project44 lève 420 millions de dollars auprès de Thoma Bravo, TPG et Goldman Sachs, ce qui valorise l'entreprise à 2,2 milliards de dollars en préfinancement

CHICAGO, 11 janvier 2022 /PRNewswire/ -- project44, la plateforme leader de visibilité de la supply chain, a annoncé aujourd'hui avoir reçu un investissement d'un montant total de 420 millions de dollars. Un syndicat dirigé par Thoma Bravo, TPG et Goldman Sachs Asset Management (" Goldman Sachs ") avec la participation d'Emergence Capital, Insight Partners, Chicago Ventures, Generation Investment Management, Sapphire ainsi que Sozo Ventures, ayant acquis des participations résultant en une évaluation pre-money de 2,2 milliards de dollars, et Sixth Street s'est engagé à mettre à disposition des fonds supplémentaires, pour soutenir le programme d'acquisition stratégique de la société et les activités de développement de produits. Si l'on ajoute à cela sa levée de fonds de 202 millions de dollars en mai 2021, project44 a établi un record de financement pour les entreprises SaaS de Logistique Tech. Ces investissements viennent aider project44 à accélérer sa mission, à savoir d'accompagner les grandes marques dans l'optimisation du transport des produits à travers les supply chain en leur offrant une meilleure résilience, durabilité et valeur ajoutée pour leurs clients.

« Aujourd'hui, project44 aide les entreprises à résoudre les défis de la supply chain, allant de la pression inflationniste aux confinements et conditions météorologiques imprévisibles jusqu'aux congestions portuaires et les goulots d'étranglement. Notre croissance au cours de l'année écoulée témoigne de ces vents arrière macroéconomiques et de l'avantage concurrentiel que nous pouvons offrir à nos clients », a déclaré Jett McCandless, fondateur et PDG de project44. « Avec le soutien continu de nos investisseurs, nous pouvons offrir encore plus de valeur à nos clients et ainsi renforcer notre position en tant que réseau mondial d'avenir de la supply chain. »

#N° 1 de la visibilité de la supply chain

Tout au long de l'année 2021, project44 a consolidé sa position de société n°1 en matière de visibilité de la supply chain avec une couverture mondiale de port à port sur tous les modes de transport. L'entreprise génère désormais plus de 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents (RAR), la plus grande entreprise Logistique Tech de deuxième génération au monde.

Par ailleurs les analystes les plus influents de l'industrie logistique classent eux aussi project44 devant ses concurrents, notamment dans FreightTech 25, Gartner Voice of the Customer et G2. De plus, Chicago Inno a également nommé project44 parmi les 100 meilleurs endroits où travailler.

« La visibilité de la supply chain est devenue de plus en plus importante au fur et à mesure que les pénuries, les retards et les goulots d'étranglement se multiplient. Le potentiel de project44 pour résoudre, ne serait-ce que le plus complexe de ces problèmes est sans pareil », a déclaré Robert (Tre) Sayle, partenaire chez Thoma Bravo. « En évoluant continuellement pour répondre aux besoins des clients, project44 a développé une plateforme révolutionnaire qui ajoute une valeur ajoutée significative à l'ensemble de la supply chain mondiale. »

« project44 s'est développé à un rythme impressionnant, en mettant en place de manière stratégique sa vision d'une plateforme mondiale de visibilité de la supply chain de bout en bout. La visibilité de la supply chain est devenue une technologie essentielle pour résoudre les problèmes à grande échelle dans le monde d'aujourd'hui, et project44 s'est imposé comme le leader mondial du marché », a déclaré Malte Janzarik, partenaire de TPG basé en Europe. « L'ampleur des données que project44 offre et la facilité d'accès pour les expéditeurs, les fournisseurs de logistique et les transporteurs sont inégalées. Nous pensons que la plateforme next-gen de project44 et son réseau de grande valeur continueront à générer une croissance énorme. »

TPG investit dans projet44 à partir de TPG Tech Adjacencies (TTAD), un véhicule d'investissement axé sur les solutions de capital flexible pour l'industrie technologique.

