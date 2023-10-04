Profesyonel satıcılara güçlü seçenekler sunan Insights-X fuarı kapılarını açmak üzere

Katılımcı sayısının daha büyük olmasından doğan yeni ilhamlar

Ziyaretçilerin kolayca kaynaşmalarını sağlayan samimi bir fuar

NÜRNBERG, Almanya, 4 Ekim 2023 /PRNewswire/ -- Önümüzdeki hafta içinde Nürnberg Fuar Merkezi yeniden uluslararası kâğıt, büro ve kırtasiye topluluğunun merkezî buluşma yeri olacak. eXtra-Day de dâhil olmak üzere 11-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Insights-X fuarında tüm sektör sekizinci defa bir araya gelecek. Fakat fuar öncesinde de keyifler yerinde: Avrupa'nın dört bir yanından gelen satın almacılar ve perakendeciler, fuarda büyük sayıda temsil edilen önemli oyuncuların ve yeni kurulan şirketlerin ürün çeşitliliğini dört gözle bekliyor. Ziyaretçiler ayrıca verimli kaynaşma fırsatlarından ve yeni tasarlanmış özel bir alandan da yararlanabilecek.

The international community for Stationery, Office, Bags and more comes together at the eighth Insights-X from 11 to 14 October in Nuremberg.

İlham verici seçenekler

Insights-X, olağanüstü iş atmosferiyle fuar katılımcılarının beğenisini kazanıyor. Fuarın tüm günlerinde katılımcılar; satın almacılar ve perakendecilerle kişisel görüşmeler yapmak için bolca zaman ayıracak. Kısa yürüme mesafeleri sayesinde perakendeciler, yazı gereçleri ve aksesuarları, kâğıt ve dosyalama ürünleri, sanatsal ve yaratıcı ürünler, çalışma masası ve ofis ile çanta ve aksesuarlarından kırtasiye ve hediyelik eşyalara kadar uzanan geniş ürün çeşitliliğine sahip sektörel pazar hakkında kapsamlı bir izlenim edinebilecekler. Kentsel havada yeni tasarlanan InsightsArena da ilave bir ilham kaynağı olacak. Retail Inspiration Hub ve BRANDmate Plaza ise, ürün gamının yüksek ciro getirecek şekilde seçilmesi, satış noktalarında ürünlerin cezbedici bir şekilde sunulması ve önemli lisans konuları için binbir fikir verecek. Bunun dışında ziyaretçilerin yaratıcılığı, bizzat katılabilecekleri sanatsal bir etkinlikle geliştirilecek. Insights-X ayrıca fuar akşamları kapandıktan sonra da kaynaşma fırsatları sunacak: Fuarın ilk akşamında düzenlenecek AfterHour buluşmasında, endüstri ve ticaret mensupları rahat bir ortamda birbiriyle sohbet edebilecek ve mutfak lezzetlerinin ve müzikli eğlencenin tadını çıkarırken yeni bağlantılar kurabilecekler. Fuarın Cuma akşamında ise yeni bir networking partisi olan OrangeNight düzenlenecek. Sokak yemekleri, içki ve DJ müziği eşliğinde sektör temsilcileri Salon 10.0'da yer alan InsightsArena'da günün getirdiklerini birlikte gözden geçirebilecekler.

Sıkı bir ağ

Ayrıca ulusal ve Avrupalı birliklerden de büyük destek almakta olan Insights-X fuarının Alman işbirliği ortakları arasında Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels, Ek/servicegroup, Handelsverband Büro und Wohnen, Handelsverband Hessen, idee + spiel, Iden Group, InterES, Prisma, Soennecken ve Vedes yer almaktadır. Fuar ayrıca uluslararası sektörel kuruluşlar tarafından da aktif olarak desteklenmekte olup Avusturya Bundesgremium des Papier- und Spielwarenhandels ve Fransız Fédération EBEN'in yanı sıra Polonya'dan Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej, Danimarkalı Konpa, İngiliz The Giftware Association ve Türkiye'den TÜKİD de destekçilerimiz arasındadır. İşbirliği ortaklarımızdan bazıları burada oluşan sinerjilerden yararlanmak üzere paralel etkinlikler düzenlemektedir. Handelsverband Büro und Schreibkultur 12 Ekim'de Nürnberg Fuar Merkezi'nde sektör kongresini düzenlerken, duo schreib & spiel de üyelerini bir gün sonraki sonbahar toplantısında ağırlayacak. Cumartesi günü ise Büroring, üyelerini fuarda özel bir bayi turuna davet edecek.

Insights-X fuarının biletleri 15 Euro karşılığında www.insights-x.com/en/tickets adresinden temin edilebilir. Profesyonel ziyaretçilere tüm günlerde fuara erişim sağlayacak olan bilet fuarın iki akşamında yapılacak olan etkinlikleri de kapsamaktadır. Gişeden bilet satışı olmayacaktır. Medya mensupları ise www.insights-x.com/en/accreditation web sitesi üzerinden Insights-X için önceden kayıt yaptırabilirler.

Insights-X

Insights-X; kâğıt, büro ve kırtasiye sektörünün ihtisas fuarıdır. Fuar her yıl Ekim ayında önde gelen markaların üreticilerini ve her ölçekten ürün sunucularını Nürnberg Fuar Merkezinde bir araya getirmektedir. Profesyonel satıcılar burada kırtasiye, büro, çanta ve daha fazlasına yönelik geniş bir ürün gamı bulabilirler. Önümüzdeki fuar, eXtra-Day de dâhil 11-14 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Daha fazla bilgi internette www.insights-x.com adresinden alınabilir.

Spielwarenmesse eG

Spielwarenmesse eG, oyuncak sektörü ve başka tüketim malları pazarları için fuarlar organize etmekte ve pazarlama hizmetleri sağlamaktadır. Almanya Nürnberg merkezli şirket, Nürnberg'de sektöründe dünya lideri olan Spielwarenmesse® Oyuncak Fuarını ve onu tamamlayan Spielwarenmesse® Digital fuarını düzenlemektedir. Internationale Spieltage SPIEL adı altında Essen'de düzenlenen Uluslararası Oyun Günlerinin yanı sıra Mumbai'deki Kids India ve yine Nürnberg'deki Insights-X fuarları da şirketin portföyüne dâhildir. Offenbach'ta düzenlenen BRANDmate fuarında ise lisanslar ve ortaklıklar işlenmektedir. Kooperatif olarak kurulmuş olan şirketin hizmet yelpazesi ayrıca sektörel kampanyaları ve üreticilerin gerek Asya'da gerekse ABD'deki ihtisas fuarlarına ortaklaşa stantlarla katılabilmesini sağlayan uluslararası World of Toys by Spielwarenmesse eG fuar programını da kapsamaktadır. Spielwarenmesse eG dünyanın 90'dan fazla ülkesinde temsilciliklere sahiptir. Ayrıca iki bağlı şirketten Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd. Çin Halk Cumhuriyeti pazarı, Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. de Hindistan pazarından sorumludur. Spielwarenmesse eG şirketinin tam profili www.spielwarenmesse-eg.com adresinde yer almaktadır.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2238410/Insights_X_Nuremberg.jpg

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SOURCE Insights-X