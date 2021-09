Project Ark acuña el ImpactNFT Smile para la marca PepsiCo

HONG KONG, 2 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Project Ark y Lay's Rumania ofrecen al mundo algo que siempre será bien recibido: "SMILES" (sonrisas). Lay's, una marca de PepsiCo, lanzó un "ImpactNFT" compuesto por más de 3.000 smiles de los amantes de Lay's.

El ImpactNFT es una novedad para Lay's y PepsiCo, e incorpora marketing social con tecnología de cadena de bloques para generar impacto tanto a nivel comunitario como ambiental a los nativos de la cadena de bloques, los consumidores conscientes y el público en general. Para garantizar una huella de carbono mínima, Project Ark acuñará el NFT de Lay's en la red Polygon, un protocolo de capa 2 que ofrece transacciones rápidas, económicas y eficientes en energía respaldadas con la seguridad de Ethereum.

El primer ImpactNFT de Lay's está disponible en la página oficial de Lay's OpenSea.

El NFT "Smiles de Lay's" forma parte de la campaña "Share smiles with Lay's" que celebra el poder simple de "nosotros" en las cautivadoras sonrisas rumanas. El ImpactNFT muestra los elementos clave de la campaña: educación, sociedad y medioambiente. La totalidad de ingresos se destinará a Let's Do It, Romania!, i'Velo de GreenRevolution, The Adi Hădean Association y Teach For Romania, cuatro organizaciones con soluciones prácticas y ejecutables que abordan algunos de los mayores problemas ecológicos y sociales de Rumania.

"El ImpactNFT SMILE es un ejemplo de alianzas intersectoriales que pueden generar impacto social de una manera creativa que agrega valor de forma continua", indicó Max Song, director ejecutivo de Carbonbase y fundador de Project Ark. "Existen claras sinergias entre acuñar los NFT y hacer del mundo un mejor lugar".

"Las Smiles de Lay's son una celebración de todas las personas y comunidades que se reunieron a través de la campaña 'Share Smiles with Lay's' en Rumania", afirmó Vlad Vlădescu, gerente de marca sénior de Lay's Rumania. "Nos entusiasma transformar esta campaña en arte digital".

Amartya Hari Pilaka, líder de NFT de Polygon, comentó: "Nos dedicamos a acuñar NFT que tengan un impacto positivo. Nuestra alianza con Project Ark se ajusta perfectamente a nuestra esencia que es la eficiencia energética y la accesibilidad".

Project Ark es una innovadora plataforma de conservación impulsada por cadena de bloques construida entre Carbonbase y World Wildlife Fund Panda Labs. Como miembro fundador de Impact NFT Alliance , Project Ark ha creado un mercado en línea para los ImpactNFT, que financia trabajos de conservación de los animales y el medioambiente en todo el mundo. Los ImpactNFT más recientes de Ark incluyen su WWF Egg Genesis Drop, SnarkySharkz y Purple Penguins.

Let's Do It, Romania! identifica áreas contaminadas, organiza jornadas de limpieza y ha desarrollado la mayor campaña de educación ambiental en Rumania. El servicio de bicicletas compartidas i'Velo, impuolsado por GreenRevolution, desarrolló la primera y más grande red de estaciones de bicicletas autónomas con una aplicación patentada. La Adi Hădean Association proporciona alimentación a personas en situación de necesidad a través de programas sociales y educativos para una vida más sana. Teach For Romania capacita a los maestros para que lleven enfoques creativos al aula y desarrolla liderazgo educativo para codificar su visión para las generaciones futuras.

FUENTE Carbonbase

