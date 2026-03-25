PROYA Cosmetics expose au salon Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 pour mettre en avant son portefeuille multimarque et son centrage sur la R & D

BOLOGNE, Italie, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- PROYA Cosmetics, la principale société chinoise de cosmétiques, fait son retour au salon Cosmoprof Worldwide Bologna, qui tiendra sa 57e édition du 26 au 28 mars 2026 (stand H22_A31-B32). Cet événement sera l'occasion pour PROYA Cosmetics de souligner l'influence croissante des marques chinoises de produits de beauté dans la recherche scientifique et leur présence de plus en plus importante sur les marchés internationaux.

Inaugurating Intensive Anti-Wrinkle Series Timage cloud radiant cushion foundation and concealer Off&Relax Anti-Hair Loss Strengthening Ampoule Essence

Le salon Cosmoprof Worldwide Bologna, l'un des mieux établis dans le secteur mondial de la beauté, sert de plateforme pour repérer les tendances émergentes, lancer de nouveaux produits et mettre en relation les acteurs de l'industrie. Lors de l'exposition, PROYA présentera son portefeuille de marques phares, en particulier PROYA, Timage et Off&Relax, qui couvrent les catégories des soins de la peau, du maquillage et des soins du cuir chevelu.

La marque PROYA s'appuie sur la science et la technologie pour être à la pointe des innovations technologiques et esthétiques en proposant des solutions de soins de la peau sûres et efficaces, validées scientifiquement. La marque Timage est ancrée dans l'esprit « Maquillage chinois, beauté naturelle » et dans des principes de base qui visent à simplifier la complexité et à parfaire l'harmonie entre les personnes et leur maquillage. La marque Off&Relax transmet quant à elle sa philosophie de vie de manière tangible à tous les voyageurs urbains pressés. Grâce au pouvoir de l'eau, elle revitalise l'écosystème d'autoguérison du cuir chevelu, du corps et de l'esprit. La nouvelle ligne de maquillage INSBAHA de PROYA sera également de la partie.Notamment, le fond de teint et anticerne Cloud Radiant Cushion de Timage et l'essence en ampoule fortifiante et antichute d'Off&Relax ont tous deux été présélectionnés pour les prix Cosmoprof 2026.

Le 28 mars à 13 h 30, Lieve Declercq, conseillère scientifique en chef de PROYA et vice-présidente du Centre d'innovation européen, participera à une table ronde Cosmotalks au salon Cosmoprof Worldwide Bologna 2026. Intitulée « China Beauty Breakthrough: How Local Emerging Brands Are Reshaping the Chinese Beauty Market and Their Global Impact » (« Percée dans la beauté chinoise : l'impact mondial des marques locales émergentes et comment elles remodèlent le marché chinois de la beauté »), cette table ronde explorera l'évolution de la R & D parmi les marques chinoises de produits de beauté, l'importance croissante accordée à la beauté durable de la peau et les progrès réalisés en matière de soins cutanés préventifs et à long terme.

PROYA Cosmetics, une société cotée en bourse qui occupe une solide position dans l'industrie cosmétique chinoise, n'a cessé d'investir dans la recherche et le développement au cours des dernières années. En se concentrant sur la science de la peau, la recherche de nouveaux ingrédients, la technologie de formulation et l'application des produits, l'entreprise a étendu ses efforts de R & D tout en alignant son travail plus étroitement sur l'évolution des attentes des consommateurs. Par sa présence au salon Cosmoprof Worldwide Bologna à travers plusieurs marques et catégories de produits, PROYA entend mettre l'accent sur la sophistication accrue du secteur et son potentiel de croissance à long terme sur la scène mondiale.

Le portefeuille de marques de Proya Cosmetics comprend PROYA, TIMAGE, Off&Relax, HAPSODE, CORRECTORS, INSBAHA, Awaken Seeds, UZERO et ANYA. En plus de ses centres de R & D à Shanghai et Hangzhou, Proya a mis en place un Centre d'innovation européen en 2024.

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