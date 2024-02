PRODUCTLIFE GROUP ACQUIERT COMMERCIAL EYES ET ÉTEND SA PRÉSENCE DANS LA RÉGION APAC

PARIS, 1er février 2024 /PRNewswire/ -- ProductLife Group (PLG), fournisseur mondial spécialisé dans les services réglementaires, scientifiques, de vigilance, de qualité et de transformation numérique pour le secteur des sciences de la vie, annonce l'acquisition de Commercial Eyes, la principale société australienne de commercialisation de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, spécialisée dans les affaires réglementaires, la pharmacovigilance, l'information médicale, l'assurance qualité, l'accès au marché, les études de marché et les programmes destinés aux patients.

Ce partenariat ouvre de nombreuses possibilités de synergie pour les deux organisations et leurs clients. La présence et l'expertise mondiales de ProductLife Group, combinées aux connaissances et aux capacités régionales de Commercial Eyes, permettront à ProductLife Group de fournir des services et des solutions améliorés à ses clients. Le portefeuille élargi d'offres permettra aux clients de naviguer dans des cadres complexes en toute confiance, garantissant un accès réussi au marché et aux patients pour les nouvelles solutions de soins de santé dans le respect total des exigences réglementaires et conformément aux attentes des payeurs.

Andrew Carter, fondateur et directeur général de Commercial Eyes : « Rejoindre PLG est une décision stratégique majeure pour Commercial Eyes, nos collaborateurs et nos clients. Nous allons tirer parti de la plateforme que nous avons créée au cours des 22 dernières années pour étendre notre empreinte mondiale. Cela créera d'importantes opportunités de perfectionnement professionnel pour les membres de notre équipe et nous permettra de mieux soutenir nos clients grâce à une couverture mondiale de services de conseil en sciences de la vie de bout en bout. »

Xavier Duburcq, PDG de PLG, a renchéri : « Cette fusion nous permet non seulement d'élargir notre présence géographique et nos offres sur les marchés mondiaux, mais aussi de mieux servir nos clients tout au long de leur stratégie d'accès au marché et aux patients. L'acquisition de Commercial Eyes marque un nouveau chapitre passionnant dans notre parcours. Ensemble, nous possédons la force collective, l'expertise et la passion nécessaires pour susciter des changements positifs et façonner l'avenir de l'industrie des sciences de la vie.

Nos deux entreprises partagent des valeurs similaires : être des pionniers en matière d'innovation, satisfaire les clients, faire preuve d'esprit d'équipe et donner un sens unique aux sciences de la vie. Cet ensemble de valeurs communes constitue une base solide pour l'intégration harmonieuse des deux organisations. »

À propos de ProductLife Group

La mission de ProductLife Group est de soutenir l'accès des patients à des solutions de soins de santé sûres et efficaces en proposant des services de conseil et d'externalisation dans le monde entier tout au long du cycle de vie du produit.

PLG est le partenaire stratégique de référence du secteur des sciences de la vie pour le développement, l'introduction sur le marché et la gestion du cycle de vie des portefeuilles de produits, ainsi que pour la transformation commerciale et numérique qui en découle.

Dans le but d'améliorer continuellement la valeur offerte aux équipes et aux clients, PLG s'engage dans un partenariat à long terme, l'innovation, la flexibilité et la rentabilité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://productlifegroup.com/

À propos de Commercial Eyes

Commercial Eyes est une société de conseil dans le domaine de la santé et des sciences de la vie, spécialisée dans les services avant et après l'enregistrement, comprenant notamment l'accès, la recherche et la veille concurrentielle (ARI), la réglementation, la qualité et la conformité (RQC), la sécurité des patients et la gestion des risques (PS), l'information médicale (MI) et les programmes pour les patients (PP). Commercial Eyes a son siège à Melbourne (Australie) avec une présence en Nouvelle-Zélande, où la société est connue comme l'un des plus grands fournisseurs de services de commercialisation pour les secteurs pharmaceutiques et MedTech. Depuis plus de 22 ans, Commercial Eyes fournit des résultats de haute qualité, axés sur le client, dans le secteur réglementé des produits thérapeutiques et des soins de santé en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Commercial Eyes s'est développé pour devenir une entreprise leader dans la commercialisation de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. Avec une équipe de plus de 100 personnes, la société a assisté plus de 800 clients représentant l'ensemble des entreprises de technologie de la santé.

Pour en savoir plus, visitez https://commercialeyes.com.au/

