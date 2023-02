ProvenBase y Convo se asocian para hacer que las comunicaciones comerciales virtuales sean más accesibles

La solución de abastecimiento inteligente ahora incluye acceso a servicios de interpretación de ASL para profesionales o empleadores sordos que buscan soluciones de comunicación en el lugar de trabajo

FAIRFAX, Virginia, 15 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ProvenBase, una solución de abastecimiento inteligente que destaca el talento diverso, discapacitado y subrepresentado, se complace en anunciar un avance en la contratación DE&I y un beneficio importante para todos sus clientes. Elevando el estándar de accesibilidad en la contratación, ProvenBase se asoció con Convo, una compañía que ofrece servicios de interpretación de lengua de señas (ASL) para habilitar interacciones en el lugar de trabajo como entrevistas y reuniones.

Las empresas que ofrecen entornos de trabajo inclusivos para empleados con discapacidades logran alrededor de un 28% más de ingresos, un 30% más de márgenes de ganancias económicas y el doble de los ingresos netos de sus pares en la industria. Las comunidades de personas sordas, con problemas auditivos y ciegas desarrollan una abundancia de habilidades innatas que son invaluables para todos los lugares de trabajo, desde el fomento de una mayor diversidad humana hasta la mejora de los resultados finales.

"Nos enorgullece ofrecer este servicio no solo como un beneficio para nuestros clientes, sino también para los solicitantes de empleo en la comunidad de personas sordas y con problemas auditivos. Vemos esto como un pequeño cambio para las empresas, pero como una enorme oportunidad para crear una fuerza laboral más inclusiva", señaló Ravi Tandra, director ejecutivo de ProvenBase. "Como dicen nuestros amigos de Convo, accesibilidad no es lo mismo que inclusión. Sabemos que una talla no se adapta a todos y este es un paso para lograrlo".

Este acoplamiento aumenta la facilidad con que las empresas pueden incluir a las personas sordas y con problemas de audición en su actual proceso de búsqueda de candidatos. Por medio de esta alianza, los clientes de ProvenBase podrán solicitar servicios de Convo para sus necesidades comerciales directamente a través de la plataforma sin costo adicional.

"Estamos encantados de asociarnos con ProvenBase en la creación de oportunidades para los solicitantes de empleo sordos y con problemas de audición en todas partes. Nos esforzamos por lograr un mundo en el que las conversaciones naturales y orgánicas se lleven a cabo sin reflexión previa, y estamos agradecidos de que nuestros amigos de ProvenBase se nos hayan sumado en el movimiento para hacer que el mercado laboral sea más equitativo para todos". - Jarrod Musano, director ejecutivo de Convo

Aproximadamente, el 11.5% de la población de los Estados Unidos tiene pérdida auditiva y esta cifra aumentará a una de cada cuatro personas a nivel mundial; 2.500 millones de personas para 2050. Se trata de una gran población de la fuerza laboral que está siendo infrautilizada. Si bien el 90% de las empresas afirma dar prioridad a la diversidad, solo el 4% considera la discapacidad en sus iniciativas de diversidad e inclusión. Esto significa que aunque muchas empresas priorizarán la DEI&A en 2023, aún tienen un punto ciego importante en sus estrategias de adquisición de talento.

Como parte de sus esfuerzos más amplios por crear lugares de trabajo inclusivos y accesibles para todos, ProvenBase y Convo se han unido para cerrar las brechas existentes en las prácticas de contratación inclusiva.

Acerca de ProvenBase

Nuestra misión es ofrecer una plataforma poderosa y eficiente para que los equipos de adquisición de talento encuentren talento diverso, automaticen el proceso de contratación y creen equipos dinámicos que impulsen a sus empresas hacia el futuro. ProvenBase utiliza tecnología de IA innovadora y basada en datos para conectar a los empleadores con talentos diversos y ubicarlos en puestos donde puedan generar un impacto en sus empresas. Funciones como Diversify 360 y Skills Search han hecho que la captación de personal diverso y calificado tome minutos. Obtenga más información y programe una cita para hablar con nosotros en ProvenBase.com

Acerca de Convo

Conectamos a los seres humanos. Como empresa de propiedad de personas con sordera, nuestra comprensión de la conexión humana es diferente a la de la mayoría. En un mundo que avanza rápidamente, la tecnología a menudo se desarrolla sobre la base del idioma oral. Ofrecemos una perspectiva diferente: soluciones de comunicación universal que se sienten correctas. Ofrecemos servicios virtuales de interpretación de ASL para empresas y personas a fin de promover este objetivo. Así seas un profesional sordo o un empleador que busca soluciones de comunicación en el lugar de trabajo, Convo ha trascendido el status quo de las comunicaciones accesibles. Obtenga más información sobre Convo en ConvoRelay.com

FUENTE ProvenBase

