Promoção "Qingdao, uma cidade de marcas" visa mercado mundial

Este ano marca o 40o aniversário da reforma e da abertura na China. Durante o período do 13o plano quinquenal, Qingdao deverá importar US$ 100 bilhões em commodities, atrair investimentos estrangeiros na casa dos US$ 30 bilhões e investir US$ 20 bilhões no exterior. A estimativa é de que o número total de turistas cruzando a fronteira chegue a cinco milhões. Como uma das primeiras cidades costeiras da China a se abrir para o mundo, Qingdao vai continuar a ampliar oportunidades para mais investidores estrangeiros. A promoção da cidade no mercado mundial, intitulada "Qingdao, uma cidade de marcas", vai impulsionar a imagem de marca das empresas, gerar mais pedidos e abrir novos horizontes, de modo a deixá-las com vantagens competitivas ainda mais arrojadas e aptas a conquistar oportunidades de mercado, em uma nova rodada de atualização e desenvolvimento do comércio exterior.

Da perspectiva histórica, atualizações industriais com base em inovações será uma tendência futura do desenvolvimento comercial da China e as principais marcas chinesas vão desempenhar um papel significativo na promoção do selo "Made in China", mostrando tanto a confiança da China no mercado internacional, como um importante desenvolvimento industrial mundial.

Para obter mais informações, contate:

Yating Song

+86-532-8585-2331

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/688914/Qingdao_Marketing_Promotion_PT.jpg

FONTE Qingdao Bureau of Commerce

SOURCE Qingdao Bureau of Commerce