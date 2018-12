Proya zorgt voor merkupgrade: met 15 jaar toewijding is dit een Chinese klassieker

Cosmeticabedrijf Proya Cosmetics Co., Ltd. (SHA: 603605) heeft tijdens haar bestaan verschillende versies van het merk gekend, waarbij het 15 jaar geleden begon toen de firma haar eerste fles lotion lanceerde, en uitgegroeid is tot een bedrijf met meer dan 1000 producten onder zeven merken, grotendeels in lijn met een groeipatroon dat vrij kenmerkend is voor de sector. In het eerste ontwikkelingsstadium, van 2003-2007, creëerde het bedrijf een netwerk van franchiseloketten in winkelcentra in heel China, om zo de nieuwe lijn verzorgingsproducten van de grond te krijgen. Vervolgens, van 2008 tot 2012, werd de zichtbaarheid van het merk snel vergroot door intensieve marketings- en advertentiecampagnes, waarbij retailverkopen van 4 miljard yuan werden bereikt (ong. US$580 miljoen) in 2012, na een gemiddelde jaarlijkse groei van 69% in deze periode. Tussen 2013-2017 heeft Proya het groeipercentage aangepast, ter voorbereiding op een beursgang, en deze is met succes uitgevoerd op de A-share-market van China in november 2017. Van nu tot 2022 kijkt het nu 15-jaar oude Proya opnieuw naar een uitgebreide upgrade van het merk, dat elk aspect van de activiteiten van het bedrijf zal beïnvloeden.

Het huidverzorgingsbedrijf richt zich op kwalitatief hoogwaardige onderzoeksontwikkeling, en maakt gebruik van wetenschap en technologie om de volgende serie productverbeteringen te stimuleren

De structuur van de onderzoeksontwikkelingseenheid is altijd het belangrijkste onderdeel van de routekaart van Proya geweest, waarbij het gericht is op het voldoen aan alle eisen voor een eventueel toetreden tot de internationale arena, op vijf gebieden in het bijzonder: moderne formuleringstechnologie (emulsificatie), technologie in fabrieksonderzoek, verpakkingsontwerp, productontwikkeling en evaluatietechnologie. Op dit moment heeft het bedrijf producten en preparatiemethoden ontwikkeld tegen wallen onder de ogen, samengestelde witmakende en antiverourderingsproducten met lipide nanodeeltjes emulsies, samen met andere kerntechnologieën. In juni 2018 had het bedrijf 267 geldige patenten, inclusief 38 voor innovaties, 28 voor gebruiksmodellen en 199 voor ontwerpen.

Op basis van verschuivingen in de vraag in de markt, richtte het bedrijf de productvernieuwingen op de toevoeging van nieuwe functionaliteiten, grotere efficiëntie, samen met nieuwe en verbeterde, hoger geprijsde, hoogwaardige onderdelen, en een betere uitstraling. In november 2018 introduceerde Proya Marine Recovery Proteoglycan Ampoule Serum, een nieuw product waarin de meest prominente antipremature verouderingsfunctionaliteiten worden gecombineerd met het meest populaire model ampullen, waardoor het jonge shoppers aantrekt met de slogan, uit het Chinees vertaald "als je je cellen kracht geeft bescherm je je jeugdige uiterlijk". Het bedrijf is van plan in 2019 meer hoogwaardige producten te lanceren met functionele en technologische voordelen die zullen dienen als hoeksteen van een volledige upgrade van product en merk.

Tijdens de recente merklanceringsconferentie door Proya, ter ere van het 15e jubileum, kondigde het bedrijf strategische samenwerkingsovereenkomsten aan met Ifremer (French Research Institute for Exploitation of the Sea) en CEVA (Center for Study and Promotion of Algae, France). CEVA is eigenaar van middelen voor het oogsten en verbouwen van meer dan 800 soorten algen en heeft met succes meerdere van de actieve ingrediënten hiervan onttrokken, die vervolgens breed worden ingezet door internationale cosmeticamerken bij de productie van antiverouderingsproducten. In overeenstemming met het contract zullen CEVA en Proya samen exclusieve patenten voor producten met een grote werkzaamheid ontwikkelen.

