ProWood apoya a la próxima generación de desarrolladores de vivienda y se compromete a cerrar brechas clave en conocimientos y capacitación a través de una alianza con la NHCA

El respaldo de un líder de la industria maderera al primer programa "Build the Builder" de la NHCA es clave para enfrentar la escasez de vivienda

GRAND RAPIDS, Michigan, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, ProWood®, empresa líder en maderas tratadas a presión de alta calidad, anunció una alianza estratégica con la Alianza Nacional de la Construcción Hispana (NHCA) para ampliar las oportunidades profesionales de constructores y trabajadores especializados hispanos en todo Estados Unidos. Un elemento clave de esta colaboración es el apoyo que ProWood brinda a la NHCA para el lanzamiento en 2026 de "Build the Builder", iniciativa cuyo propósito es preparar a constructores y desarrolladores para que reinviertan en sus comunidades.

"Impulsar la formación de desarrolladores inmobiliarios cualificados y competentes es fundamental para satisfacer las necesidades urgentes de vivienda del país", afirmó Darren Bennett, vicepresidente de Ventas y Marketing de ProWood. "Los profesionales hispanos del sector de la construcción representan un componente fundamental de ese futuro, y el liderazgo de la NHCA a la hora de apoyar su desarrollo es incomparable. Nos enorgullece colaborar para fortalecer este creciente segmento de la industria."

El Informe sobre la situación de los hispanos en la industria de la construcción 2025 de la NHCA revela que los constructores hispanos ya representan casi un tercio de la fuerza laboral de la construcción en Estados Unidos y han impulsado el 59 % del crecimiento del sector entre 2018 y 2023. En respuesta a esta creciente influencia, la NHCA (por sus siglas en inglés), fundada en 2023 por la Asociación Nacional de Profesionales Inmobiliarios Hispanos (NAHREP, por sus siglas en inglés) y dirigida por el director ejecutivo Sergio Barajas, se ha expandido rápidamente para ofrecer capacitaciones adaptadas a la cultura, así como vías de acceso a capital y desarrollo profesional para especialistas de la construcción y desarrolladores hispanos.

"Los trabajadores hispanos están sentando las bases para el futuro del sector de la construcción y merecen acceder a capacitaciones y colaboraciones que les ayuden a progresar", declaró Barajas. "El compromiso de ProWood con esta comunidad fortalece nuestra capacidad para ofrecer oportunidades significativas de crecimiento a través de programas como 'Build the Builder'."

Cómo apoyará ProWood al creciente grupo de profesionales hispanos en el sector de la construcción de la NHCA

Mediante esta alianza, ProWood:

Apoyará el lanzamiento del programa "Build the Builder" de la NHCA para capacitar a desarrolladores inmobiliarios hispanos mediante cursos presenciales centrados en los fundamentos del sector inmobiliario, la financiación, la planificación de proyectos y la reinversión en la comunidad.



Ampliará el acceso a educación en los distintos ámbitos del sector mediante la participación en los seminarios web organizados por la NHCA que presentan el programa y le dan alcance a posibles participantes.



Ofrecerá orientación ejecutiva mediante la representación de ProWood en el Consejo Asesor Corporativo de la NHCA, en el que Darren Bennett contribuirá a definir iniciativas de capacitación y de personal que reflejen las necesidades reales del sector.



Facilitará acceso a la información para el aprendizaje continuo con traducciones de materiales del programa de la NHCA para miembros de habla hispana.

La primera edición del evento "Build the Builder" tendrá lugar entre el 6 y el 10 de mayo de 2026 en Los Ángeles, California. Obtenga más información o presente su solicitud.

ACERCA DE PROWOOD

ProWood, marca de UFP Retail Solutions, LLC, empresa de UFP Industries, es el principal fabricante y distribuidor de productos de madera y materiales de construcción de primera calidad del sector. Con presencia en todo el país y una amplia variedad de productos diseñados tanto para profesionales de la construcción como para aficionados autodidactas, ofrecemos soluciones que satisfacen todas las necesidades. Con el respaldo de garantías líderes del sector y un compromiso inquebrantable con la innovación, ProWood es pionera en capacitación y conocimiento de productos, por lo que garantiza una experiencia excepcional al cliente en cada punto de contacto.

Para conocer más detalles sobre ProWood, visite www.prowood.com o llame al 844-529-5882.

UFP INDUSTRIES, INC. (NASDAQ: UFPI)

UFP Industries, Inc. es un grupo empresarial cuyas filiales operativas, UFP Packaging, UFP Construction y UFP Retail Solutions, fabrican, distribuyen y venden una amplia variedad de productos de valor agregado que se utilizan en construcción residencial y comercial, embalaje y otras aplicaciones industriales en todo el mundo. Fundada en 1955, la empresa tiene su sede en Grand Rapids, Míchigan, y cuenta con filiales en Norteamérica, Europa, Asia y Australia. Para obtener más información acerca de UFP Industries, visite www.ufpi.com.

ACERCA DE LA NHCA:

La Alianza Nacional de la Construcción Hispana (NHCA) es una asociación profesional 501(c)6 dedicada a potenciar la comunidad hispana en el sector de la construcción. La NHCA fue creada por la Asociación Nacional de Profesionales Inmobiliarios Hispanos (NAHREP) en el marco de una alianza estratégica destinada a conectar los sectores inmobiliario y de la construcción con el fin de ofrecer a sus miembros una variedad más amplia de servicios y oportunidades.

Para obtener más información acerca de NHCA, visite NHCA.pro

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FUENTE ProWood®