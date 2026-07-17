Pudu Robotics classé n°1 mondial dans quatre domaines des robots de service commerciaux par Frost & Sullivan

Un rapport de marché indépendant 2025 désigne Pudu Robotics comme le leader parmi les entreprises chinoises en termes de chiffre d'affaires, d'expéditions et d'expansion à l'international dans le secteur des robots de service commerciaux, ainsi qu'en termes de chiffre d'affaires dans le domaine des robots de nettoyage commerciaux.

SHENZHEN, Chine, 17 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, leader mondial de la robotique de service commerciaux, a été désigné n°1 mondial dans quatre domaines clés du marché des robots de service commerciaux, selon le 2025 Global Embodied Intelligence and Commercial Service Robotics Independent Market Research Report publié par Frost & Sullivan, un cabinet international de premier plan spécialisé dans les études de marché et le conseil.

Pudu Robotics Ranked No.1 Globally in Four Commercial Service Robotics Dimensions by Frost & Sullivan

Selon ce rapport, Pudu Robotics est en tête du secteur mondial de la robotique de service commerciale en termes de chiffre d'affaires et d'expéditions, occupe la première place parmi les entreprises chinoises de robots de service commerciaux en termes de part de marché à l'international, et détient la première place mondiale en termes de chiffre d'affaires dans le domaine des robots de nettoyage commerciaux.

Cette reconnaissance témoigne de la croissance continue de Pudu sur les marchés de la robotique commerciale, soutenue par son portefeuille complet de produits, ses capacités de déploiement mondiales et ses investissements à long terme dans les technologies d'intelligence incarnée.

Leadership mondial sur le marché : quatre places de n°1 dans le domaine des robots de service commerciaux

Le rapport de Frost & Sullivan décrit un marché mondial des robots de service commerciaux en pleine expansion, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 37% entre 2021 et 2025, et un TCAC prévu de 31,2% jusqu'en 2030.

Les entreprises chinoises sont désormais des acteurs majeurs sur ce marché mondial. En 2025, les cinq premières entreprises mondiales du secteur de la robotique de service commerciale étaient toutes chinoises et représentaient ensemble plus de la moitié du marché mondial.

Numéro 1 mondial des robots de service commerciaux en termes de chiffre d'affaires et de volume d'expéditions

Selon Frost & Sullivan, Pudu Robotics occupe la première place mondiale tant en termes de chiffre d'affaires que de volume d'expéditions dans le secteur des robots de service commerciaux, avec une part de marché d'environ 25% en termes de chiffre d'affaires et une part de marché de 23% en termes d'expéditions.

Depuis son entrée sur le marché avec ses robots de distribution de service en 2016, Pudu n'a cessé d'étoffer sa gamme de produits et ses domaines d'application. Aujourd'hui, l'entreprise a développé une gamme complète de solutions robotiques comprenant des robots de distribution de service, des robots de nettoyage professionnel, des robots de distribution industriels et des robots d'intelligence incarnée à usage général.

Cette stratégie couvrant l'ensemble des catégories a permis à Pudu non seulement d'atteindre une échelle de déploiement considérable, mais aussi de développer de solides compétences dans le domaine des applications commerciales à forte valeur ajoutée et des déploiements en entreprise.

Numéro 1 en termes de parts de marché à l'international parmi les entreprises chinoises spécialisées dans les robots de service commerciaux

L'expansion internationale a été un moteur essentiel de la croissance de Pudu. Le rapport de Frost & Sullivan montre que le marché chinois des exportations de robots de service commerciaux a presque triplé entre 2021 et 2025, les expéditions à l'international devant atteindre près de 280 000 unités d'ici 2030. Sur ce marché en pleine croissance, Pudu Robotics s'est classé n°1 parmi les entreprises chinoises de robots de service commerciaux en termes de part de marché à l'international, représentant environ 44% du marché.

La croissance internationale de Pudu repose sur une stratégie « glocale » à long terme qui allie l'innovation de produits à l'échelle mondiale à des opérations, des capacités de service et des partenariats au sein d'écosystèmes adaptés au contexte local. À ce jour, les robots Pudu ont été déployés dans plus de 85 pays et régions, au service de plus de 50 000 clients finaux à travers le monde et sont présents dans 40 aéroports internationaux majeurs.

L'entreprise a également connu un fort succès sur les marchés haut de gamme. Environ 60% des expéditions de robots de nettoyage de la série PUDU CC1 sont destinées à l'Europe et à l'Amérique du Nord, tandis que le chiffre d'affaires de Pudu sur le marché des Amériques a augmenté de 285% en glissement annuel.

Frost & Sullivan souligne que la compétitivité future dans le domaine de la robotique commerciale dépendra de plus en plus non seulement des capacités technologiques, mais aussi de l'influence mondiale de la marque, des réseaux de services adaptés aux marchés locaux et du développement d'un écosystème.

Leadership renforcé dans les robots de nettoyage commerciaux

Pudu Robotics s'est également classé n°1 mondial en termes de chiffre d'affaires pour les robots de nettoyage commerciaux, avec une part de marché d'environ 29%, selon Frost & Sullivan.

L'offre de nettoyage commercial de l'entreprise évolue vers l'ère native IA, grâce à son système Magic Cleaning AI Agent, qui intègre l'intelligence artificielle, le matériel robotique et les données opérationnelles réelles afin d'améliorer sans relâche les performances de nettoyage.

