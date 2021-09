Project Ark créera des jetons SMILE de catégorie ImpactNFT pour la marque PepsiCo

HONG KONG, 3 septembre 2021 /PRNewswire/ -- En Roumanie, Project Ark et Lay's s'apprêtent à offrir au monde quelque chose dont il ne se lassera jamais : DES SOURIRES. Lay's, une marque de PepsiCo, a lancé une série de jetons non fongibles appelée « SMILE » de catégorie ImpactNFT, composée de plus de 3 000 sourires des amateurs de produits de Lay's.

Cette série de jetons ImpactNFT est la première en son genre pour Lay's et PepsiCo. Elle met à profit le marketing social et la technologie blockchain, ce qui lui permet d'avoir une incidence communautaire et environnementale sur les professionnels de la blockchain les consommateurs conscientisés et le public. Pour que l'empreinte carbone soit négligeable, Project Ark créera les jetons non fongibles de Lay's sur le réseau Polygon, un protocole de couche 2 favorisant la réalisation de transactions rapides, économiques et écoénergétiques soutenues par la sécurité d'Ethereum.

La première série de jetons Impact NFT de Lay's est disponible à la vente sur la page officielle Lay's OpenSea .

La création des jetons de la série SMILE s'inscrit dans la campagne consistant à partager les sourires de Lay's et à célébrer la simple puissance de la force collective en Roumanie avec des sourires communicatifs. Les jetons de catégorie ImpactNFT mettent en avant les éléments clés de la campagne : l'éducation, l'aspect social et l'environnement. La totalité des recettes iront à Let's Do It, Romania!, i'Velo de GreenRevolution, ainsi qu'à l'association Adi Hădean et à Teach For Romania, quatre organisations qui proposent des solutions pratiques et concrètes à certains des plus grands enjeux éducatifs, écologiques et sociaux en Roumanie.

« Les jetons SMILE ImpactNFT sont un exemple de partenariat intersectoriel pouvant avoir une incidence sociale d'une manière créative qui ajoute de la valeur », a déclaré Max Song, président directeur général de Carbonbase et fondateur de Project Ark. « Il y a clairement des synergies entre la création de jetons non fongibles et la création d'un monde meilleur. »

« Les sourires de Lay's célèbrent toutes les personnes et les communautés qui se sont réunies dans le cadre de la campagne roumaine de Lay's visant à partager des sourires », a expliqué Vlad Vlădescu, gestionnaire principal de marque, Lay's, Roumanie. « Nous sommes ravis de transformer cette campagne en une œuvre d'art numérique. »

« Notre organisation a été fondée précisément pour créer des jetons non fongibles qui ont une incidence positive », a ajouté Amartya Hari Pilaka, chef de la gestion des jetons non fongibles chez Polygon. « Notre partenariat avec Project Ark cadre parfaitement avec notre philosophie d'efficacité énergétique et d'accessibilité. »

Project Ark est une plateforme de conservation innovante alimentée par la chaîne de blocs, construite entre Carbonbase et les laboratoires Panda de la World Wildlife Fund. Membre fondateur de l'organisme Impact NFT Alliance , Project Ark a mis en place un marché en ligne pour les jetons de catégorie ImpactNFTqui finance les efforts de protection de l'environnement et des animaux dans le monde entier. Parmi les plus récents jetons de catégorie ImpactNFT mis en place figurent le WWF Egg Genesis Drop, SnarkySharkz et Purple Penguins.

Let's Do It, Romania! repère les zones polluées et organise les activités de nettoyage. Aujourd'hui, le projet est l'origine de la plus grande campagne d'éducation environnementale en Roumanie. Le service de partage de vélos i'Velo, optimisé par GreenRevolution, a créé le premier et le plus grand réseau de stations de vélos automatisées en Roumanie. Les utilisateurs ont également accès à une application exclusive. L'association Adi Hădean fournit de la nourriture aux personnes dans le besoin par l'intermédiaire de projets socio-éducatifs qui contribuent à une vie plus saine. Teach For Romania apprend aux enseignants à adopter des approches créatives dans la salle de classe et à développer un leadership éducatif avec une vision précise axée sur les générations futures.

