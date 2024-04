Programa de Prevención del Desalojo del Mayor's Fund recibe $2.8 millones de Bob & Dolores Hope Foundation y Health Net

Únase a L.A. Care Health Plan antes de la donación para convertirse en uno de los principales benefactores del programa We Are LA

LOS ÁNGELES, 10 de abril de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Al reconocer la importancia de la prevención del desalojo para superar la crisis de las personas sin hogar en Los Ángeles, The Bob & Dolores Hope Foundation y Health Net han donado $1.5 millones y $1.3 millones respectivamente, para apoyar el programa We Are LA, de Los Ángeles. We Are LA conecta a las personas en riesgo de desalojo con todos los recursos disponibles para ayudarlas a conservar una vivienda estable.

Health Net of California

Como los donantes más importantes del programa, ambas organizaciones se unen a L.A. Care Health Plan, iniciativa que realizó inversiones anteriores por un total de $1.8 millones. El apoyo inicial de L.A. Care fue crucial para comenzar el programa We Are LA y determinar su éxito.

"Debemos integrar a este programa a los angelinos sin hogar a la vez que hacemos todo lo posible para evitar que las personas se queden sin vivienda en primer lugar, y eso significa que el gobierno local debe asociarse a los negocios y filántropos de la ciudad para enfrentar esta crisis", dijo la alcaldesa, Karen Bass. "A inicios de año, L.A. Care Health Plan realizó una generosa contribución al Mayor's Fund para esta importante iniciativa y ahora quiero felicitar a The Bob & Dolores Hope Foundation y Health Net por dar este valiente paso y unirse a este esfuerzo. Esta no es una lucha que podamos ganar si las instituciones benéficas privadas no cierran filas junto a nosotros en esta iniciativa para proporcionar los recursos vitales que se merecen los angelinos. Agradezco a nuestros colaboradores filantrópicos por cerrar filas y unírsenos para enfrentar el mayor desafío que enfrenta nuestra ciudad".

We Are LA ha llegado a 411,000 angelinos en riesgo, y ha realizado divulgaciones específicas a personas que han recibido notificaciones de desalojos previstos. We Are LA también opera una línea directa y organiza clínicas de recursos para inquilinos, en función de ayudar a todo aquel que tema perder su vivienda. Una vez que el equipo entra en contacto con una persona que quiere ayuda, los trabajadores sociales analizan todos los recursos disponibles para esa persona y la ayudan a manejar toda la burocracia para aplicar a programas gubernamentales y benéficos. El programa ha atendido a más de 32,000 personas y familias ayudándolas a evitar el desalojo y conservar sus hogares. El Mayor's Fund también se ha asociado recientemente a U.S. VETS para ayudar con la atención de los veteranos que residen en Los Ángeles y está comenzando nuevos programas para ocuparse directamente de personas vulnerables, como los jóvenes que una vez estuvieron en casas de acogida.

"The Bob & Dolores Hope Foundation se complace en apoyar el plan de emergencia para las personas sin hogar de la alcaldesa Karen Bass con We Are LA y sus esfuerzos para llegar a cientos de miles de angelinos que enfrentan la amenaza del desalojo, y conectarlos con servicios y apoyo", dijo Linda Hope, presidenta y directora ejecutiva de The Bob & Dolores Hope Foundation. "Además el Mayor's Fund y We Are LA también ayudan a garantizar que cualquier veterano que solicite ayuda no termine en las calles. Mi mamá y mi papá siempre tuvieron una sincera devoción y preocupación por aquellas personas que han servido y continúan sirviendo a nuestro país. Ellos creían que la prevención era un paso complejo en cualquier esfuerzo por ayudar a aquellos que se encontraban en riesgo, y su fundación fue creada, en parte, con la esperanza de satisfacer las necesidades de esas personas".