Répondre à un besoin essentiel pour les entreprises internationales

En tant que tissu conjonctif de la supply chain, project44 offre le plus grand réseau de transporteurs de tous les fournisseurs de visibilité de la supply chain avec plus de 142 732 intégrations de transporteurs multimodaux et 2,7 millions de camions. Les expéditeurs et les fournisseurs de logistique dépendent de project44 pour les aider à naviguer dans des supply chain de plus en plus complexes, en améliorant notamment leur durabilité, en renforçant la résilience du transport et en répondant aux demandes changeantes de leurs clients. project44 soutient plus de 1.000 entreprises à travers de nombreuses industries, y compris des marques de premier plan telles que Amazon, Baker Hughes, Coop, CNHI, Danone, Dollar General, FedEx, General Mills, Goodyear, Kuehne & Nagel, Lenovo, McKesson, Mondelez, Nestlé, The Home Depot et Unilever.

Une croissance record

L'élan de project44 témoigne de sa différenciation et de son immense avance dans le domaine de la visibilité de la supply chain. Après un troisième trimestre 2021 exceptionnel, project44 a obtenu 12,7 millions de dollars de revenus annuels récurrents (RAR) au quatrième trimestre. La société a sécurisé 117 nouveaux clients au cours de cette période, ce qui a contribué à une augmentation de 170 % des réservations et de 216 % des clients par rapport à l'année précédente.

En plus des nouveaux contrats signés, la rétention nette pour 2021 est de 133%, tandis que la rétention brute annualisée était de 96%. Les RAR de project44 ont atteint plus de 100 millions de dollars avec une marge brute d'abonnement de 70%, qui est en hausse de 3% par rapport à l'année précédente. Pour tirer parti de ce succès, project44 va presque doubler son investissement dans le produit et l'ingénierie en 2022 pour offrir une meilleure visibilité en temps réel sur plus de modes de transport dans plus de régions.

Une équipe internationale en pleine expansion

project44 continue d'étendre sa présence internationale, offrant une visibilité de la supply chain dans 166 pays. Plus de 1 000 employés travaillent avec project44 dans ses 17 bureaux internationaux. Au cours de l'année à venir, la société prévoit d'embaucher des centaines de nouveaux talents en Chine, en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord et au Japon.

project44 a également engagé sa première directrice de la diversité, de l'équité, de l'inclusion et de la culture, Ivana Savic-Grubisich. L'entreprise s'engage à embaucher des membres d'équipe qui reflètent la riche diversité des communautés dans lesquelles elle opère.

Plusieurs embauches de cadres

En 2021, project44 a ajouté cinq nouveaux membres à son équipe dirigeante pour gérer sa présence croissante. Charlie Ungashick a rejoint l'équipe en tant que Chief Marketing Officer en février et Diane Gordon a rejoint l'équipe en tant que SVP, Global Customer Success en mars. En novembre, Elliot Rodgers a rejoint l'équipe en tant que Chief People Officer, Jennifer Coyne a été nommée General Counsel et Andy Grygiel est revenu en tant que Chief Brand Officer. Ces cadres expérimentés apportent une vision unique pour accélérer la croissance de project44.

Des gains massifs grâce aux fusions et acquisitions

Tout au long de l'année 2021, project44 a augmenté sa valeur ajoutée pour les expéditeurs et les prestataires logistiques grâce à des acquisitions de sociétés, elles-mêmes leaders sur le marché et offrant des solutions complémentaires. L'acquisition de Convey en septembre a permis à project44 d'étendre la visibilité en temps réel et la gestion des exceptions au dernier kilomètre, y compris les colis, les coursiers, les livraisons de « gants blancs », et la visibilité sur les retours d'articles. Ocean Insights, acquise en mars, a apporté une visibilité très demandée sur les marchandises en mer tandis que l'acquisition de ClearMetal en mai, a fait de project44 le leader de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique avec une automatisation qui permet de réduire les coûts tout au long de la supply chain.

