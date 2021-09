Project Ark faz a cunhagem de Smile ImpactNFT para a marca PepsiCo

HONG KONG, Sept. 3, 2021 /PRNewswire/ -- A Project Ark e a Lay's Romania estão trazendo para o mundo algo que nunca é demais: SORRISOS. A Lay's, uma marca da PepsiCo, lançou um "ImpactNFT"composto por mais de 3.000 sorrisos dos amantes da Lay's.

O ImpactNFT é uma novidade para a Lay's e a PepsiCo, que incorpora o marketing social com a tecnologia blockchain para oferecer um impacto comunitário e ambiental aos nativos de blockchain, aos consumidores conscientes e ao público. A fim de garantir uma pegada de carbono insignificante, a Project Ark cunhará a NFT da Lay's na rede Polygon, um protocolo de nível 2 que oferece transações rápidas, econômicas e energeticamente eficientes respaldadas pela segurança da Ethereum.

O primeiro ImpactNFT de Lay's está disponível na Páginaoficial OpenSea da Lay's.

A NFT "Smiles by Lay's" faz parte da campanha "Compartilhe sorrisos com a Lay's", que celebra o simples poder do "nós" na Romênia com sorrisos magnéticos. O ImpactNFT mostra os principais elementos da campanha: educação, social e meio ambiente. Cem por cento da arrecadação serão destinados a Let's Do It, Romania!, i'Velo pela GreenRevolution, a Adi Hădean Association, e a Teach For Romania, quatro organizações com soluções práticas que abordam alguns dos maiores problemas educacionais, ecológicos e sociais da Romênia.

"O SMILE ImpactNFT é um exemplo de associação interindustrial que pode impulsionar o impacto social de uma forma criativa que agrega valor contínuo", afirmou Max Song, CEO da Carbonbase e fundador da Project Ark, "Há claras sinergias entre a cunhagem de NFTs e tornar o mundo melhor."

"Os Sorrisos de Lay's são uma celebração de todas as pessoas e comunidades que se uniram por meio da campanha Compartilhe Sorrisos com a Lay's na Romênia", disse Vlad Vlădescu, gerente sênior da marca Lay's Romania, "Estamos entusiasmados em transformar esta campanha em arte digital."

Amartya hoppilaka, chefe de NFTs da Polygon, declarou: "Estamos preparados para cunhar NFTs com um impacto positivo. Nossa parceria com a Project Ark se encaixa perfeitamente com a nossa ética de eficiência energética e acessibilidade."

A Project Ark é uma plataforma inovadora de conservação impulsionada por blockchain construída entre a Carbonbase e o World Wildlife Fund Panda Labs. Membro fundador da Impact NFT Alliance , a Project Ark criou um mercado on-line para ImpactNFTs que financia esforços de conservação de animais e do meio ambiente em todo o mundo. Os ImpactNFTs mais recentes da Ark incluem sua WWF Egg Genesis Drop, SnarkySharkz e Purple Penguins.

Contato: [email protected] / Telegram: @JoeZPan/ +12135382821

Project Ark : https://project-ark.co/

Twitter: https://twitter.com/WeAreProjectArk

Discord: https://discord.com/invite/3DEGTZJ68J

Instagram: https://www.instagram.com/weareprojectark/

Linktree: https://linktr.ee/Project_Ark

Impact NFT Alliance: https://www.impactnft.org/

Sobre

Let's Do It, Romania! identifica as áreas poluídas, organiza a limpeza e construiu a maior campanha de educação ambiental da Romênia. O serviço de bicicletas compartilhadas i'Velo, impulsionado pela GreenRevolution, tem desenvolvido a primeira e maior rede de estações de bicicletas automatizadas da Romênia com uma aplicação própria. A Adi Hădean Association proporciona aos necessitados alimentos por meio de projetos sociais e educativos para uma vida mais saudável. Teach For Romania treina os professores para que criem enfoques criativos para as aulas e desenvolve a liderança educativa para codificar a sua visão para as gerações futuras.

FONTE Carbonbase

SOURCE Carbonbase