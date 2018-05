Wereldwijde marktpromotie "Qingdao, a City of Brands"

Dit jaar is de het 40 jaar geleden dat de hervorming en het opengaan van China van start gingen. Tijdens het 13e vijfjarenplan zal Qingdao naar verwachting US$100 miljard aan goederen importeren, buitenlandse investeringen ter waarde van US$30 miljard aantrekken en US$20 miljard in het buitenland investeren. Het totale aantal toeristen van over de grens zal naar verwachting 5 miljoen bedragen. Als een van de eerste kuststeden in China die zich opende voor de buitenwereld, zal Qingdao mogelijkheden voor meer buitenlandse investeerders blijven vergroten. De internationale marktpromotie getiteld "Qingdao, a City of Brands" zal de merkbeelden van de bedrijven een impuls geven, meer orders aantrekken en nieuwe mogelijkheden scheppen, zodat zij hun concurrentievoordeel kunnen vergroten en nieuwe kansen in de markt kunnen pakken in een volgende vernieuwings- en ontwikkelingsronde voor buitenlandse handel.

Vanuit een historisch perspectief zal industriële vernieuwing op basis van innovatie een trend voor de toekomst van de handelsontwikkeling in China zijn, en de belangrijkste Chinese merken zullen en significante rol spelen bij het promoten van de "Made in China"-merken, waarmee het vertrouwen van China in de internationale markt en haar leidinggevende rol in de wereldwijde industriële ontwikkeling worden getoond.