Desde su creación hace más de ocho meses, We Are LA ha colaborado con más de 411,000 angelinos que han pedido ayuda para estabilizar su situación de vivienda. Los ha conectado con programas como Medi-Cal, CalFresh y ha ganado créditos tributarios por ingresos para contribuir a un rendimiento mayor de su dinero, además de reclutar a más de 350 abogados voluntarios para proporcionar información y defensa jurídicas.

"La vivienda es una clave fundamental para la salud, con investigaciones que demuestran que la estabilidad, calidad, seguridad y asequibilidad de la vivienda afectan los resultados de salud física y mental. Asimismo, la falta de hogar socava de manera significativa las medidas de salud preventiva y exacerba los problemas de salud existentes", expresó Martha Santana-Chin, presidenta de Medi-Cal y Medicare en Health Net. "Nos enorgullece apoyar la importante labor de We Are LA, que consiste en crear impactos tangibles en las vidas de miles de angelinos que lo merecen. Seguiremos invirtiendo en las comunidades que atendemos, con el objetivo de transformar la salud de los californianos, una persona a la vez".

Estas donaciones le permitirán al Mayor's Fund continuar y ampliar la importante labor del programa We Are LA.

"Existían cerca de 6,000 avisos de desalojo presentados solo en marzo", dijo Conway Collis, presidente y director ejecutivo del Mayor's Fund. "Estos son regalos vitales que nos ayudarán a impedir que miles de angelinos, incluyendo a muchas familias y niños, se queden sin hogar. La alcaldesa Bass y su equipo están desarrollando una labor sumamente eficaz para trasladar a las personas hacia refugios y viviendas permanentes con los servicios necesarios, pero para abordar esta crisis también tenemos que impedir que los angelinos pierdan sus hogares en primer lugar. Estas generosas donaciones nos ayudarán a hacer exactamente eso".

Acerca de The Mayor's Fund for Los Angeles

The Mayor's Fund for Los Angeles es un 501(c)(3) independiente que reúne a los negocios, filántropos, al sector sin fines de lucro y a los gobiernos locales para enfrentar las necesidades más apremiantes de todos los angelinos. El Mayor's Fund opera y apoya programas para ayudar a evitar que los angelinos pierdan sus hogares, a través de la divulgación, la gestión de casos y los servicios legales ampliados. Más información en: www.MayorsFundLA.org .

Acerca de Health Net®

Fundada en California hace más de 40 años, Health Net, una filial propiedad exclusiva de Centene Corporation, cree que todas las personas merecen una red de protección para su salud, sin importar la edad, los ingresos, la situación laboral o el estado de salud actual. Hoy en día, les proporcionamos planes de salud a las personas, familias, negocios de todos los tamaños y a aquellos que califican para Medi-Cal o Medicare. Junto con nuestros 90,000 proveedores de la red, Health Net atiende a tres millones de miembros en todo el estado. También ofrecemos acceso a programas de abuso de sustancias, servicios de salud conductual, programas de asistencia al empleado y a productos de atención sanitaria gestionada relacionados con medicamentos recetados. Damos acceso a estos planes y servicios de salud a través de Health Net, LLC y sus filiales: Health Net of California, Inc., Health Net Life Insurance Company y Health Net Community Solutions, Inc. Estas entidades son filiales de propiedad exclusiva de Centene Corporation (NYSE: CNC), una empresa sanitaria líder comprometida con la transformación de la salud en las comunidades que atendemos, una persona a la vez. Health Net emplea a más de 6,300 personas en California que trabajan en una de las cinco oficinas regionales del Centro de Talentos. Para obtener más información, visite www.HealthNet.com .

Acerca de The Bob & Dolores Hope Foundation

The Bob & Dolores Hope Foundation ( BobHope.org ) apoya a las organizaciones que traen "HOPE" (esperanza) a los necesitados y quienes prestaron servicio para proteger a nuestra nación. La fundación también apoya a las organizaciones benéficas que preservan y honran el legado de Bob Hope quien fuera animador, humanitario, patriota, deportista y defensor del personal militar y sus familias.

