Pudu Robotics dévoile la dernière version de FlashBot, élevant la livraison intelligente de bâtiments à un nouveau niveau

SHENZHEN, Chine, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, un leader mondial dans le secteur de la robotique de service, annonce fièrement aujourd'hui le lancement de son robot de livraison de bâtiments mis à niveau, FlashBot. La dernière version de FlashBot est destinée à révolutionner la livraison intelligente dans diverses installations, notamment les hôtels, les immeubles de bureaux, les appartements, les centres de soins de santé et les hôpitaux, en améliorant encore la gestion et les services numériques.

Pudu Robotics releases the latest version of FlashBot.

En raison de limitations technologiques, les robots de livraison de bâtiments traditionnels sont principalement confinés à des environnements intérieurs, laissant de nombreux scénarios de livraison semi-extérieurs inachevés. Des zones telles que les jardins des hôtels de villégiature, les zones de piscines, les terrasses ouvertes des immeubles de bureaux et les jardins extérieurs des hôpitaux ont des besoins importants en matière de livraison, mais sont souvent mal desservies. Pour combler ces lacunes, Pudu Robotics a lancé le nouveau FlashBot, spécialement conçu pour fonctionner dans des environnements semi-extérieurs. Cette innovation permet non seulement d'étendre la portée des services de livraison, mais aussi d'en améliorer la qualité, en faisant passer les robots d'un environnement purement intérieur à un environnement semi-extérieur.

Principales caractéristiques du nouveau FlashBot :

Livraisons semi-extérieures améliorées avec PUDU VSLAM+ : Le nouveau FlashBot utilise la technologie PUDU VSLAM+ pour une navigation précise et rapide, ce qui améliore considérablement la précision du positionnement et l'adaptabilité. FlashBot navigue en toute transparence entre les zones intérieures et semi-extérieures telles que les allées de jardin, les zones de fitness et les bords de piscine, excellant ainsi dans divers environnements dynamiques à usage mixte. Il est donc idéal pour le service en chambre d'hôtel et d'autres applications semi-extérieures.

Intégration d'IdO exhaustive pour les bâtiments intelligents : FlashBot est devenu une pierre angulaire de l'écosystème numérique des bâtiments intelligents. En s'intégrant à divers dispositifs IdO, notamment les systèmes de contrôle d'accès, les E-Gates, les ascenseurs, les téléphones et les enceintes Bluetooth, FlashBot navigue dans les bâtiments de manière autonome, offrant ainsi des solutions intelligentes de bout en bout. Cette intégration stimule considérablement l'efficacité opérationnelle, offrant une expérience de bâtiment intelligent véritablement interconnectée.

Intégration et cartographie avancées des ascenseurs pour les opérations sur plusieurs étages : Le nouveau FlashBot est doté d'un contrôle amélioré des ascenseurs et d'outils de cartographie efficaces adaptés aux opérations sur plusieurs étages. Il prend en charge les systèmes d'ascenseurs basés sur le cloud compatibles avec les grandes marques telles que KONE et OTIS sans qu'il soit nécessaire de les modifier, tout en prenant également en charge les solutions matérielles pour une plus grande polyvalence dans divers scénarios. En outre, l'outil de cartographie PUDU facilite la réplication rapide des cartes sur plusieurs étages et la gestion exhaustive des bâtiments, ce qui augmente nettement l'efficacité et la commodité du déploiement.

Compartiments modulaires sécurisés et hygiéniques : Le nouveau FlashBot est doté de compartiments modulaires avec des portes à commande indépendante pour une livraison flexible et efficace de plusieurs colis en un seul voyage. La sécurité est assurée par des méthodes d'accès avancées telles que les mots de passe, les numéros de téléphone portable et le lecteur NFC, permettant uniquement un accès autorisé. Des ventilateurs intégrés assurent une circulation d'air constante, éliminant les odeurs et maintenant l'hygiène. Cela garantit des livraisons fiables, sûres et propres à chaque fois.

Mobilité et efficacité opérationnelle supérieures : Le FlashBot amélioré offre une mobilité et une efficacité opérationnelle exceptionnelles. Sa largeur de 70 cm lui permet de naviguer aisément dans les couloirs étroits et les divers ascenseurs, tandis que la technologie d'évitement des obstacles en 3D garantit une navigation fluide autour des obstacles. La collaboration multi-robots améliorée et la répartition intelligente des tâches minimisent les temps d'attente, optimisant ainsi les performances dans les environnements encombrés. La recharge automatique et un système de suspension à deux côtés garantissent un fonctionnement continu et stable sur différents terrains. Cette combinaison garantit des livraisons agiles, efficaces et fiables dans n'importe quel bâtiment.

« Le nouveau FlashBot est le reflet de la volonté de Pudu Robotics d'innover en permanence et de donner la priorité aux besoins de nos clients », indique Felix Zhang, fondateur et président-directeur général de Pudu Robotics. « En étendant ses capacités opérationnelles aux environnements semi-extérieurs, nous proposons une solution encore plus polyvalente et fiable. Nos clients bénéficient ainsi de services de livraison cohérents et de haute qualité, quel que soit le cadre. »

Pudu Robotics s'est engagé à développer des robots de service commercial efficaces, sûrs et intelligents, s'attirant les faveurs du monde entier pour sa technologie avancée. Le FlashBot mis à jour incarne cet engagement en améliorant la livraison des bâtiments intelligents, rendant les services plus pratiques et plus intelligents. Cette innovation n'est pas seulement une percée dans le domaine de la livraison de bâtiments, mais aussi un facteur clé pour l'avenir des bâtiments et des villes intelligents dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur le nouveau FlashBot : https://www.pudurobotics.com/products/flashbot-new

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics, chef de file mondial de la robotique de service, se consacre à l'amélioration de la productivité humaine et du niveau de vie grâce à une technologie robotique innovante. Axé sur la R&D, la fabrication et la vente de robots de service, Pudu Robotics détient près d'un millier de brevets dans le monde entier, couvrant un large éventail de technologies de base. Les robots de l'entreprise ont été largement adoptés dans divers secteurs, notamment la restauration, le commerce de détail, l'hôtellerie, les soins de santé, le divertissement, l'éducation et la fabrication. À ce jour, Pudu Robotics a livré près de 80 000 unités à divers marchés, avec une présence dans plus de 60 pays et régions du monde. Pour plus d'informations sur les développements commerciaux et les mises à jour, suivez PUDU sur LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter et Instagram.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2537012/Pudu_Robotics_releases_latest_version_FlashBot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2492578/Pudu_Robotics_Logo.jpg