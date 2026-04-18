PSEG Long Island Celebra el Día Nacional de Agradecimiento a los Trabajadores de la Red Eléctrica

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PSEG Long Island

Apr 18, 2026, 17:59 ET

UNIONDALE, Nueva York, 18 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El 18 de abril, en honor al Día Nacional de Agradecimiento a los Trabajadores de la Red Eléctrica, PSEG Long Island se toma el tiempo necesario para reconocer el esfuerzo y la dedicación de su personal de campo a garantizar el suministro eléctrico.

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PSEG Long Island cuenta con aproximadamente 700 operarios de línea, tanto fijos como subcontratados, que trabajan arduamente en el mantenimiento y reparación de la red eléctrica. (Crédito: PSEG Long Island) (PRNewsfoto/PSEG Long Island)
PSEG Long Island cuenta con aproximadamente 700 operarios de línea, tanto fijos como subcontratados, que trabajan arduamente en el mantenimiento y reparación de la red eléctrica. (Crédito: PSEG Long Island) (PRNewsfoto/PSEG Long Island)

Los operarios de línea y el personal de campo de PSEG Long Island trabajan por turnos, las 24 horas del día, y deben estar preparados para responder a cualquier llamada de emergencia en condiciones difíciles, con el fin de garantizar un servicio eléctrico seguro y confiable a 1,2 millones de clientes en Long Island y los Rockaways.

"PSEG Long Island no podría ser el proveedor de servicios eléctricos aéreos más confiable del estado sin nuestros operarios de línea y el resto del personal de campo", afirmó Michael Sullivan, vicepresidente de Operaciones Eléctricas de PSEG Long Island. "Ya sea sustituyendo equipos en un día soleado o trabajando en turnos de 16 horas cuando se producen tormentas, ventiscas de nieve u otras catástrofes naturales, les estamos muy agradecidos por su dedicación y esfuerzo incansables las 24 horas del día, los 7 días de la semana".

PSEG Long Island cuenta con aproximadamente 700 operarios de línea, tanto fijos como subcontratados que desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar que los clientes reciban el mejor servicio posible, como esperan y se merecen.

PSEG Long Island
PSEG Long Island opera el sistema de transmisión y distribución de Long Island Power Authority en virtud de un contrato a largo plazo. PSEG Long Island es una filial de Public Service Enterprise Group Inc. (PSEG) (NYSE:PEG), empresa energética diversificada que cotiza en bolsa.

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