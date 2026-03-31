PROYA präsentiert sein Markenportfolio auf der Cosmoprof Worldwide Bologna

Das chinesische Kosmetikunternehmen präsentiert auf einer führenden internationalen Kosmetikmesse wissenschaftlich fundierte Produkte, ESG-Initiativen und sich wandelnde Verbrauchertrends

BOLOGNA, Italien, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Vom 26. bis 28. März 2026 nahm die PROYA Cosmetics Co., Ltd. (im Folgenden „PROYA Cosmetics") an der 57. Ausgabe der Cosmoprof Worldwide Bologna teil und präsentierte dort neben ihren Marken TIMAGE und Off&Relax auch ihre Flaggschiffmarke PROYA. Durch eine koordinierte Präsentation mehrerer Marken baute das Unternehmen seine Präsenz auf dem globalen Schönheitsmarkt weiter aus.

TIMAGE PROYA_Cosmetics__booth Proya_Inaugurating_Intensive_Anti_Wrinkle_Series

Als eine der etabliertesten Fachmessen der globalen Schönheitsbranche dient die Cosmoprof Worldwide Bologna als Plattform, um aufkommende Trends zu erkennen, neue Produkte vorzustellen und Akteure der Branche miteinander zu vernetzen. Während der Messe präsentierte PROYA Cosmetics ein Markenportfolio, darunter PROYA, TIMAGE, Off&Relax und INSBAHA, das Hautpflege, Make-up und Kopfhautpflege umfasst. PROYA konzentriert sich auf wirkungsorientierte Hautpflege, die auf wissenschaftlicher Forschung basiert. TIMAGE ist eine Farbkosmetikmarke, die von östlicher Ästhetik inspiriert ist, während Off&Relax sich im Bereich Haarpflege etabliert hat und den Schwerpunkt auf ganzheitliches Kopfhaut-Wellness legt. Darüber hinaus wurde auch die aufstrebende Make-up-Linie INSBAHA von PROYA auf der Messe vorgestellt. Zusammen verdeutlicht das Portfolio den Ansatz des Unternehmens in Bezug auf Produktentwicklung, Markenpositionierung und Kundenbindung.

Der Messestand von PROYA Cosmetics spiegelte zudem die übergeordnete Markenphilosophie des Unternehmens wider. Am Stand stellte das Unternehmen seine ESG-Initiativen in den Vordergrund, darunter seinen Ansatz zur Produktbewertung und zum Lebenszyklusmanagement bei der Formulierung und Entwicklung.

Im Rahmen der wichtigsten Austauschprogramme der Veranstaltung nahm Dr. Lieve Declercq, Chief Scientific Advisor von PROYACosmetics und Vizepräsidentin des European Innovation Center, an einem Cosmotalks-Rundtischgespräch auf der Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 teil. Die Sitzung mit dem Titel „C-Beauty Breakthrough: How Local Challenger Brands Are Reshaping China's Beauty Market - and What It Means for the World" („C-Beauty-Durchbruch: Wie lokale Herausforderer-Marken den chinesischen Schönheitsmarkt neu gestalten – und was das für die Welt bedeutet") brachte Branchenexperten aus verschiedenen Ländern zusammen, die sich über Marktforschung, Innovationen in der Hautpflege, Herstellung und neue Ansätze im Einzelhandel austauschten.

Während des Austauschs stellte Dr. Declercq fest, dass Verbraucher in China zunehmend Wert auf langfristige Hautgesundheit und das Konzept der „Hautlanglebigkeit" legen. Im Vergleich zu einigen internationalen Märkten, in denen sich dieser Wandel eher schrittweise vollzieht, investieren chinesische Verbraucher Anfang 20 bereits proaktiv in Prävention und Optimierung für eine langfristige Hautgesundheit. Gleichzeitig informieren sie sich zunehmend über Produkte und Inhaltsstoffe – wobei sie nicht nur auf die Wirksamkeit achten, sondern auch auf Wirkmechanismen, die Logik der Rezeptur und die zugrunde liegenden wissenschaftlichen Belege. Dieser Wandel ermutigt Marken, verstärkt in präventive Ansätze, langfristige Forschung und evidenzbasierte Produktentwicklung zu investieren. Sie stellte zudem fest, dass sich der Wettbewerb unter chinesischen Marken über die reine Preispositionierung hinaus entwickelt. In Premium-Segmenten und spezialisierteren Kategorien zeigen chinesische Marken eine wachsende Marktpräsenz. Gleichzeitig spiegelt die anhaltende Expansion einheimischer Marken über digitale Kanäle hinweg verbesserte Kompetenzen in den Bereichen Verbraucherforschung, Produktentwicklung und Vertriebsstrategie wider. „Ein aufkommender Trend ist, dass Konzepte, die im chinesischen Lebensstil verwurzelt sind – wie ganzheitliche Hautpflege und traditionelle Wellness-Philosophien – über soziale Medien zunehmend ein globales Publikum erreichen und das Interesse internationaler Fachleute, Influencer und Verbraucher gleichermaßen wecken. Die globale Positionierung chinesischer Kosmetikmarken wird nicht nur durch wissenschaftliche Glaubwürdigkeit, sondern auch durch kulturelle Perspektiven bestimmt", fügte Dr. Declercq hinzu.

Diese Entwicklungen veranschaulichen, wie sich chinesische Kosmetikmarken auf dem globalen Markt positionieren. Während sich die Aufmerksamkeit von außen oft auf Größe, Verbraucheraktivität und digitale Kanäle konzentriert hat, wird die Branche zunehmend durch Fortschritte in der Hautwissenschaft, nachhaltige Investitionen in die Forschung und ein differenzierteres Verständnis der Verbraucherbedürfnisse geprägt. In diesem Zusammenhang baut PROYA Cosmetics seine Präsenz durch kontinuierliche Forschung, Produktentwicklung und Markenentwicklung auf internationalen Märkten weiter aus. Die Teilnahme an der Cosmoprof Worldwide Bologna bekräftigt diese Ausrichtung, während das Unternehmen seine globale Präsenz weiter ausbaut.

INFORMATIONEN ZU PROYA COSMETICS:

Als eines der führenden börsennotierten Unternehmen der chinesischen Kosmetikbranche, das sich auf Forschung und Entwicklung, Produktion sowie Vertrieb von Kosmetika spezialisiert hat, verfügt Proya Cosmetics über ein vielfältiges Markenportfolio, darunter PROYA, TIMAGE, Off&Relax, HAPSODE, CORRECTORS, INSBAHA, Awaken Seeds, UZERO und ANYA. Diese Marken decken ein breites Spektrum an Beauty-Produktbereichen ab, darunter Hautpflege, Make-up, Körper- und Haarpflege sowie hochwirksame Hautpflegeprodukte.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2946533/TIMAGE.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2946534/PROYA_Cosmetics__booth.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2946535/Proya_Inaugurating_Intensive_Anti_Wrinkle_Series.jpg