-PROYA Cosmetics expondrá en Cosmoprof Worldwide Bolonia 2026, destacando su cartera multimarca y su enfoque en I+D

BOLONIA, Italia, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- PROYA Cosmetics, la empresa de cosmética líder en China, regresará a la 57ª edición de Cosmoprof Worldwide Bolonia del 26 al 28 de marzo de 2026 (Stand H22_A31-B32). En el evento, PROYA Cosmetics destacará la creciente influencia de las marcas de belleza chinas en la investigación científica y su creciente presencia en los mercados internacionales.

Inaugurating Intensive Anti-Wrinkle Series Timage cloud radiant cushion foundation and concealer Off&Relax Anti-Hair Loss Strengthening Ampoule Essence

Como una de las ferias comerciales más establecidas en la industria de la belleza global, Cosmoprof Worldwide Bolonia sirve como plataforma para detectar tendencias emergentes, lanzar nuevos productos y conectar a las partes interesadas de la industria. Durante la exposición, PROYA presentará una cartera de marcas, incluidas sus emblemáticas PROYA, Timage y Off&Relax, que abarcan las categorías de cuidado de la piel, cosméticos de color y cuidado del cuero cabelludo.

PROYA está respaldada por la ciencia y la tecnología, liderando innovaciones tecnológicas y estéticas con soluciones para el cuidado de la piel efectivas, seguras y respaldadas por la ciencia. Timage se basa en el espíritu de la marca "Maquillaje chino, belleza natural" y la filosofía central de "Simplificar la complejidad, perfeccionar la armonía entre el maquillaje y las personas". Mientras que Off&Relax transmite su filosofía de vida de forma tangible a cada viajero urbano apresurado. A través del poder del agua, revitaliza el ecosistema autocurativo del cuero cabelludo, el cuerpo y la mente. Además, la línea de maquillaje emergente INSBAHA de PROYA también se presentará en el sitio. En particular, la base y el corrector en forma de cojín radiante en la nube de Timage y la esencia en ampolla fortalecedora anticaída de Off&Relax han sido preseleccionados para los premios Cosmoprof 2026.

A las 13:30 horas, el 28 de marzo, la Dra. Lieve Declercq, asesora científica principal de PROYA y vicepresidenta del Centro Europeo de Innovación, participará en una mesa redonda de Cosmotalks en Cosmoprof Worldwide Bolonia 2026. La sesión, titulada "Avance de la belleza en China: cómo las marcas locales emergentes están remodelando el mercado de la belleza chino y su impacto global", explorará la evolución de la I+D entre las marcas de belleza chinas, el creciente enfoque en la longevidad de la piel y los avances en el cuidado preventivo y a largo plazo de la piel.

PROYA Cosmetics, una empresa que cotiza en bolsa con una sólida posición en la industria cosmética de China, ha seguido invirtiendo en investigación y desarrollo en los últimos años. Centrándose en la ciencia de la piel, el desarrollo de ingredientes, la tecnología de formulación y la aplicación de productos, la empresa ha ampliado sus esfuerzos de I+D y, al mismo tiempo, ha alineado su trabajo más estrechamente con las expectativas cambiantes de los consumidores. A través de su presencia en Cosmoprof Worldwide Bolonia a través de múltiples marcas y categorías, PROYA tiene como objetivo resaltar la creciente sofisticación del sector y el potencial de crecimiento a largo plazo en un escenario global.

La cartera de marcas de Proya Cosmetics incluye PROYA, TIMAGE, Off&Relax, HAPSODE, CORRECTORS, INSBAHA, Awaken Seeds, UZERO y ANYA. Además de sus centros de I+D en Shanghai y Hangzhou, Proya estableció su Centro de Innovación en Europa en 2024.

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