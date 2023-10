Insights-X steht mit starkem Fachhandelsangebot in den Startlöchern

Mehr an Aussteller schafft zusätzliche Inspirationen

Persönliche Messe mit hohem Networking-Faktor

NÜRNBERG, Deutschland, 4. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Kommende Woche wird das Nürnberger Messezentrum wieder zum zentralen Treffpunkt der internationalen Community für Stationery, Office, Bags and more: Die Branche kommt vom 11. bis 14. Oktober inklusive eXtra-Day auf der achten Insights-X zusammen. Bereits im Vorfeld ist die Stimmung bestens –Einkäuferinnen und Händler aus ganz Europa blicken erwartungsvoll auf das vielseitige Produktangebot der zahlreich vertretenen Key-Player und Startups. Darüber hinaus profitieren Besucherinnen und Besucher von effizienten Networking-Möglichkeiten und einer neu konzipierten Sonderfläche.

The international community for Stationery, Office, Bags and more comes together at the eighth Insights-X from 11 to 14 October in Nuremberg.

Inspirierende Angebote

Mit ihrer außergewöhnlichen Business-Atmosphäre punktet die Insights-X bei den Messeteilnehmenden. An allen Tagen nehmen sich die Aussteller viel Zeit für persönliche Gespräche mit Einkäufern und Händlerinnen. Kurze Laufwege ermöglichen dem Handel einen umfassenden Marktüberblick in den Produktbereichen Schreibgeräte und Zubehör, Papier und Registratur, Künstlerisch und Kreativ, Schreibtisch und Büro bis hin zu Taschen und Accessoires sowie Papeterie und Schenken. Zusätzliche Inspirationen liefert die neu designte InsightsArena in urbanem Flair. Der Retail Inspiration Hub und die BRANDmate Plaza halten vielfältige Ideen für eine umsatzstarke Sortimentsgestaltung, attraktive Warenpräsentation am PoS und wichtige Lizenzthemen bereit. Darüber hinaus wird die Kreativität der Besucherinnen und Besucher durch eine künstlerische Mitmachaktion gefördert. Und auch nach Messeschluss schafft die Insights-X Networking-Möglichkeiten: Auf der AfterHour am ersten Messeabend kommen Industrie und Handel entspannt miteinander ins Gespräch und knüpfen bei kulinarischen Köstlichkeiten und musikalischer Unterhaltung neue Kontakte. Am Messefreitag steigt mit der OrangeNight zudem eine neue Networking-Party. Bei Streetfood, Drinks und DJ-Musik lassen Branchenvertreterinnen und -vertreter den Tag in der InsightsArena in Halle 10.0 gemeinsam Revue passieren.

Bestens vernetzt

Große Unterstützung erfährt die Insights-X auch von nationalen und europäischen Verbänden. Zum Kreis der Kooperationspartner aus Deutschland zählen auf der Insights-X der Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels, die Ek/servicegroup, der Handelsverband Büro und Wohnen, der Handelsverband Hessen, idee + spiel, die Iden Gruppe, InterES, Prisma, Soennecken und Vedes. Tatkräftig unterstützt wird die Expo auch von internationaler Seite. Neben dem österreichischen Bundesgremium des Papier- und Spielwarenhandels und der Fédération EBEN aus Frankreich gehören Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej aus Polen, Konpa aus Dänemark, The Giftware Association aus Großbritannien und Tükid aus der Türkei ebenfalls dazu. Einige Kooperationspartner nutzen die Synergien auch in Form von Parallelveranstaltungen. Während der Handelsverband Büro und Schreibkultur am 12. Oktober im Nürnberger Messezentrum seine Branchenkonferenz abhält, begrüßt einen Tag später duo schreib & spiel dort seine Mitglieder auf der Herbsttagung. Am Samstag lädt Büroring seine Mitglieder zu einem exklusiven Händlerrundgang über die Messe ein.

Tickets für die Insights-X zum Preis von 15 Euro sind über www.insights-x.com/tickets erhältlich. Damit haben Fachbesucherinnen und -besucher an allen Tagen Zutritt zur Messe. Die beiden Abendveranstaltungen sind darin auch inkludiert. Eine Tageskasse ist nicht vorgesehen. Medienschaffende registrieren sich ebenfalls im Vorfeld der Insights-X – über die Webseite www.insights-x.com/akkreditierung.

Insights-X

Die Insights-X ist die Fachmesse der Branche für Papier-, Büro- und Schreibwaren (PBS). Jährlich im Oktober bringt die Veranstaltung die führenden Markenhersteller und Anbieter jeder Größe im Messezentrum Nürnberg zusammen. Der Fachhandel findet ein umfangreiches Produktangebot für Stationery, Office, Bags and more. Die nächste Veranstaltung findet vom 11. bis zum 14. Oktober 2023 inkl. eXtra-Day statt. Weitere Informationen sind im Internet unter www.insights-x.com erhältlich.

Spielwarenmesse eG

Die Spielwarenmesse eG ist der Messeveranstalter und Marketingdienstleister für die Spielwarenbranche und weitere Konsumgütermärkte. Das Nürnberger Unternehmen veranstaltet die weltweit führende Spielwarenmesse® in Nürnberg, die um das Angebot der Spielwarenmesse® Digital ergänzt wird. Darüber hinaus gehören die Internationalen Spieltage SPIEL in Essen, die Kids India in Mumbai sowie die Insights-X in Nürnberg zum Portfolio. Das Thema Lizenzen und Partnerschaften wird durch die BRANDmate in Offenbach erweitert. Das Leistungsspektrum der Genossenschaft umfasst auch Industrieaktionen und das internationale Messeprogramm World of Toys by Spielwarenmesse eG, das Hersteller mit Gemeinschaftsbeteiligungen auf Fachmessen in Asien und in den USA führt. Weltweit ist die Spielwarenmesse eG durch Repräsentanten in über 90 Ländern vertreten. Zusätzlich sind die Tochterunternehmen Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd. für die VR China und die Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. für Indien zuständig. Das komplette Unternehmensprofil der Spielwarenmesse eG ist im Internet unter www.spielwarenmesse-eg.de verfügbar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2238415/Insights_X.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2238411/Insights_X_Logo.jpg

