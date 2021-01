Promoviendo mujeres en los lugares de trabajo: Barilla gana Premio Catalizador 2021

NUEVA YORK, 28 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- El año 2021 marca otro hito importante en el viaje de diversidad e inclusión del Grupo Barilla. La empresa familiar italiana de alimentos recibirá el 2021 Catalyst Award del 17 al 18 de marzo de 2021, por iniciativas que han acelerado el progreso de las mujeres y aumentado la inclusión de todos en sus organizaciones en el ámbito global. El Royal Bank of Canada (RBC) es la otra empresa premiada.

Fundada en 1962, Catalyst es una organización global sin fines de lucro que trabaja con algunos de los CEOs más reconocidos del mundo y con empresas líderes que amplían las oportunidades para las mujeres en los negocios a nivel mundial. Durante más de 30 años, Catalyst ha otorgado el premio Catalyst Award para reconocer las iniciativas excepcionales tomadas por las corporaciones para acelerar y promover las mujeres a puestos de liderazgo, porque el progreso de las mujeres es el progreso de todos.

"Nos sentimos honrados de ser reconocidos por Catalyst por nuestros esfuerzos globales en Barilla para promover la igualdad de género en el lugar de trabajo, reforzados por nuestro logro de Igualdad salarial de género en Barilla", dijo Claudio Colzani, CEO de Grupo Barilla. "Este premio es un reflejo del esfuerzo de Barilla por promover una cultura de diversidad e inclusión a nuestros empleados, socios y las comunidades en las que comemos, vivimos y trabajamos. Entendiendo que aún tenemos más trabajo por hacer, continuaremos con resiliencia en este camino para crear una empresa aún más inclusiva para todos".

Barilla está siendo reconocida por convertirse en un modelo de inclusión para sus empleados LGBTQ+ y todos los grupos subrepresentados que trabajan para la empresa.

De 2013 a 2020, el número de mujeres dentro del grupo de ejecutivos que reportan directamente al CEO de Barilla aumentó del 8% al 28%. De 2014 a 2020, la cantidad de mujeres dentro de Barilla que reportan al Equipo de Liderazgo Global también creció del 23% al 36%, las que reportan directamente a los líderes senior del 40% al 47%, y todas las mujeres en puestos a nivel mundial aumentaron de 33 % a 38%.

En 2020, Barilla logró la igualdad salarial en todo el mundo, para todos sus empleados, independientemente de género, alineado con el valor de Barilla "Equal pay for equal work". También fue una de las primeras empresas en Italia en lograr varios hitos de inclusión, como formalizar el trabajo flexible en todo el mundo y convertirse en la primera empresa italiana en apoyar la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas contra la discriminación de la comunidad LGBTQ+ en el ambiente laboral.

"Aplaudimos a Barilla y RBC por sus iniciativas que han cultivado de manera proactiva culturas inclusivas para las mujeres y todos dentro de sus organizaciones", dijo Lorraine Hariton, presidenta y CEO de Catalyst. "El compromiso singular de aumentar la representación de las mujeres en sus puestos de liderazgo - y asumir la responsabilidad de desarrollar y capacitar el talento frente a los desafíos - demuestra que el progreso no se detendrá".

El tema del evento virtual del Catalyst Awards 2021 es "El Progreso no se Detendrá – la Equidad no Puede Esperar". Esto señala los esfuerzos continuos y constantes de las organizaciones comprometidas con la diversidad, igualdad y inclusión en este proclamado encuentro mundial de líderes corporativos.

Se espera que más de 5,000 participantes asistan al evento virtual, incluso el Catalyst Board of Directors y el Catalyst CEO Champions For Change. Los ejecutivos de las principales corporaciones mundiales, empresas profesionales, gobiernos, ONG e instituciones educativas se reunirán en los Catalyst Awards 2021, presididos por Julie Sweet, CEO de Accenture.

Los Catalyst Awards 2021, el principal evento de recaudación de fondos de Catalyst, contarán con programaciones durante el mes de marzo, incluyendo presentaciones magistrales, varias sesiones y actividades, amplio networking, un salón para socios y expositores y una biblioteca de diversos recursos.

El evento virtual contará con sesiones de trabajo y una "Progress-Won't-Pause Hall" que destacará las áreas de enfoque de Catalyst: Asociaciones de Género, Promoción de la Mujer, Liderazgo para la Equidad y la Inclusión, Futuro del Trabajo.

The Barilla Group

Barilla es una empresa familiar, que no cotiza en bolsa, presidida por los hermanos Guido, Luca y Paolo Barilla. Fue fundada por su bisabuelo, Pietro Barilla, quien abrió una panadería en Parma, Italia, en 1877. Ahora, Barilla se ha convertido en una de las empresas alimentarias más respetadas del mundo y es reconocida mundialmente por sus productos alimenticios de alta calidad. Con sus marcas - Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina y Vesta, Misko, Voiello y Cucina Barilla - produce comida que trae alegría, es saludable y honesta, inspirada en la dieta Mediterránea y el estilo de vida italiano.

Cuando Pietro abrió su tienda hace más de 140 años, su objetivo final era preparar buena comida. Hoy, ese principio se ha convertido en la forma de hacer negocios de Barilla: "Good for You, Good for the Planet", lema que expresa el compromiso diario de más de 8.000 personas que trabajan para la empresa y una cadena de suministro que comparte sus valores. y pasión por la calidad.

"Good for You" significa mejorar constantemente la oferta de productos, fomentar la adopción de estilos de vida saludables y facilitar el acceso de las personas a los alimentos. "Good for the Planet" significa promover cadenas de suministro sostenibles y reducir las emisiones de CO2 y el consumo de agua.

Para saber más: www.barillagroup.com; Twitter: @barillagroup

Para información: Renee Mailhiot, Edelman, [email protected], 312-838-8301

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1428022/Barilla_Group_Logo.jpg

FUENTE Barilla Group

Related Links

http://www.barillagroup.com



SOURCE Barilla Group