Protiviti félicite l'ambassadeur de sa marque Matt Fitzpatrick et sa mère Susan pour leur victoire à l'Alfred Dunhill Links Championship

Fitzpatrick remporte sa deuxième victoire de la saison à l'occasion du tournoi DP World Tour

MENLO PARK, Californie, 11 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Matt Fitzpatrick, ambassadeur de la marque Protiviti et golfeur professionnel, a remporté sa deuxième victoire de la saison en s'imposant à l'Alfred Dunhill Links Championship 2023 sur le parcours Old Course de St Andrews, aux côtés d'un partenaire amateur - sa mère, Susan Fitzpatrick. Fitzpatrick a réalisé des scores de 67 à Carnoustie, 64 à Kingbarns et 66 à St Andrews (-19). Fitzpatrick remporte ainsi sa neuvième victoire sur le DP World Tour et la onzième victoire professionnelle de sa carrière.

Le tournoi a connu un déluge sans précédent samedi et dimanche, recevant l'équivalent d'un mois de pluie en seulement 36 heures, ce qui a empêché les joueurs de poursuivre le tournoi pendant les deux jours. La compétition a été réduite à 54 trous et le dernier tour s'est déroulé le lundi. Fitzpatrick détenait une avance d'un coup avant le dernier tour et a réalisé un score de 6 sous la normale avec 8 birdies pour s'assurer la victoire par 3 coups. Il s'agit d'une double victoire pour les Fitzpatrick, puisque Matt et sa mère Susan ont également remporté l'épreuve par équipe avec un score combiné de 35 sous le par.

Au nombre de ses autres victoires remarquables figurent le British Masters 2015, le Nordea Masters 2016, le DP World Tour Championship, les Rolex Series 2020 et le triomphe à l'U.S. Open 2022. Plus tôt cette année, Fitzpatrick a remporté le RBC Heritage à Harbour Town en avril. Il est ambassadeur de la marque Protiviti depuis 2020.

« Nous ne pourrions être plus enthousiastes pour Matt et Susan. Cette victoire est un moment de fierté partagée pour Matt et notre entreprise », a déclaré Joseph Tarantino, président-directeur général. «Au début de notre partenariat, nous avons remarqué que nous partagions le même engagement envers le succès qui s'obtient grâce à un travail acharné, à l'innovation et à un dévouement à l'excellence. C'est une occasion vraiment spéciale de voir Matt remporter une nouvelle victoire, et c'est bien mérité. »

« Cette victoire est surréaliste pour moi, surtout lorsque je l'ai remportée avec ma mère. Je suis très reconnaissant à ma famille, à mon équipe et à mes partenaires chez Protiviti pour leur soutien indéfectible tout au long de mon parcours. Leur approche de l'analyse fondée sur les données est en parfaite adéquation avec mon objectif constant d'amélioration personnelle. Nous avons travaillé ensemble au fil des ans pour des moments comme celui-ci et nous avons hâte d'en créer beaucoup plus ensemble », a déclaré Matt Fitzpatrick.

Pour en savoir plus sur le programme d'ambassadeurs de la marque de golf de Protiviti, veuillez consulter le site www.protiviti.com/golf.

À propos de Protiviti

Protiviti (www.protiviti.com) est un cabinet de conseil mondial qui offre une expertise approfondie, des idées objectives, une approche sur mesure et une collaboration inégalée pour aider les dirigeants à affronter l'avenir avec confiance. Protiviti et ses cabinets membres indépendants et locaux proposent à leurs clients des services de conseil et des solutions gérées dans les domaines de la finance, de la technologie, des opérations, des données, des outils d'analyse, de la gouvernance, du risque et de l'audit interne grâce à son réseau de plus de 85 bureaux répartis dans plus de 25 pays.

Nommée dans la liste des 2023 Fortune 100 Best Companies to Work For®, Proviti a servi plus de 80 % des entreprises du Fortune 100 et près de 80 % des entreprises du Fortune 500. Le cabinet travaille également avec des entreprises plus petites et en pleine croissance, y compris celles qui cherchent à entrer en bourse, ainsi qu'avec des agences gouvernementales. Protiviti est une filiale à part entière de Robert Half Inc. (NYSE : RHI). Créée en 1948, la société Robert Half est membre de l'indice S&P 500.

Protiviti n'est pas autorisé ni enregistré en tant que cabinet d'expertise comptable et n'émet pas d'avis sur les états financiers ni ne propose de services d'attestation.

Note de la rédaction : photos disponibles sur demande

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1480402/4331951/Protiviti_Logo.jpg

SOURCE Protiviti