzeit

Detaillierte Ergebnisansicht für 32-Gbit/s-TLPs , DLLPs und analytische Analysen

DLLPs NVMe-Ansicht mit direkter Verbindung zu TLPs

TLPs Überwachung von Seitenbandsignalen und niedrige Leistungsstufen

Erweiterte mehrstufige WENN-DANN-SONST-Auslösebedingungen

Der PGY-PCIeGen5-PA ist für Ingenieure auf dem PCI-SIG Compliance Workshop in San Francisco, CA, USA, vom 29. Juli bis 2. August 2024, erhältlich, und auf der FMS: the Future of Memory and Storage, Stand #833, vom 6. bis 8. August 2024.

„Die SD Association freut sich über die Entwicklung der PGY-PCIeGen3/4/5-PA, die eine entscheidende Rolle bei der Einführung der SD-Express-Technologie spielen wird", sagte Yosi Pinto, Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender des Technischen Ausschusses der SD Association. „Dieses wichtige Tool wird unseren Mitgliedern helfen, das Design und die Validierung von SD-Express-basierten Produkten mit Hilfe von SD Express Interposers zu beschleunigen."

Der PGY-PCIeGen5-PA ist ab sofort zum Testen und Kaufen verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.prodigytechno.com/ oder per E-Mail an [email protected]

Informationen zu Prodigy Technovations

Prodigy Technovations ist ein führender Anbieter innovativer Protokollanalyselösungen für Mainstream- und neue Technologien wie PCIe, UFS4, eMMC, SD, SDIO, UHS II, I3C, RFFE und SPMI. Unser Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von Spitzenprodukten und außergewöhnlichem Kundensupport. Wir ermöglichen es Ingenieuren weltweit, ihre Produktentwicklungs- und -validierungsprozesse zu beschleunigen.

Kontakte:

Godfree Coelho

+919880027949

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2468986/Powerful_PCIe_Gen5_Protocol_Analyzer_Infographic.jpg