Projekt Dimensions of Wellbeing firmy Kohler zkoumá souvislost produktového designu a hygienických návyků

KOHLER, Wisconsin, 9. listopadu 2020 /PRNewswire/ -- Společnost Kohler Co., světová jednička v návrhu a inovacích kuchyňských a koupelnových produktů, spustila projekt Perspective of the Year: Dimensions of Wellbeing (Názor roku: Různé dimenze pohodlí), který vyvolává podnět k další diskuzi. Projekt Dimension of Wellbeing zkoumá vliv designu na pohodlí a zdůrazňuje také důležitost zdravých životních návyků, čistého prostředí a osobní hygieny.

„Pohodlí ovlivňuje celá řada aspektů a rozměrů," říká Lun Cheak Tan, viceprezident firmy Kohler pro průmyslový design. „Na té úplně nejzákladnější úrovni se jedná o používání čistých materiálů, které umožní uspokojení základních hygienických potřeb. Kromě toho je ale nutné také přemýšlet o tom, jak design ovlivňuje naše duševní zdraví a pohodu."

Projekty z cyklu Perspective of the Year (Názor roku) firmy Kohler slouží jako základ pro diskuzi mezi architekty, designéry, značkami a influencery po celém světě a jeho smyslem je podpořit kreativitu a obohatit trh o nové, neotřelé produkty. Tyto dialogy mají bojovat proti konvenčnosti, vyvolávat další diskuze a identifikovat jaký dopad budou mít stávající změny v módě, podnikání, životním stylu a kultuře na architekturu a design. Kromě toho tento projekt pomáhá řešit otázky, jak by sektor architektury a designu měl zareagovat na společensko-ekonomické změny a podpořit individualitu každého jedince při současném zachování společných návyků či rituálů.

„Projekt Perspective of the Year jsme vytvořili kvůli tomu, abychom vyvolali diskuzi o aktuálních problémech. Hledáme styčné body mezi kulturou a designem. Společnost Kohler nabízí řadu produktů, které naše zákazníky doprovází na cestě k pohodlnému životu," říká Casey Flanagan, ředitelka firmy KOHLER pro strategii značky a péči o zákazníky.

Projekt Dimensions of Wellbeing má také pomoci předpovědět další vývoj v oblasti designu kuchyňských a koupelnových produktů, k čemuž využívá podněty zákazníků. Na základě změn životního stylu a osobních zvyklostí je tak nutné vést dialog o tom, jak do budoucna změnit design těchto produktů tak, aby splňovaly budoucí nároky na pohodlí a životní prostředí.

„Koupelna je takové hlavní centrum pohodlí. Zde díky pravidelné hygieně zažíváme určitou obnovu a je to také prostor, kde můžeme být chvíli sami, užívat si soukromí a na chvíli zapomenout na starosti všedních dní. Je to životní prostor a zároveň také místo s přesně stanoveným účelem," říká Erin Lilly, ředitelka studia dekorativního designu firmy Kohler. „Pocit pohody, který získáváme z prostředí, ve kterém žijeme, si přenášíme do celého dne a ovlivňuje také naše chování k ostatním. Proto v tomto směru považujeme architekturu a design produktů za důležitou a nedílnou součást úsilí o zlepšování zdraví a štěstí ve společnosti."

Hlavním tématem diskuze je úloha hygieny a koupelnového designu při navozování pocitu pohody, osobní čistoty a péče a také to jak nové technologie, společnost, infrastruktura a celková pohoda prostředí, ve kterém žijeme, ovlivňují naše zdraví. Projekt Dimensions of Wellbeing se na fyzické prostory v našich domácnostech dívá jako na základní zdroje tělesného i duševního zdraví.

Diskuze, které probíhají v rámci projektu Perspective of the Year (Názor roku) firmy Kohler se týkají celé řady produktových kategorií, včetně chytrých toalet, sedátek pro bidety, bezdotykových baterií i matného černého povrchu sanitárních prvků. To vše pomáhá navozovat pocit pohodlí a klidu v prostředí, kde žijeme.

