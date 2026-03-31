Publicación del libro Mexican Philosophy: History, Traditions and Critical Thought en el Día de César Chávez
News provided byKudin & Sons Academic Press
Mar 31, 2026, 08:00 ET
Un nuevo libro de texto de nivel universitario sitúa la filosofía mexicana como una disciplina independiente y promueve un enfoque decolonial desde las bases indígenas hasta la filosofía chicana.
LOS ÁNGELES, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kudin & Sons Academic Press publicó hoyMexican Philosophy: History, Traditions, and Critical Thought (Filosofía mexicana: historia, tradiciones y pensamiento crítico), un libro de texto del Dr. Andrew V. Kudin, en honor al Día de César Chávez
Diseñado para la enseñanza universitaria, el libro de texto presenta la filosofía mexicana como una disciplina independiente con sus propios debates y desarrollo intelectual. Este libro promueve el enfoque decolonial al negarse a tratar el pensamiento mexicano como secundario a los cánones europeos o como comentario cultural y presenta la tradición como un campo coherente de investigación filosófica.
La obra abarca más de cinco siglos y sigue una línea histórica clara y un conjunto coherente de problemas filosóficos. Cada sección se basa en conflictos intelectuales determinados por la ruptura colonial, la mezcla cultural y las luchas recurrentes por la autoridad, de manera tal que los estudiantes puedan descubrir cómo se formularon, impugnaron y revisaron los conceptos a lo largo del tiempo.
El libro parte de las bases indígenas y la vida intelectual colonial y prosigue con los debates de modernización del siglo XIX, hasta llegar a la filosofía contemporánea chicana y de los territorios fronterizos.
"Estudiar la filosofía mexicana es ser testigo de la supervivencia intelectual en acción. Es una disciplina que no pide reconocimiento; lo impone al mostrar lo que significa razonar bajo presión, luchar con dignidad y seguir siendo plenamente humano".
— Dr. Andrew V. Kudin
Formatos e ISBN
Tapa dura: ISBN 978-1-971325-04-0
Tapa blanda: ISBN 978-1-971325-03-3
Edición Kindle: ISBN 978-1-971325-05-7
Edición EPUB: ISBN 978-1-971325-06-4
Distribución: las versiones en tapa dura y tapa blanda están disponibles a través de IngramSpark y en Amazon.
Acerca del autor
El Dr. Andrew V. Kudin es un filósofo con más de cuarenta años de experiencia en enseñanza e investigación. Es autor de la serie de seis volúmenes The Secret Codes of the Mind: Introduction to Philosophy (Los códigos secretos de la mente: introducción a la Filosofía), y su trabajo se caracteriza por su rigurosa estructura y claridad pedagógica.
Para obtener más información sobre el libro, visite: https://kudin.com/a-v-kudin/mexican-philosophy-history-traditions-and-critical/
Contacto para los medios
Correo electrónico de Kudin & Sons Academic Press:
[email protected]
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FUENTE Kudin & Sons Academic Press
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