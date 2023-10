Insights-X est dans les starting-blocks avec une offre de commerce spécialisé renforcée

Plus d'exposants pour plus d'inspiration

Un salon convivial avec un networking efficace

NUREMBERG, Allemagne, 4 octobre 2023 /PRNewswire/ -- La semaine prochaine, le centre des expositions de Nuremberg sera à nouveau le point de rencontre central de la communauté internationale de la papeterie, des articles de bureau et des fournitures de bureau : La branche se réunira du 11 au 14 octobre, eXtra-Day compris, à l'occasion de la 8ème édition d'Insights-X. L'ambiance est déjà au beau fixe - les acheteurs et les distributeurs de toute l'Europe attendent avec impatience l'offre variée de produits

des nombreux acteurs clés et startups représentés. En outre, les visiteurs profiteront de possibilités de networking efficaces dans un espace dédié nouvellement conçu.

Des offres inspirantes

Insights-X marque des points auprès des participants du salon grâce à son atmosphère d'affaires exceptionnelle. Tous les jours, les exposants consacrent beaucoup de temps aux entretiens personnels avec les acheteurs et les distributeurs. Des trajets courts permettent aux professionnels d'avoir un aperçu complet du marché dans les domaines des instruments d'écriture et leurs accessoires, du papier et du matériel de classement, des articles artistiques et créatifs, des fournitures de bureau, des sacs et des accessoires ainsi que de la papeterie et des cadeaux. L'InsightsArena nouvellement conçue dans une ambiance résolument urbaine sera une source d'inspiration supplémentaire. Le Retail Inspiration Hub et la BRANDmate Plaza proposent des idées variées pour une conception d'assortiment générant un chiffre d'affaires élevé, une présentation attrayante des produits sur le point de vente et des thèmes de licence importants. En outre, la créativité des visiteurs sera encouragée par un atelier artistique. Et même après la fermeture du salon, Insights-X offre des possibilités de networking : Lors de l'AfterHour, le premier soir du salon, l'industrie et le commerce pourront discuter en toute décontraction et nouer de nouveaux contacts autour de quelques mets culinaires et d'une animation musicale. Le vendredi du salon, une nouvelle soirée de networking, l'OrangeNight, est organisée. Les représentants de la branche passeront ensemble en revue la journée dans l'InsightsArena du hall 10.0 en profitant de la street food, des boissons et de la musique d'un DJ.

Un excellent réseau

Insights-X bénéficie également d'un grand soutien de la part de fédérations nationales et européennes. Parmi les partenaires allemands d'Insights-X, on compte la Bundesverband

des Spielwaren-Einzelhandels, Ek/servicegroup, la Handelsverband Büro und Wohnen, la Handelsverband Hessen, idee + spiel, Iden Gruppe, InterES, Prisma, Soennecken et Vedes. Le salon bénéficie également d'un soutien international actif, outre le la fédération autrichienne Bundesgremium des Papier- und Spielwarenhandels et la Fédération française EBEN, Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej de Pologne, Konpa du Danemark, The Giftware Association de Grande-Bretagne et Tükid de Turquie en font également partie. Certains partenaires de coopération exploitent également les synergies sous la forme d'événements parallèles. Ainsi, tandis que l'association Büro und Schreibkultur tiendra sa conférence sectorielle le 12 octobre au Parc des Expositions de Nuremberg, duo schreib & spiel y accueillera ses membres le jour suivant à l'occasion de sa conférence d'automne. Le samedi, Büroring invite ses membres à une visite exclusive du salon.

Les billets pour Insights-X sont disponibles au prix de 15 euros sur www.insights-x.com/en/tickets. Ils permettent aux visiteurs professionnels d'accéder au salon tous les jours. Les deux événements en soirée sont inclus dans ce prix. Il n'y a pas de billetterie prévue sur place. Les journalistes sont également invités à s'inscrire en amont du salon Insights-X - via le site www.insights-x.com/en/accreditation.

Insights-X

Insights-X est le salon professionnel de la branche du papier, de la papeterie et des articles de bureau. Chaque année en octobre, cette manifestation réunit les principaux fabricants de marques et fournisseurs de toutes tailles au Parc des Expositions de Nuremberg. Le commerce spécialisé y trouve une vaste offre de produits pour la papeterie, le bureau, les sacs et plus encore. La prochaine édition aura lieu du 11 au 14 octobre 2023, eXtra-Day inclus. De plus amples informations sont disponibles sur Internet à l'adresse www.insights-x.com.

Spielwarenmesse eG

Spielwarenmesse eG est l'organisateur de salons et le prestataire de services marketing pour le secteur du jouet et d'autres marchés de biens de consommation. L'entreprise nurembergeoise organise le premier salon mondial du jouet – la Spielwarenmesse® – à Nuremberg, qui est complété par la Spielwarenmesse® Digital. De plus, le salon Internationale Spieltage SPIEL à Essen, le salon Kids India à Mumbai ainsi que le salon Insights-X à Nuremberg font partie du portefeuille. Le nouvel événement BRANDmate à Offenbach est dédié au thème des licences et des partenariats. L'éventail des prestations de l'organisateur comprend également des campagnes dans le domaine de l'industrie ainsi que le programme international de salons World of Toys by Spielwarenmesse eG, qui emmène les fabricants sur des salons spécialisés en Asie et aux États-Unis avec des participations communes. Dans le monde entier, la Spielwarenmesse eG est présente dans plus de 90 pays par l'intermédiaire de représentants. De plus, les filiales Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd. et Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. sont actives en République populaire de Chine en Inde. Le descriptif complet de l'entreprise Spielwarenmesse eG est disponible sur Internet à l'adresse www.spielwarenmesse-eg.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2238410/Insights_X_Nuremberg.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2238411/4321662/Insights_X_Logo.jpg

