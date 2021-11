PTC stellt bahnbrechende Digital Performance Management-Lösung zur Effizienzsteigerung in der Fertigung vor

DPM bietet Einblicke in die gesamte Leistung und ermöglicht die Lösung von Problemen in Echtzeit im Rahmen eines Closed-Loop-Settings.. Es ermöglicht eine einheitliche Sicht auf die Leistung, die in einer verständlichen Geschäftsmetrik angegeben wird: nämlich in Stunden. Diese Kennzahl wird von Mitarbeitern, Managern und Führungskräften leicht verstanden und bildet die Grundlage für eine unternehmensweite Lösung. DPM unterstützt die Nachvollziehbarkeit von Investitionen durch die Validierung von Ergebnissen für transformative Investitionen mit Echtzeit-Produktionsdaten und einfach zu berechnenden finanziellen Verbesserungen.