PTC completa la adquisición de Arena Solutions

Según la firma analista independiente de la industry Gartner , el mercado global de SaaS está listo para superar los 120.000 millones de dólares en 2021. A medida que el mercado de desarrollo de productos responde a la pandemia de COVID-19, los primeros usuarios se han dado cuenta del impacto de los beneficios clave de SaaS , especialmente en lo que se refiere a la transformación digital .

Coincidiendo con el cierre de la adquisición de Arena Solutions, PTC ha ampliado su unidad de negocio SaaS, que ahora incluye Arena, Onshape y la tecnología de realidad aumentada Vuforia® , líder del mercado de PTC. La unidad de negocio ampliada estará liderada por Mike DiTullio, líder de ventas globales de PTC desde hace mucho tiempo, informando directamente al consejero delegado de PTC, Jim Heppelmann. Jamie Pappas, un veterano de ventas de PTC durante 25 años, ha sido ascendido para suceder a DiTullio como jefe de ventas globales. Pappas ha liderado las ventas regionales en Asia, Europa y, más recientemente, Norteamérica, impulsando un rendimiento consistentemente fuerte en cada cargo.

"La expansión de nuestra unidad de negocio SaaS nos permitirá centrarnos en la integración del equipo de Arena en PTC y en aprovechar el enorme talento y experiencia que tenemos en toda nuestra cartera SaaS", continuó Heppelmann. "Mike DiTullio ha demostrado su capacidad para alinear organizaciones para impulsar el crecimiento, y estoy seguro de que en este nuevo rol puede ayudarnos a capitalizar nuestra posición de liderazgo en tecnología SaaS. Jamie Pappas es un consumado líder de ventas veterano dentro de PTC, y estoy igualmente seguro de una transición suave y sin problemas a medida que asume su nuevo papel. PTC tiene la suerte de tener recursos sólidos de ventas y liderazgo empresarial."

Arena Solutions terminó el año 2020 con aproximadamente 50 millones de dólares en ingresos recurrentes anualizados, lo que refleja un crecimiento de dos dígitos durante 2019. PTC espera que la transacción sea neutral para el flujo de efectivo del año fiscal 21 de PTC desde el objetivo de operaciones de 365 millones de dólares y el objetivo de flujo de efectivo libre de 340 millones de dólares (que refleja la deducción de aproximadamente 25 millones de dólares de los gastos de capital del flujo de efectivo de las operaciones) y acumulativo al año fiscal 22 y más allá. PTC espera que el crecimiento de ARR para su primer trimestre del año fiscal 2021 terminado el 31 de diciembre de 2020 esté cerca del rango superior de orientación. La administración planea actualizar la orientación de los inversores como parte de su lanzamiento de ganancias del primer trimestre fiscal el 27 de enero de 2021.

Recursos adicionales

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones sobre eventos y expectativas futuras, incluyendo el efecto del cierre de la adquisición y la nueva unidad empresarial SaaS en nuestro crecimiento futuro y los resultados financieros, incluyendo nuestro flujo de efectivo de las operaciones y el flujo de efectivo libre, el valor esperado de la tecnología adquirida para nuestro negocio, la adopción en el mercado de soluciones SaaS para el desarrollo de productos, y nuestros resultados financieros previstos en el primer trimestre de 2021. Estas declaraciones son "declaraciones prospectivas" que implican riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados, incluyendo que la tecnología adquirida puede no proporcionar el acceso a nuevos clientes y mercados que esperamos si esos clientes y mercados no son receptivos a la tecnología, lo que podría afectar negativamente a nuestros resultados financieros y expectativas de crecimiento; es posible que no podamos integrar la tecnología adquirida cuando o como esperamos, lo que podría afectar negativamente a nuestra capacidad de ofrecer soluciones SaaS adicionales; los clientes pueden no adoptar soluciones SaaS para el desarrollo de productos como esperamos, lo que afectaría negativamente a nuestros resultados financieros y expectativas de crecimiento; es posible que los empleados clave de Arena Solutions no se queden con PTC, lo que podría interrumpir el negocio de Arena Solutions y nuestra capacidad para integrar y operar con éxito el negocio de Arena Solutions; podemos incurrir en costes imprevistos asociados con la integración de Arena Solutions, lo que afectaría nuestros resultados financieros; y otros riesgos e incertidumbres descritos en las presentaciones de PTC ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.

Acerca de PTC (NASDAQ: PTC)

PTC permite a los fabricantes globales realizar un impacto de dos dígitos con soluciones de software que les permiten acelerar la innovación de productos y servicios, mejorar la eficiencia operativa y aumentar la productividad de la fuerza de trabajo. En combinación con una extensa red de socios, PTC proporciona a los clientes flexibilidad en la forma en que se puede implementar su tecnología para impulsar la transformación digital, tanto en las instalaciones, en la nube o a través de su plataforma SaaS pura. En PTC, no solo imaginamos un mundo mejor, sino que lo hacemos posible.

PTC.com @PTC Blogs

Contacto de Medios

PTC

Comunicaciones Corporativas

Greg Payne

[email protected]

Contacto de Inversores

PTC

Relaciones con Inversores

Tim Fox

[email protected]

PTC, Arena Solutions, Arena, Onshape, Creo, Windchill, Vuforia, y el logo de PTC logo son marcas comerciales o registradas de PTC Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos y otros países.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1422554/PTC_Inc_Acquires_Arena_Solutions.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1313772/ptc_Logo.jpg

Related Links

www.ptc.com



SOURCE PTC Inc.