Het upgraden van de bedrijfsstructuur en optimaliseren van het stimuleringsmechanisme met als doel het creëren van een bedrijfspartnerplatform.

In 2018 lanceerde Proya een beperkt vermogensstimuleringsprogramma voor topmanagers en de belangrijkste medewerkers van het bedrijf, op basis van een uitbetaling op voorwaarde dat het bedrijf een samengestelde groei bereikt van ten minste 32,5% aan inkomsten en 32.4% nettowinst van 2018 tot 2020.

In het kader van haar inzet voor nieuwe doorbraak nam het bedrijf met succes enkele van de beste, meest ervaren en ondernemende talenten in de hele sector aan, en motiveerde hen door de inzet van een partnerschapssysteem. De geworven nieuwkomers dragen een kleine hoeveelheid geld bij en verwerven zo een minderheidsbelang, terwijl het bedrijf aanvullend kapitaal bijdraagt om het meerderheidsbelang te behouden. Het partnerschapsplatform van het bedrijf is gebaseerd op een gedeelde visie om deel uit te maken van een bruisende cultuur, en is gericht op he stimuleren van de duurzame groei van het bedrijf door nieuwe bedrijven onafhankelijk te laten draaien, ondersteund door de toeleveringsketen, kanalen, financiering, marktinzet en een sterk mid-level en back-office managementteam van Proya.

Door middel van een drieledige aanpak, het continu optimaliseren van de kanaalstructuur en bereiken van aantoonbaar succes door de integratie van middelen

Sinds begin 2018 heeft Proya de verkoopgroei door haar op Cosmetics Store gerichte netwerk aangedreven door stimuleringsprogramma's te verbeteren, meer middelen beschikbaar te maken voor werknemers, en een omgeving op te zetten die werknemers stimuleert verandering te omarmen en steeds vaardigheden te verbeteren, aangezien het steeds duidelijker wordt dat alleen werknemers die dit doen de transformatie die in bijna elke industrie plaatsvindt overleven. In de eerste helft van 2018 realiseerden de offline-kanalen van het bedrijf een inkomstengroei van 9,6%, grotendeels aangedreven door de revitalisering van haar activiteiten in het CS-kanaal, terwijl het e-commerceplatform inkomsten van 412 miljoen yuan (ongeveer US$59,6 miljoen) bereikte, een jaar-op-jaar stijging van 58,5%, hetgeen 39,6% uitmaakt van de totale inkomsten van het bedrijf in die periode. In 2019 zullen de e-commerce activiteiten van Proya naar verwachting een gemiddelde groeisnelheid behouden, maar een snellere groei dan in de branche als geheel.

Eind 2017 kondigde het bedrijf haar strategie aan voor de volgende groeifase: de integratie van drie eenheden, het kernmerk Proya, de e-commerce activiteiten en het merk Uzero.

In de eerste helft van 2018 bereikte Proya uitzonderlijke resultaten naar aanleiding van de implementatie van de strategie:

Het kernmerk Proya realiseerde een inkomstengroei van 28% en vertegenwoordigde 89% van de totale inkomsten van het bedrijf voor de periode;

Het e-commerce-platform bereikte een verkoopgroei van 58% hetgeen 40% van de totale inkomsten van het bedrijf voor de periode bedroeg;

Uzero verhoogde de snelheid waarmee het winkels met een merk opende, gemodelleerd als slimme winkels, waarbij iedere winkel meer dan 400 make-upproducten en gezondheidsproducten aanbood in meer dan 13 categorieën, waaronder huidverzorging, kleurcosmetica, gezichtsmaskers, persoonlijke verzorging, hele lichaam, persoonlijke verzorging voor mannen, huidverzorgingsmiddelen, dagelijkse benodigdheden, regeneratie van beschadigde huid en gezondheidszorgproducten. Binnen een jaar had Uzero overeenkomsten ondertekend met meer dan 1000 locaties. Uzero verwacht dat het eind 2018 meer dan 500 winkels met een enkel merk in haar netwerk zal hebben. In 2019 wil het merk de groei van winkels in het netwerk verder versnellen, waarbij het een nieuwe en groeiende inkomstenstroom in het offline verkoopkanaal creëert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/795779/PROYA_marine_ampoule.jpg

SOURCE Proya