project44 lance 'Yard Solutions' pour transformer les processus de réservation de créneaux, de visibilité et de gestion des chantiers

« Déplacer des marchandises de manière efficace et avec une visibilité discrète à travers les chantiers peut être un défi », a déclaré Kiruba Raja, directeur général des solutions de chantier chez project44 . « Nos solutions innovantes permettent aux expéditeurs et aux fournisseurs de services logistiques de réduire le temps dans les flux de travail globaux de gestion des portes, de réduire les coûts dépensés pour l'équipement des chantiers et d'optimiser les processus dans l'entrepôt, tels que la priorisation des charges et les affectations des portes de quai. »

Grâce au suivi en temps réel et aux ETA prédictives de project44, les trois nouvelles offres de Yard Solutions, aident les gestionnaires des installations et des opérations en :

Permettant le libre-service pour les processus d'arrivée et de départ des transporteurs.

Améliorant l'efficacité opérationnelle au sein de l'installation en configurant les tâches et en automatisant le processus de chargement et de déchargement des remorques avec la gestion des quais de chargement.

Rationalisant les opérations de chantier en orchestrant les tâches et la collaboration des dockers et des chauffeurs grâce à la gestion de ceux-ci et des observateurs en direct.

Améliorant les processus de prévision et de planification des chantiers en utilisant des ETA prédictives avec des mises à jour en temps réel sur le statut des remorques afin de garantir que les portes de quai et le personnel de l'installation sont pleinement utilisés.

Utilisant des données enrichies pour générer des rapports et des analyses avancées sur un ou plusieurs chantiers afin de connaître le nombre de rendez-vous par jour, la quantité de remorques arrivées, les temps d'attente des conducteurs, etc.

Yard Solutions s'intègre directement avec les offres de project44 pour unifier les processus de la supply chain en une seule vue. Lorsqu'il est connecté à d'autres solutions, les clients ont la possibilité de prendre des décisions de transport en amont et de disposer ainsi d'une marge de manœuvre plus importante.

« L'ajout de la réservation de créneaux horaires, de la visibilité des dépôts et de la gestion des dépôts à notre plateforme de visibilité de la supply chain offre à nos clients un suivi en temps réel de leurs marchandises de bout en bout encore plus important », a déclaré Vernon O'Donnell, Chief Product Officer de project44. « En améliorant le processus d'exécution et l'efficacité des chantiers, ces organisations peuvent offrir une expérience client optimale du début à la fin. »

À propos de project44

project44 a pour mission de veiller au bon fonctionnement des supply chain. En tant que tissu conjonctif de la supply chain, project44 propose la plateforme de visibilité de bout en bout la plus fiable au monde, suivant plus d'un milliard d'expéditions par an pour plus de 1 000 des plus grandes marques, y compris des entreprises de premier plan dans les secteurs de la fabrication, de l'automobile, de la vente au détail, des sciences de la vie, de l'alimentation et des boissons, et du pétrole, de la chimie et du gaz. Grâce a projet44, les expéditeurs et les transporteurs du monde entier bénéficient d'une plus grande visibilité, mais également plus de résilience et de durabilité.

Leader incontesté sur le marché, project44 a été nommé Leader dans le Magic Quadrant de Gartner, #1 dans FreightWaves FreightTech 2021, le choix du client dans le rapport Gartner Peer Insights Voice of the Customer. project44 est basé à Chicago avec une équipe diversifiée couvrant 17 bureaux mondiaux. Pour en savoir plus, visitez www.project44.com.

