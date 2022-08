Profitez de vos déplacements en toute sécurité avec Yadea cet été

MUNICH, 4 août 2022 /PRNewswire/ -- La saison estivale est officiellement arrivée, et sortir est une excellente façon de rafraîchir l'esprit, le corps et l'âme. Yadea, un acteur de premier plan dans le secteur des scooters électriques, souhaite contribuer à offrir une expérience de conduite sûre et agréable avec ses deux-roues intelligents pendant ces mois plus chauds, alors que les touristes et les amateurs de plein air se préparent aux vacances et aux voyages d'été.

« Nous sommes conscients que le public est maintenant impatient de reprendre la route et de voyager à nouveau, et la sécurité a toujours été notre priorité, a déclaré Aska Zeng, directeur général de Yadea. Nos solutions de mobilité peuvent jouer un rôle clé en tant que facilitateurs de ces déplacements. Avec nos produits, nous fournissons à nos utilisateurs les outils les plus sûrs et de la meilleure qualité qui soient pour les aider à rendre visite à leurs amis et à leur famille, à retourner au travail et se déplacer en général. »

Grâce à une technologie intelligente et innovante, Yadea assure à ses véhicules un fonctionnement plus stable doublé d'une puissance robuste. L'utilisation d'algorithmes intelligents permet une amélioration efficace de la puissance lorsqu'elle est combinée au moteur central développé par Yadea, à la technologie de triple détection intégrée et à la puce intelligente de classe voiture de sport, ce qui permet d'obtenir des performances constantes et de les rendre parfaites pour les amateurs de sports de plein air.

La technologie des batteries est un sujet d'actualité pour les utilisateurs de solutions de mobilité électrique et figure depuis longtemps parmi les priorités de Yadea. Le système intelligent de gestion de la batterie de l'entreprise est doté de neuf niveaux de protection, notamment contre les surintensités et les surcharges.

Les produits de Yadea utilisent les systèmes TTFAR au lithium en fibre de carbone 2.0 (48V48Ah) ainsi que le plomb-acide pour leurs différentes cellules de puissance. Une conception structurelle sophistiquée et des améliorations du processus d'assemblage en interne permettent aux produits d'obtenir une fonction de contrôle de la température plus équilibrée.

L'ensemble du système est complété par une vanne antidéflagrante de série. En cas d'emballement thermique du noyau de la batterie, tous les sous-produits sont déchargés en temps utile pour éviter de perturber le trajet des consommateurs.

Les produits de Yadea bénéficient également d'une longue durée de vie. Par exemple, la batterie Yadea TTFAR de troisième génération en graphène peut être rechargée jusqu'à 1 000 fois en un seul cycle de vie, grâce à l'utilisation d'un matériau révolutionnaire, le graphène. Cette durée de vie est trois fois supérieure à celle des batteries normales.

En ce qui concerne la structure, les deux-roues sont également conçus et construits avec la sécurité comme priorité essentielle, de la carrosserie et du châssis au système de freinage hydraulique et aux feux à cristaux liquides. La console à écran d'affichage de série comprend également divers dispositifs de sécurité intelligents.

« Nous croyons fermement que la plus grande responsabilité d'une entreprise est sa responsabilité envers ses utilisateurs », a déclaré Aska Zeng. Fort de cette philosophie, Yadea a également déployé de grands efforts pour sensibiliser à la sécurité tous les marchés où elle opère, en organisant des événements majeurs et en distribuant des équipements de sécurité.

Au cours des deux dernières années, Yadea a organisé près de 1 000 événements de sécurité dans plus de 700 villes, auxquels plus de 50 millions de clients ont assisté et durant lesquels plus de 800 000 casques de sécurité ont été distribués.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment des motos électriques, des cyclomoteurs électriques, des vélos électriques et des scooters électriques. À ce jour, Yadea a vendu des produits à 60 millions d'utilisateurs dans plus de 90 pays et dispose d'un réseau de plus de 40 000 détaillants dans le monde. Avec pour mission d'aider les gens à « électrifier leur vie », Yadea continue à investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale afin de construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

