Pudu Robotics dévoile le PUDU D9 : un robot humanoïde grandeur nature pour stimuler l'intelligence incarnée commercialement viable

SHENZHEN, Chine, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, un leader mondial du secteur de la robotique de service, a lancé son premier robot humanoïde bipède grandeur nature, le PUDU D9. Développé par le Pudu X-Lab, ce robot innovant fait suite aux sorties du robot semi-humanoïde PUDU D7 et de la main dextre PUDU DH11, marquant le troisième produit de l'équipe cette année.

Mesurant 170 cm et pesant 65 kg, le PUDU D9 dispose de 42 degrés de liberté au niveau des articulations, avec un couple maximum de 352 Nm. Il est équipé de la main dextre PUDU DH11, déjà commercialisée, qui permet une marche bipède semblable à celle de l'homme et des capacités opérationnelles à deux mains. Dans la vidéo de démonstration, le PUDU D9 a montré sa mobilité impressionnante, notamment en marchant debout, en gérant des obstacles, en grimpant des pentes et en effectuant des tâches de nettoyage du sol à l'aide du PUDU SH1, un autre produit de la gamme PUDU.

Le PUDU D9, dont l'objectif est d'atteindre l'intelligence incarnée commercialement viable, sera bientôt disponible en prévente, les demandes de renseignements étant actuellement acceptées sur le site web officiel de Pudu Robotics.

Le PUDU D9 est conçu selon une philosophie centrée sur l'humain, incarnant le principe « Né pour servir ». En tant que robot entièrement anthropomorphique, son design reflète fidèlement les capacités humaines tout en s'efforçant de fournir une assistance pratique dans une gamme variée d'applications.

Principales capacités du PUDU D9 :

Mobilité dynamique : la structure bipède du PUDU D9 lui permet de marcher à des vitesses comparables à celles des adultes, atteignant jusqu'à 2 m /s sur des surfaces planes. Il peut facilement emprunter des escaliers, des pentes et d'autres terrains urbains difficiles. Grâce à des algorithmes avancés, le robot adopte une démarche légère, ce qui limite le bruit lors de son utilisation dans des environnements humains. Son système de navigation sémantique visuelle de pointe est équipé de capteurs de haute précision qui permettent une cartographie sémantique en 3D en temps réel, offrant au D9 une compréhension complète de son environnement. Cette capacité garantit un autopositionnement précis et une planification autonome des itinéraires.

Avec l'introduction du PUDU D9, Pudu Robotics a constitué une gamme complète de produits qui comprend des robots spécialisés, semi-humanoïdes et humanoïdes. En s'appuyant sur cette base solide, l'entreprise vise à atteindre l'intelligence incarnée commercialement viable et explorera activement les innovations dans les capacités fondamentales de l'IA des robots, de la mobilité et de la technologie opérationnelle.

En tant que leader mondial de la robotique de service commerciale, Pudu Robotics s'engage à donner la priorité aux besoins des utilisateurs en s'appuyant sur ses solides bases en matière de technologie, de développement de produits, de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de canaux de distribution. Felix Zhang, fondateur et PDG de Pudu Robotics, a souligné que « l'orientation client a toujours été au cœur des valeurs de PUDU. À l'avenir, nous continuerons d'explorer les technologies en fonction des besoins et des difficultés des clients. Notre vaste expérience dans le secteur des services commerciaux contribuera à accélérer la maturité des robots semi-humanoïdes et humanoïdes, permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes de profiter de la commodité des services robotiques. »

