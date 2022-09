PRODUCTORES MAYORISTAS DE ÁRBOLES DE NAVIDAD REALES OFRECEN UNA PREVISIÓN DE MERCADO CON POCAS SORPRESAS

Una gran demanda y ventas estables

A medida que los costos de los insumos aumentan, también lo hacen los precios al por mayor

HOWELL, Mich., 26 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Estas consultas ya son parte de la tradición para los productores de árboles de navidad de verdad: ¿Cómo van las ventas? ¿Cómo van los suministros? ¿Qué pasa con este clima tan impredecible? ¿Van a subir los precios? ¿Se quedarán sin árboles? Las respuestas rara vez cambian:

Las ventas se ven bien ... Varía según la región, pero el panorama se ve fuerte en general ... El clima es impredecible, sin duda, pero aislado y la industria es más fuerte que cualquier evento ... Como casi todos los bienes de consumo este año, probablemente un poco ... y No. Un gran no. No nos quedamos sin árboles el año pasado, o el año anterior, o el año anterior.

Las respuestas no varían mucho dado que la industria de los árboles de navidad reales está descentralizada, con grandes productores mayoristas que abarcan varias regiones del país, y porque el período de crecimiento de siete a doce años necesario para llevar un árbol al mercado significa que el suministro puede ajustarse, ya sea dejando los árboles en el suelo un poco más de tiempo o cosechándolos un poco antes, lo que dicte una temporada concreta.

Pero en lugar de dejar el panorama a merced de la tradición, a las conjeturas o a los que no tienen visibilidad de primera mano, el Real Christmas Tree Board (RCTB por sus siglas en inglés) encuestó el mes pasado a 55 agricultores mayoristas de árboles de navidad reales de todo Estados Unidos. En conjunto, los encuestados suministran aproximadamente dos tercios del mercado de árboles de navidad reales del país.

Cuando se combina con la encuesta anual a los consumidores, que también lleva a cabo el RCTB, se obtiene la previsión más precisa posible de la temporada. (Los resultados completos de la encuesta a los consumidores se publicarán el próximo mes).

En conclusión: el 2022 se parecerá mucho al 2021

"La industria de los árboles de navidad reales satisfizo la demanda el año pasado y la satisfará este año", dijo Marsha Gray, Directora Ejecutiva de RCTB. "Este es esencialmente un año sin sorpresas".

"Nuestra encuesta anual a los consumidores mostró que el 86% de los compradores de árboles de navidad reales dijeron que no tuvieron problemas para encontrar un lugar cercano donde comprar su árbol el año pasado", comentó Gray. "Y el 87% nos dijo que había encontrado el árbol que quería en el primer lugar donde buscó". 1

"Esperamos que este año no sea diferente", añadió. "La encuesta de los agricultores nos dice que la demanda es saludable. Los minoristas observan un interés constante de los consumidores por los árboles de navidad de verdad, y ahora mismo la oferta se ajusta bastante bien a ese interés. La mayoría -el 67% de los mayoristas con los que hemos hablado- afirma que espera vender todos los árboles que tiene previsto cosechar este año. En términos de volumen, más de la mitad, el 55%, afirma que espera vender aproximadamente la misma cantidad de árboles de navidad reales que el año pasado. El resto está dividido: algunos esperan vender más, otros menos".2

Estos son algunos de los resultados de la encuesta a los agricultores mayoristas:

Los costos de los insumos han aumentado para todos.

Todos los encuestados estiman que los costos de los insumos han aumentado en comparación con el año pasado. El rango de aumento más citado fue del 11% al 15% (36% de los encuestados), pero más de una cuarta parte (27%) lo situó incluso por encima, entre el 16% y el 20%, en comparación con los costos de los insumos del año pasado. Otra cuarta parte (25%) afirma que estos costos han aumentado hasta un 10% en comparación con el año anterior. Y un 10% de los encuestados lo sitúa aún más alto, con un aumento anual estimado de más del 21%.2

Los agricultores prevén aumentar sus precios al por mayor.

La mayoría de los agricultores (71%) citó un probable aumento de los precios al por mayor del 5% al 15% en comparación con el año pasado, mientras que el 11% de los encuestados anticipó un aumento de sus precios al por mayor en una cantidad más modesta: hasta no más del 5% con respecto al año pasado. Otro 11% prevé un aumento de precios de entre el 16% y el 20% con respecto al año pasado. Sólo unos pocos, el 5%, prevén un aumento del 21% o más. Menos del 2% de los encuestados afirma que no prevé aumentar sus precios al por mayor este año. 2

Las mayores preocupaciones de los productores son la desaceleración de la cadena de suministro y el impacto de la inflación en el gasto de los consumidores.

