Protiviti gratuliert Markenbotschafter Matt Fitzpatrick und Mutter Susan zum Sieg bei der Alfred Dunhill Links Championship

Fitzpatrick holt sich seinen zweiten Saisonsieg beim DP World Tour Event

MENLO PARK, Kalifornien, 10. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- Golf-Markenbotschafter von Protiviti und Profigolfer Matt Fitzpatrick hat seinen zweiten Saisonsieg errungen, als er bei der Alfred Dunhill Links Championship 2023 auf dem Old Course in St Andrews an der Seite einer Amateurpartnerin – seiner Mutter Susan Fitzpatrick – den Sieg errang. Fitzpatrick spielte Runden von 67 Schlägen in Carnoustie, 64 in Kingbarns und 66 in St. Andrews (–19). Dies ist Fitzpatricks neunter Sieg auf der DP World Tour und der elfte Profi-Sieg seiner Karriere.

Das Turnier wurde am Samstag und Sonntag von unerwartet heftigen Regenfällen heimgesucht, die in nur 36 Stunden die Regenmenge eines ganzen Monats erreichten und das Spiel an beiden Tagen ausfallen ließen. Die Veranstaltung wurde auf 54 Löcher verkürzt und die letzte Runde wurde am Montag gespielt. Fitzpatrick ging mit einem Schlag Vorsprung in die letzte Runde und sicherte sich mit 6 unter Par und 8 Birdies den Sieg mit 3 Schlägen Vorsprung. Es war ein Doppelsieg für die Fitzpatricks, denn Matt und seine Mutter Susan gewannen auch die Mannschaftswertung mit einem Gesamtergebnis von 35 unter Par.

Zu seinen weiteren bemerkenswerten Siegen zählen das British Masters 2015, das Nordea Masters 2016, die DP World Tour Championship, die Rolex Series 2020 und der Triumph bei den U.S. Open 2022. Anfang dieses Jahres gewann Fitzpatrick im April das RBC Heritage in Harbour Town. Seit 2020 ist er Markenbotschafter von Protiviti.

„Wir freuen uns sehr für Matt und Susan. Dieser Sieg ist ein gemeinsamer Moment des Stolzes für Matt und unser Unternehmen", so Joseph Tarantino, Präsident und CEO. „Als wir unsere Partnerschaft begannen, erkannten wir ein gemeinsames Bestreben nach Erfolg, der durch harte Arbeit, Innovation und Einsatz für hervorragende Leistungen erzielt wird. Matts erneuter Sieg ist wirklich etwas Besonderes und wohlverdient."

„Dieser Sieg ist für mich surreal, vor allem, weil ich mit meiner Mutter zusammen gewonnen habe. Ich bin so dankbar für die unermüdliche Unterstützung meiner Familie, meines Teams und meiner Partner bei Protiviti, die mich auf meinem Weg begleitet haben. Ihr datengesteuerter Ansatz in der Analytik hat sich nahtlos in mein ständiges Streben nach Selbstverbesserung eingefügt. Wir haben im Laufe der Jahre für Momente wie diesen zusammengearbeitet und freuen uns darauf, noch viele weitere gemeinsam zu schaffen", so Matt Fitzpatrick.

Weitere Informationen über das Golf-Markenbotschafter-Programm von Protiviti finden Sie auf www.protiviti.com/golf.

Informationen zu Protiviti

Protiviti (www.protiviti.com) ist ein globales Beratungsunternehmen, das Führungskräften mit fundiertem Fachwissen, objektiven Erkenntnissen, einem maßgeschneiderten Ansatz und beispielloser Zusammenarbeit hilft, der Zukunft selbstsicher entgegenzusehen. Protiviti und seine unabhängigen und lokal ansässigen Mitgliedsunternehmen bieten ihren Kunden über ein Netzwerk von mehr als 85 Niederlassungen in über 25 Ländern Beratungs- und Managementlösungen in den Bereichen Finanzen, Technologie, Betrieb, Daten, Analytik, Digitales, Recht, HR, Governance, Risiko und interne Revision.

Protiviti wurde 2023 in die Liste der Fortune 100 Best Companies to Work For® aufgenommen und hat mehr als 80 Prozent der Fortune 100- und fast 80 Prozent der Fortune 500-Unternehmen beraten. Protiviti arbeitet auch mit kleineren, wachsenden Unternehmen zusammen, einschließlich solcher, die an die Börse gehen wollen, sowie mit Regierungsbehörden. Protiviti ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Robert Half Inc. (NYSE: RHI). Robert Half wurde 1948 gegründet und ist Mitglied des S&P 500 Index.

Protiviti ist nicht als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft lizenziert oder registriert und gibt keine Stellungnahmen zu Jahresabschlüssen ab oder bietet Bescheinigungsdienstleistungen an.

