Promovendo mulheres nos locais de trabalho: Barilla ganha Catalyst Award 2021

NOVA YORK, 28 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- O ano de 2021 marca mais uma conquista significativa na jornada de Diversidade e Inclusão do Grupo Barilla. A empresa familiar italiana de alimentos receberá o premio 2021 Catalyst Award em março 17-18 de 2021, por adotar iniciativas que aceleraram o progresso das mulheres e aumentaram a inclusão de todos em suas organizações ao redor do mundo. O Royal Bank of Canada (RBC) é a outra empresa premiada.

Fundada em 1962, Catalyst é uma organização global sem fins lucrativos que trabalha com alguns dos CEOs mais reconhecidos mundialmente e empresas líderes expandindo oportunidades para mulheres em negócios globalmente. Por mais de 30 anos a Catalyst concedeu o Catalyst Award a fin de reconhecer iniciativas excepcionais adotadas por corporações para acelerar e promover mulheres a posições de liderança - porque o progresso para as mulheres é progresso para todos.

"Estamos honrados por sermos reconhecidos pela Catalyst por nossos esforços globais na Barilla para promover a igualdade de gênero no local de trabalho, reforçada por nossa conquista da Igualdade de Gênero Salarial em todo o mundo Barilla", disse Claudio Colzani, CEO do Grupo Barilla. "Este prêmio é um reflexo do esforço da Barilla para estimular uma cultura de diversidade e inclusão em nossos funcionários, parceiros e comunidades onde comemos, vivemos e trabalhamos. Entendendo que temos mais a fazer, continuaremos com resiliência neste caminho para criar uma empresa ainda mais inclusiva para todos ".

A Barilla está sendo homenageada por ter se tornado um modelo de inclusão para seus funcionários LGBTQ+ e todos os grupos sub-representados que trabalham para a empresa.

De 2013 a 2020, a quantidade de mulheres dentro da Barilla que se reportam diretamente ao CEO aumentou de 8% para 28%. De 2014 a 2020, a quantidade de mulheres dentro da Barilla que se reportam a Equipe de Liderança Global tambem creceu de 23% para 36%, as que se reportam diretamente aos líderes sênior de 40% a 47%, e todas as mulheres em cargos de liderança globalmente aumentaram de 33% para 38%.

Em 2020, a Barilla alcançou igualdade salarial mundialmente a todos os seus funcionarios, independentemente de gênero, alinhada com o valor da Barilla "Equal pay for equal work". Também foi uma das primeiras empresas na Itália a alcançar conquistas significativas de inclusão, como formalizar o trabalho flexível em todo o mundo e se tornar a primeira empresa italiana a apoiar a recomendação da Organização das Nações Unidas contra a discriminação da comunidade LGBTQ + no local de trabalho.

"Aplaudimos Barilla e RBC por suas iniciativas que cultivaram de forma proativa culturas inclusivas para mulheres e todos dentro de suas organizações", disse Lorraine Hariton, presidente e CEO da Catalyst. "O compromisso singular em aumentar a representação das mulheres em seus cargos de liderança - e responsabilizando-se por desenvolver e capacitar talentos em face dos desafios - demonstra que o progresso não para."

O tema do evento virtual do Catalyst Awards 2021 é "O Progresso Não Vai Parar – A Equidade Não Pode Esperar". Isso sinaliza os esforços contínuos e constantes de organizações comprometidas com a diversidade, a igualdade e a inclusão nesta proclamada reunião global de líderes corporativos.

Mais de 5.000 participantes são esperados no evento virtual, incluindo o Catalyst Board of Directors e o Catalyst CEO Champions For Change. Executivos das principais corporações globais, empresas profissionais, governos, ONGs e instituições educacionais se reunirão no Catalyst Awards 2021, presidido por Julie Sweet, CEO da Accenture.

O Catalyst Awards 2021, o principal evento para arrecadação de fundos da Catalyst, contará com a programação ao longo do mês de março, incluindo apresentações, várias sessões e atividades, amplo networking, um salão para parceiros e expositores e uma biblioteca de recursos diversificados.

O evento virtual contará com sessões de trabalho e um "Progress-Won't-Pause Hall" destacando as áreas de foco do Catalyst: Parcerias de Gênero, Promoção da Mulher, Liderança para Equidade e Inclusão, Futuro do Trabalho.

The Barilla Group

A Barilla é uma empresa familiar, sem ações na Bolsa, presidida pelos irmãos Guido, Luca e Paolo Barilla. Foi fundada por seu bisavô, Pietro Barilla, que abriu uma padaria em Parma, Itália, em 1877. Agora, a Barilla se tornou uma das empresas de alimentos mais conceituadas do mundo e é reconhecida mundialmente por seus produtos alimentícios de alta qualidade. Com suas marcas - Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina e Vesta, Misko, Voiello e Cucina Barilla - produz comida que traz alegria, é saudável e honesta, inspirada na Dieta Mediterrânea e no estilo de vida italiano.

Quando Pietro abriu sua loja, há mais de 140 anos, seu objetivo final era fazer boa comida. Hoje, esse princípio tornou-se a forma de fazer negócios da Barilla: "Good for You, Good for the Planet", um lema que expressa o compromisso diário de mais de 8.000 pessoas que trabalham para a empresa e de uma cadeia de suprimentos que compartilha seus valores e paixão pela qualidade.

"Good for You" significa melhorar constantemente a oferta do produto, incentivando a adoção de estilos de vida saudáveis e facilitando o acesso das pessoas aos alimentos. "Good for the Planet" significa promover cadeias de abastecimento sustentáveis e reduzir as emissões de CO2 e o consumo de água.

Para saber mais: www.barillagroup.com; Twitter: @barillagroup

Para informações: Fabiana Araujo, Barilla, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1428022/Barilla_Group_Logo.jpg

FONTE Barilla Group