Ce que disent nos clients

« project44 nous a permis de respecter notre engagement envers les clients dans une année rythmée par l'imprévisible », a déclaré Pat Kenefick, Vice President, Global Distribution et Logistics chez AbbVie. « En sachant où se trouvent nos marchandises, nous pouvons nous adapter aux interruptions et prendre des décisions proactives pour que nos distributeurs soient approvisionnés en stocks. La visibilité de la supply chain change la donne dans notre capacité à stimuler la croissance et à améliorer l'expérience des patients dans un environnement économique difficile. »

« HARIBO s'engage à livrer ses produits préférés à temps et au niveau de qualité escompté pour lequel notre marque est reconnue. C'est un élément essentiel qui nous a permis de devenir une entreprise prospère. Nous bénéficions du fait d'être une entreprise mondiale avec une structure de fabrication décentralisée. Une supply chain mondiale parfaitement coordonnée est essentielle pour nous et c'est pourquoi nous investissons continuellement dedans. Nous avons choisi de travailler avec project44, le leader de la visibilité du transport en temps réel », a déclaré Stefan Sorce, Head of global logistics et managing director, Haribo Logistics Company chez Haribo. « Ces informations nous aideront à augmenter la résilience de notre supply chain et à prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes qui permettront aux produits Haribo d'arriver chez nos clients. »

« Les événements continus de ces deux dernières années ont exercé une pression sans précédent sur les supply chain des fabricants de produits de consommation, ce qui n'a fait que mettre en exergue le besoin crucial d'atténuer les risques et d'augmenter la résilience de la supply chain », a déclaré Alessandro Bonanno, Head of Global Logistics et Customer Service chez Beiersdorf AG. « Le partenariat avec project44 fournira à Beiersdorf une meilleure visibilité sur nos flux de transport et nos expéditions, ce qui nous aidera à mieux anticiper toutes les futures perturbations de la supply chain et répondre à la demande des consommateurs. »

« Notre équipe a fait appel à project44 en raison de sa visibilité globale sur les arrivées et les départs des importations et des exportations », a déclaré Hiroshi Etani, Managing Executive Officer de Yamato Transport Co., Ltd, la plus grande société de livraison du Japon, « Le large réseau de suivi des transports multimodaux apporte plus de prévisibilité à notre activité et nous aide à mieux communiquer avec nos clients. »

À propos de project44

project44 est la première plateforme de visibilité avancée au monde pour les expéditeurs et les fournisseurs de services logistiques, telle que définie par le nombre de clients satisfaits, le nombre de transporteurs, le nombre de clients, l'ARR, la rétention nette, les expéditions par jour, le taux de croissance et la marge brute. project44 connecte, automatise et fournit une visibilité sur les processus de transport clés afin d'accélérer la prise de conscience et de réduire le temps nécessaire pour transformer cette prise de conscience en actions. En s'appuyant sur la puissance de la plateforme cloud project44, les entreprises augmentent leur efficacité opérationnelle, réduisent leurs coûts, améliorent leurs performances d'expédition et offrent une expérience exceptionnelle à ses clients. Connecté à des milliers de transporteurs dans le monde entier et disposant d'une couverture complète pour tous les dispositifs ELD et télématiques du marché, project44 prend en charge tous les modes de transport et les types d'expédition, y compris l'aérien, le colis, le dernier kilomètre, le chargement partiel, le chargement partiel en volume, le groupage, le chargement complet, le ferroviaire, l'intermodal et le maritime. En 2021, project44 a été nommé leader parmi les fournisseurs de visibilité du transport en temps réel dans le Magic Quadrant de Gartner. Pour en savoir plus, visitez le site www.project44.fr

