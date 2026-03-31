Publicación del libro Mexican Philosophy: History, Traditions and Critical Thought en el Día de César Chávez

Un nuevo libro de texto de nivel universitario sitúa la filosofía mexicana como una disciplina independiente y promueve un enfoque decolonial desde las bases indígenas hasta la filosofía chicana.

LOS ÁNGELES, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kudin & Sons Academic Press publicó hoyMexican Philosophy: History, Traditions, and Critical Thought (Filosofía mexicana: historia, tradiciones y pensamiento crítico), un libro de texto del Dr. Andrew V. Kudin, en honor al Día de César Chávez

Portada del libro: Mexican Philosophy: History, Traditions, and Critical Thought

Diseñado para la enseñanza universitaria, el libro de texto presenta la filosofía mexicana como una disciplina independiente con sus propios debates y desarrollo intelectual. Este libro promueve el enfoque decolonial al negarse a tratar el pensamiento mexicano como secundario a los cánones europeos o como comentario cultural y presenta la tradición como un campo coherente de investigación filosófica.

La obra abarca más de cinco siglos y sigue una línea histórica clara y un conjunto coherente de problemas filosóficos. Cada sección se basa en conflictos intelectuales determinados por la ruptura colonial, la mezcla cultural y las luchas recurrentes por la autoridad, de manera tal que los estudiantes puedan descubrir cómo se formularon, impugnaron y revisaron los conceptos a lo largo del tiempo.

El libro parte de las bases indígenas y la vida intelectual colonial y prosigue con los debates de modernización del siglo XIX, hasta llegar a la filosofía contemporánea chicana y de los territorios fronterizos.

"Estudiar la filosofía mexicana es ser testigo de la supervivencia intelectual en acción. Es una disciplina que no pide reconocimiento; lo impone al mostrar lo que significa razonar bajo presión, luchar con dignidad y seguir siendo plenamente humano".

— Dr. Andrew V. Kudin

Formatos e ISBN

Tapa dura: ISBN 978-1-971325-04-0

Tapa blanda: ISBN 978-1-971325-03-3

Edición Kindle: ISBN 978-1-971325-05-7

Edición EPUB: ISBN 978-1-971325-06-4

Distribución: las versiones en tapa dura y tapa blanda están disponibles a través de IngramSpark y en Amazon.

Acerca del autor

El Dr. Andrew V. Kudin es un filósofo con más de cuarenta años de experiencia en enseñanza e investigación. Es autor de la serie de seis volúmenes The Secret Codes of the Mind: Introduction to Philosophy (Los códigos secretos de la mente: introducción a la Filosofía), y su trabajo se caracteriza por su rigurosa estructura y claridad pedagógica.

Para obtener más información sobre el libro, visite: https://kudin.com/a-v-kudin/mexican-philosophy-history-traditions-and-critical/

Contacto para los medios

Correo electrónico de Kudin & Sons Academic Press:

[email protected]

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FUENTE Kudin & Sons Academic Press