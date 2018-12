Proya wertet seine Marke auf: 15 Jahre der Konzentration auf seine Kunden machen die Marke zum chinesischen Klassiker

Das Kosmetikunternehmen Proya Cosmetics Co., Ltd. (SHA: 603605) hat seine Marke während seines Bestehens schon mehrmals neu definiert – seit seiner Gründung vor 15 Jahren, als das Unternehmen sein erstes Lotionsfläschchen auf den Markt brachte, bis zum heutigen Konzern mit mehr als 1.000 unter 7 Marken vermarkteten Produkten. Sein Wachstumsmuster ist dabei typisch für den Sektor. In der ersten Phase seiner Entwicklung von 2003 bis 2007 baute das Unternehmen ein Netz aus Franchise-Ständen in Einkaufszentren in China auf, um eine neue Reihe von Körperpflegeprodukten einzuführen. Von 2008 bis 2012 verhalfen intensive Marketing- und Werbekampagnen der Marke rasch zu größerer Prominenz. 2012 lag der Einzelhandelsumsatz bei 4 Milliarden Yuan (zirka 580 Millionen US-Dollar); in dem Zeitraum wurde so eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 69 Prozent erzielt. Von 2013 bis 2017 passte Proya sein Wachstum in Vorbereitung auf einen Börsengang an und startete im November 2017 mit Erfolg in Chinas „Klasse A"-Aktienmarkt. Für den Zeitraum von heute bis 2022 plant das nun 15 Jahre alte Unternehmen ein weiteres Mal, seine Marke umfassend aufzuwerten – ein Upgrade, das alle Aspekte des Unternehmensbetriebs berühren wird.