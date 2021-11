PTC récompensée pour son offre d'IoT Industriel

Tous ces cabinets de conseil et d'analyses ont conduit indépendamment leur évaluation du marché de l'IoT industriel basée sur des critères d'analyse, des méthodologies et une liste de fonctionnalités IIoT qui leur sont propres.

« Cette reconnaissance en tant que leader au sein de l'ensemble de ces rapports est le signe d'un bel accomplissement pour les équipes de ThingWorx®. Pour nous, ces résultats viennent renforcer notre stratégie et notre engagement sur le marché de l'IoT industriel. Nous continuerons à faire évoluer ThingWorx afin de répondre aux besoins des industriels et aux cas d'utilisation les plus prioritaires en matière de production et de services », a déclaré Jim Heppelmann, président et CEO de PTC.

« PTC est fier d'être désignée comme leader dans chacun de ces rapports », a déclaré Joe Biron, CTO and GM of IoT, chez PTC. « Nous savons que chacune de ces grandes entreprises offre une perspective unique sur le marché de l'IoT industriel et a employé des critères différents pour leur évaluation. Nous pensons que le fait d'être systématiquement identifié comme leader témoigne de la capacité de PTC à répondre aux besoins complexes des entreprises industrielles avec une plateforme hors pair qui permet d'obtenir des vrais résultats business. »

Grâce à des années d'expérience dans les domaines de l'ingénierie numérique, de la fabrication et des services, PTC a identifié des besoins communs et définit des cas d'usages les plus courants qui permettent de résoudre divers problèmes business. Fort de ce constat, PTC a construit des solutions d'IoT industriel qui aident à répondre à ces défis. Le lancement de la dernière en date, ThingWorx® Digital Performance Management, a été dévoilée en octobre.

Clause de non-responsabilité de Forrester :

La Forrester Wave™ est protégée par les droits d'auteur de Forrester Research, Inc. Forrester et Forrester Wave™ sont des marques commerciales de Forrester Research, Inc. La Forrester Wave™ est une représentation graphique de l'appel de Forrester sur un marché et est tracée à l'aide d'une feuille de calcul détaillée avec des scores exposés, des pondérations et des commentaires. Forrester ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans la Forrester Wave™. Toutes les informations sont basées sur les meilleures ressources disponibles. Les opinions décrites dans le présent communiqué reflètent un jugement établi à un moment précis et sont susceptibles d'être modifiées.

Clause de non-responsabilité de Gartner :

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER et Magic Quadrant sont des marques déposées et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées aux présentes avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner, Magic Quadrant for Industrial IoT Platforms, Par Alfonso Velosa etc., 18 octobre 2021

Clause de non-responsabilité d'IDC :

À propos d'IDC MarketScape : le modèle d'évaluation des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour fournir un aperçu de la compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et des communications) sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthode de notation rigoureuse basée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs de TI et de télécommunications peuvent être comparés de manière significative. Ce cadre fournit également aux acheteurs de technologies une évaluation à 360 degrés des forces et faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