La encuesta presentaba una lista de posibles preocupaciones y pedía a los productores mayoristas que las clasificaran de mayor a menor preocupación. En consonancia con los problemas de la cadena de suministro en todo el país -y en todo el mundo- desde el inicio de la pandemia, la preocupación número uno era la desaceleración de la cadena de transporte/logística/suministro, según el 44% de los encuestados. La segunda preocupación fue, como es lógico, el impacto de la inflación en el gasto de los consumidores (según el 35% de los encuestados). En tercer lugar, la disponibilidad y el costo de la mano de obra (21%). El cuarto lugar lo ocupa la escasez de oferta (25%), el quinto las condiciones meteorológicas (33%) y el que menos preocupa es el exceso de oferta, con más de la mitad (53%) en el sexto lugar. 2

Sin cambios inesperados

"Este año no hay cambios inesperados en la historia de los árboles de navidad de verdad", dijo Gray. "Sólo la mano firme de los cultivadores profesionales que llevan la alegría a los consumidores y la inteligencia comercial al mercado".

Gray da un consejo a los que se quejan del suministro de árboles de navidad de verdad cada temporada: "Recuerden que ninguna historia es la historia completa. Siempre se ha dado el caso de que este minorista se agote antes que aquel, pero ninguno de los dos ofrece una imagen completa. La industria de los árboles de navidad reales es más grande que cualquier granja, minorista o región - y nunca nos hemos quedado sin árboles".

La inflación ha sido la noticia dominante del año en lo que respecta a los productos de consumo, por lo que Gray vuelve a recurrir a la encuesta de consumidores para obtener una perspectiva adicional.

"Mientras que nuestra encuesta a los agricultores nos dice que los precios al por mayor son probablemente más altos para los árboles de navidad reales este año, nuestra encuesta a los consumidores nos dice que la gente esperaba lo mismo", dijo Gray. "La buena noticia es que los aficionados a los árboles de navidad de verdad dicen que creen que los árboles valen su precio y que están dispuestos a pagar más este año si es necesario para conseguir uno, y eso tampoco sorprende".1

METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA

1 Acerca de la encuesta a los consumidores: TRUE Global Intelligence (TGI), la práctica de investigación interna de FleishmanHillard, realizó una encuesta a 1.500 estadounidenses adultos de entre 21 y 49 años. Todos los encuestados celebran u observan la navidad y deciden o participan en la decisión de si ponen un árbol de navidad en su casa cada año y de qué tipo, o influyen en la persona que toma la decisión. La encuesta se realizó del 26 de mayo al 13 de junio de 2022. La encuesta tiene un margen de error de ±2,5% y mayor para los subgrupos.

2 Acerca de la encuesta a los agricultores: El Real Christmas Tree Board (RCTB por sus siglas en inglés), junto con FleishmanHillard, ha realizado una encuesta a 55 productores mayoristas de árboles de navidad reales de todo Estados Unidos: Noroeste, Oeste, Suroeste, Medio Oeste, Noreste, Medio Atlántico y Sureste. En conjunto, los encuestados suministran más de dos tercios del mercado de árboles de navidad reales del país. La encuesta se realizó en agosto de 2022.

CONOZCA LAS FUENTES DE INFORMACIÓN:

La Real Christmas Tree Board (RCTB) es el recurso experto de los medios de comunicación para obtener información sobre los árboles de navidad cultivados en granja. Fundada en 2015 como el Christmas Tree Promotion Board, y con cambio de nombre en 2022, es un programa nacional de investigación y promoción cuya misión es compartir los beneficios de los árboles de navidad frescos con los consumidores a través de la promoción y las relaciones públicas, al tiempo que se dedica a la investigación para servir mejor a nuestros clientes y cultivadores. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) supervisa la RCTB para garantizar la transparencia, la precisión y la imparcialidad de sus comunicaciones. La RCTB proporciona a los medios de comunicación y al público información precisa, conocimientos adicionales y las últimas noticias e inspiración para la temporada. Representa a los verdaderos árboles de navidad vendidos en los Estados Unidos y se financia a través de las cuotas anuales que pagan todas las empresas que cultivan o importan 500 o más árboles de navidad reales. Este comunicado de prensa ha sido elaborado y distribuido por la RCTB. Busque "Real Christmas Tree Board" en Internet y visite la página web RealChristmasTreeBoard.com

La National Christmas Tree Association (NCTA) , fundada en 1955, es la asociación comercial nacional y la organización de defensa de la industria de los árboles de navidad cultivados en granjas que lidera sus políticas públicas y asuntos gubernamentales y sirve como "voz de la industria". La NCTA representa a cientos de explotaciones agrícolas activas, a 38 asociaciones estatales y regionales y a miles de empresas afiliadas que cultivan y venden árboles de navidad o prestan servicios relacionados. Cada año, desde 1966, un miembro de la NCTA ha presentado el árbol de navidad oficial de la Casa Blanca a la Primera Dama, que se exhibe en el Salón Azul (Blue Room). La NCTA es también un recurso mediático de confianza sobre los árboles de navidad cultivados en granjas.

La American Christmas Tree Association (ACTA) no representa a los verdaderos árboles de navidad ni a los cultivadores. Es una corporación 501(c)(3) establecida en 2009 y no tiene miembros conocidos que representen a la industria de los árboles de navidad reales. Thomas Harman1 es el director general de ACTA y también es el fundador y director general de Balsam Hill, un vendedor de árboles de navidad artificiales.2 La mayoría de los árboles de navidad artificiales se fabrican en el extranjero.3



