Pudu Robotics stellt die neueste Version von FlashBot vor, die die Lieferung in intelligenten Gebäuden auf ein neues Niveau hebt

SHENZHEN, China, 23. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Servicerobotik, verkündet heute stolz die Einführung seines verbesserten Gebäudelieferroboters FlashBot. Die neueste Version von FlashBot wird die intelligente Zustellung in verschiedenen Einrichtungen wie Hotels, Bürogebäuden, Wohnungen, Gesundheitszentren und Krankenhäusern revolutionieren und die digitale Verwaltung und Dienstleistungen weiter verbessern.

Aufgrund technologischer Beschränkungen sind herkömmliche Gebäudelieferroboter vorwiegend auf Innenräume beschränkt, sodass viele Lieferszenarien, die zum Teil im Freien stattfinden, nicht erfüllt werden. In Bereichen wie den Gärten von Ferienhotels, Schwimmbadbereichen, offenen Terrassen von Bürogebäuden und den Außenanlagen von Krankenhäusern besteht ein erheblicher Lieferbedarf, der jedoch häufig nicht gedeckt ist. Um diese Service-Lücken zu schließen, hat Pudu Robotics den neuen FlashBot eingeführt, der speziell für den Einsatz in zum Teil im Freien befindlichen Umgebungen entwickelt wurde. Diese Innovation vergrößert nicht nur die Reichweite der Lieferdienste, sondern verbessert auch deren Qualität, da die Roboter nicht mehr nur in Innenräumen, sondern auch in halboffenen Bereichen eingesetzt werden können.

Hauptmerkmale des neuen FlashBot:

Verbesserte Semi-Outdoor-Lieferungen mit PUDU VSLAM+: Der neue FlashBot nutzt die PUDU VSLAM+ Technologie für eine präzise und schnelle Navigation, die die Positionierungsgenauigkeit und Anpassungsfähigkeit erheblich verbessert. FlashBot navigiert nahtlos zwischen Innen- und Freibereichen wie Gartenwegen, Fitnesszonen und Poolrändern und zeichnet sich in verschiedenen dynamischen, gemischt genutzten Umgebungen aus. Das macht ihn ideal für den Zimmerservice in Hotels und andere Anwendungen im Freien.

Umfassende IoT-Integration für Smart Buildings: FlashBot hat sich zu einem Eckpfeiler des digitalen Ökosystems für intelligente Gebäude entwickelt. Durch die Integration mit verschiedenen IoT-Geräten wie Zugangskontrollsystemen, E-Gates, Aufzügen, Telefonen und Bluetooth-Lautsprechern navigiert FlashBot selbstständig durch Gebäude und bietet intelligente End-to-End-Lösungen. Diese Integration steigert die betriebliche Effizienz erheblich und bietet ein wirklich vernetztes, intelligentes Gebäudeerlebnis.

Fortschrittliche Aufzugsintegration und -kartierung für den Betrieb auf mehreren Etagen: Der neue FlashBot verfügt über eine verbesserte Aufzugssteuerung und effiziente Mapping-Tools, die auf den Betrieb auf mehreren Etagen zugeschnitten sind. Er unterstützt cloudbasierte Aufzugssysteme, die mit großen Marken wie KONE und OTIS kompatibel sind, ohne dass Modifikationen erforderlich sind, und unterstützt gleichzeitig Hardware-Lösungen für eine größere Vielseitigkeit in verschiedenen Szenarien. Darüber hinaus ermöglicht das PUDU Mapping Tool eine schnelle Replikation von Karten für mehrere Stockwerke und ein umfassendes Gebäudemanagement, was die Effizienz und den Komfort der Bereitstellung deutlich erhöht.

Sichere und hygienische modulare Fächer: Der neue FlashBot verfügt über modulare Fächer mit unabhängig voneinander gesteuerten Türen für die flexible und effiziente Zustellung mehrerer Pakete in einer einzigen Fahrt. Die Sicherheit wird durch fortschrittliche Zugangsmethoden wie Passwörter, Handynummern und NFC-Lesegeräte gewährleistet, die nur autorisierten Personen Zugang gewähren. Eingebaute Ventilatoren sorgen für eine konstante Luftzirkulation, beseitigen Gerüche und sorgen für Hygiene. Dies gewährleistet eine zuverlässige, sichere und saubere Zustellung zu jeder Zeit.

Überragende Mobilität und betriebliche Effizienz: Der aktualisierte FlashBot bietet außergewöhnliche Mobilität und operative Effizienz. Mit seiner Breite von 70 cm navigiert er mühelos durch enge Gänge und diverse Aufzüge, während die 3D-Hindernisvermeidungstechnologie eine reibungslose Navigation um Hindernisse herum gewährleistet. Verbesserte Zusammenarbeit zwischen mehreren Robotern und intelligente Aufgabenverteilung minimieren die Wartezeiten und optimieren die Leistung in überfüllten Umgebungen. Die automatische Aufladung und die beidseitige Federung sorgen für einen kontinuierlichen und stabilen Betrieb auf unterschiedlichem Terrain. Diese Kombination garantiert flexible, effiziente und zuverlässige Lieferungen in jedem Gebäudeumfeld.

„Der neue FlashBot spiegelt das Engagement von Pudu Robotics für kontinuierliche Innovation und die Priorisierung der Bedürfnisse unserer Kunden wider", sagte Felix Zhang, Gründer und CEO von Pudu Robotics. „Durch die Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten auf Umgebungen im Freien bieten wir eine noch vielseitigere und zuverlässigere Lösung. Dadurch wird sichergestellt, dass unsere Kunden unabhängig von der Umgebung von konsistenten, hochwertigen Lieferdiensten profitieren."

Pudu Robotics hat sich der Entwicklung effizienter, sicherer und intelligenter kommerzieller Serviceroboter verschrieben und erntet für seine fortschrittliche Technologie weltweite Anerkennung. Der aktualisierte FlashBot verkörpert dieses Engagement, indem er die Lieferung in intelligenten Gebäuden verbessert und die Dienstleistungen bequemer und intelligenter macht. Diese Innovation ist nicht nur ein Durchbruch bei der Lieferung in Gebäuden, sondern auch ein entscheidender Faktor für die Zukunft von intelligenten Gebäuden und intelligenten Städten weltweit.

Erfahren Sie mehr über den neuen FlashBot: https://www.pudurobotics.com/products/flashbot-new

Informationen zu Pudu Robotics

Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Servicerobotik, hat sich zum Ziel gesetzt, die menschliche Produktivität und den Lebensstandard durch innovative Robotertechnologie zu verbessern. Pudu Robotics konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Servicerobotern und hält weltweit fast tausend autorisierte Patente, die eine breite Palette von Kerntechnologien umfassen. Die Roboter des Unternehmens werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, unter anderem in der Gastronomie, im Einzelhandel, im Gastgewerbe, im Gesundheitswesen, in der Unterhaltungsbranche, im Bildungswesen und in der Fertigung. Bis heute hat Pudu Robotics fast 80.000 Einheiten erfolgreich an eine Vielzahl von Märkten ausgeliefert und ist in mehr als 60 Ländern und Regionen weltweit vertreten. Für weitere Informationen über Geschäftsentwicklungen und Updates folgen Sie PUDU auf LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter und Instagram.

