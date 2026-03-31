PROYA présente son portefeuille de marques au Cosmoprof Worldwide Bologna

La société chinoise de cosmétiques met en avant les produits scientifiques, les initiatives ESG et l'évolution des tendances de consommation lors du principal salon international de la beauté.

BOLOGNE, Italie, 31 mars 2026 /PRNewswire/ -- Du 26 au 28 mars 2026, PROYA Cosmetics Co, Ltd. (ci-après dénommée « PROYA Cosmetics ») a participé à la 57e édition du Cosmoprof Worldwide Bologna, présentant sa marque phare PROYA aux côtés de TIMAGE et Off&Relax. Grâce à une vitrine multimarques coordonnée, la société a encore renforcé sa présence sur le marché mondial de la beauté.

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Cosmoprof Worldwide Bologna est l'un des salons professionnels les mieux établis dans le secteur mondial de la beauté. Il sert de plateforme pour identifier les tendances émergentes, lancer de nouveaux produits et mettre en relation tous les acteurs du secteur. Au cours de l'exposition, PROYA Cosmetics a dévoilé un portefeuille de marques, dont PROYA, TIMAGE, Off&Relax et INSBAHA, couvrant les soins de la peau, le maquillage, les cosmétiques et les soins du cuir chevelu. PROYA se concentre sur les soins de la peau en mettant l'accent sur l'efficacité, fruit de la recherche scientifique. TIMAGE est une marque de produits de maquillage d'inspiration orientale, tandis qu'Off&Relax s'est établi dans le domaine des soins capillaires en mettant l'accent sur les soins holistiques du cuir chevelu. En outre, la ligne de maquillage émergente INSBAHA de PROYA a également été présentée sur le site. L'ensemble du portefeuille démontre l'approche de la société en matière de développement de produits, de positionnement de la marque et d'engagement des consommateurs.

L'espace d'exposition de PROYA Cosmetics reflétait également la philosophie de marque plus générale de la société. Sur le stand, la société a mis en avant ses initiatives ESG, notamment son approche en matière d'évaluation des produits et de gestion du cycle de vie dans les domaines de la formulation et du développement.

Dans le cadre des principaux programmes d'échange de l'événement, le Dr Lieve Declercq, conseillère scientifique principale de PROYA Cosmetics et Vice-présidente du Centre européen d'innovation, a participé à une table ronde Cosmotalks au Cosmoprof Worldwide Bologna 2026. La session, intitulée « C-Beauty Breakthrough : How Local Challenger Brands Are Reshaping China's Beauty Market - and What It Means for the World » (Avancées de la C-Beauty : comment les marques locales redéfinissent le marché de la beauté en Chine et ce que cela signifie pour le monde), a rassemblé des experts du secteur venus de plusieurs pays et qui ont participé à des discussions sur les études de marché, l'innovation en matière de soins de la peau, la fabrication et les nouvelles approches de la vente au détail.

Au cours de l'échange, le Dr Declercq a noté que les consommateurs chinois accordent de plus en plus d'importance à la santé de la peau à long terme et au concept de « longévité cutanée ». Par rapport à certains marchés internationaux, où cette évolution est plus progressive, les consommateurs chinois âgés d'une vingtaine d'années investissent déjà de manière proactive dans la prévention et l'optimisation de la santé de la peau à long terme. Parallèlement, ils sont de mieux en mieux informés sur les produits et les composants, s'intéressant non seulement à l'efficacité, mais aussi aux mécanismes d'action, à la logique de formulation et aux preuves scientifiques venant à l'appui. Cette évolution encourage les marques à investir davantage dans les approches préventives, la recherche à long terme et le développement de produits fondé sur des données probantes. Elle a également noté que la concurrence entre les marques chinoises va bien au-delà du positionnement en matière de prix. Dans les segments haut de gamme et les catégories plus spécialisées, les marques chinoises contribuent de plus en plus à la dynamique du marché. Par ailleurs, le développement continu des marques nationales sur les canaux numériques reflète une bien meilleure approche en matière de connaissance des consommateurs, de développement de produits et de stratégie de distribution. « On observe que les concepts ancrés dans les modes de vie chinois (les soins holistiques de la peau et les philosophies de bien-être traditionnelles, par exemple) apparaissent de plus en plus au yeux du monde par le biais des réseaux sociaux, suscitant l'intérêt des professionnels internationaux, des influenceurs et des consommateurs. La crédibilité scientifique et l'aspect culturel sont les deux piliers du positionnement mondial des marques chinoises de produits de beauté », a ajouté le Dr Declercq.

Ces évolutions illustrent la manière dont les marques chinoises de produits de beauté se positionnent sur le marché mondial. Alors que l'attention extérieure s'est souvent concentrée sur l'évolutivité, l'activité des consommateurs et les canaux numériques, le secteur se caractérise de plus en plus par des avancées dans le domaine des sciences de la peau, des investissements soutenus dans la recherche et une compréhension plus nuancée des besoins des consommateurs. Dans ce contexte, PROYA Cosmetics continue de renforcer sa présence grâce à la recherche, au développement de produits et à l'évolution de la marque sur les marchés internationaux. Sa participation au Cosmoprof Worldwide Bologna confirme cette orientation, alors que la société continue d'étendre sa présence mondiale.

À PROPOS DE PROYA COSMETICS :

En tant que société cotée en bourse spécialisée dans la R&D, la production et la vente de produits cosmétiques dans l'industrie cosmétique chinoise, Proya Cosmetics possède un portefeuille diversifié de marques, notamment PROYA, TIMAGE, Off&Relax, HAPSODE, CORRECTORS, INSBAHA, Awaken Seeds, UZERO et ANYA. Ces marques couvrent un large éventail de produits de beauté tels que les soins de la peau, le maquillage, les soins du corps et des cheveux, ainsi que les soins de la peau haute efficacité.

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