Pudu a développé une gamme complète de robots de nettoyage couvrant différents environnements d'exploitation, notamment la série PUDU CC1 de robots de nettoyage tout-en-un optimisé par l'IA, la série PUDU MT1 de robots de nettoyage à sec optimisé par l'IA, la série PUDU BG1 de robots de lavage à grande échelle optimisé par l'IA, ainsi que le robot de lavage vertical intelligent PUDU SH1.

Cette gamme de solutions s'adapte à un large éventail d'applications, notamment les bureaux, les centres commerciaux, les aéroports, les usines et les établissements de santé, permettant ainsi un déploiement flexible allant de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés.

Frost & Sullivan : la robotique de service commerciale, voie privilégiée pour l'IA incarnée

Le rapport de Frost & Sullivan identifie la robotique de service commerciale comme l'une des voies les plus concrètes pour la commercialisation de l'IA incarnée.

À mesure que l'IA passe des environnements numériques au monde physique, les robots deviennent une interface essentielle entre les systèmes intelligents et les opérations du monde réel. Toutefois, la commercialisation à grande échelle nécessite de surmonter certains défis, notamment la collecte de données en conditions réelles, la complexité technique, les capacités de fabrication et le déploiement à l'échelle mondiale.

Frost & Sullivan considère la robotique de service commerciale comme l'un des secteurs les plus prometteurs pour une adoption précoce et à grande échelle de l'IA incarnée, alors que les robots évoluent dans des scénarios hautement répétitifs, génèrent des données concrètes précieuses, s'appuient sur des plateformes matérielles éprouvées et peuvent être déployés plus facilement dans différents secteurs et régions que d'autres applications robotiques.

Pudu Robotics a développé ces capacités au fil de nombreuses années de déploiement commercial. Depuis le lancement de ses premiers robots de distribution en 2016, Pudu s'est diversifié dans plusieurs domaines de la robotique et a acquis une solide expérience en matière de déploiement commercial à grande échelle dans les secteurs de la restauration, du commerce de détail, de l'hôtellerie, de la santé, de l'industrie, de la logistique et des transports. Cette expérience, qui couvre plusieurs catégories et plusieurs marchés, constitue la base nécessaire à la mise en place de solutions robotiques standardisées pouvant être reproduites à l'échelle mondiale.

Un nouveau paradigme : Pudu définit l'infrastructure de l'ère de l'IA incarnée

Frost & Sullivan souligne que le secteur de la robotique est en train de passer d'un modèle « un robot, un cerveau » à un modèle « un cerveau, plusieurs incarnations », dans lequel un système d'intelligence unifié peut prendre en charge plusieurs formes robotiques. Les entreprises disposant de capacités intégrées couvrant les châssis robotiques, les modèles, les plateformes logicielles et le développement d'écosystèmes seront mieux à même de créer des avantages à long terme.

Pudu Robotics concrétise cette vision grâce à son architecture technologique « un cerveau, plusieurs incarnations » et à son architecture d'agents physiques, qui intègre trois couches : la couche d'incarnation, la couche système et la couche de compétences. Cette architecture illustre la transition de Pudu, qui passe du statut de leader de la robotique de service commerciale à celui de spécialiste de la robotique d'intelligence incarnée.

Frost & Sullivan prévoit que le secteur mondial de la robotique pourrait atteindre les 1 000 milliards de dollars d'ici 2030, les robots devenant une infrastructure indispensable dans les opérations des entreprises, les services urbains, la production industrielle et les environnements du quotidien.

Avec plus de 130 000 robots expédiés à travers le monde, des opérations présentes dans 85 pays et régions, et une gamme complète couvrant la robotique de distribution, de nettoyage, industrielle et d'intelligence incarnée, Pudu Robotics a toutes les cartes en main pour contribuer à cette nouvelle phase du développement de la robotique.

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics, leader mondial de la robotique de service commerciale, a vocation à faciliter le travail et la vie grâce à l'IA et à la robotique, avec l'ambition de construire une infrastructure robotique intelligente mondiale au service de dix milliards de personnes dans le monde.

Pudu Robotics a mis au point des technologies et des composants clés, notamment des modules d'articulations robotiques et des contrôleurs de mouvement, et a déposé plus de 1 900 demandes de brevet à travers le monde. S'appuyant sur trois technologies clés, la navigation incarnée, la manipulation incarnée et l'interaction incarnée, Pudu Robotics a mis au point une architecture novatrice intitulée « un cerveau, plusieurs incarnations », et a ainsi constitué une gamme complète de produits comprenant des robots spécialisés, semi-humanoïdes et humanoïdes.

Actuellement, Pudu propose quatre grandes lignes de produits : la prestation de services, le nettoyage commercial, la livraison industrielle et l'IA incarnée en général. Ses solutions sont largement déployées dans des secteurs tels que la vente au détail, l'hôtellerie, la fabrication, l'immobilier et les services de propriété, les soins médicaux, le divertissement et le sport, l'éducation et les services publics.

Forte d'une présence dans plus de 85 pays et régions du monde, Pudu Robotics a expédié à ce jour plus de 130 000 unités dans le monde.

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