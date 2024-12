Pudu Robotics stellt den PUDU D9 vor: Ein humanoider Roboter in voller Größe mit kommerziell nutzbarer, verkörperter Intelligenz

SHENZHEN, China, 20. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Servicerobotik, hat mit PUDU D9 seinen ersten zweibeinigen humanoiden Roboter in voller Größe auf den Markt gebracht. Dieser innovative Roboter wurde vom Pudu X-Lab entwickelt und ist nach dem halbhumanoiden Roboter PUDU D7 und der gewandten Hand PUDU DH11 das dritte Produkt des Teams in diesem Jahr.

Mit einer Körpergröße von 170 cm und einem Gewicht von 65 kg verfügt der PUDU D9 über 42 Freiheitsgrade an seinen Gelenken und ein maximales Drehmoment von 352 Nm. Er ist ausgestattet mit der bereits im Handel erhältlichen gewandten Hand PUDU DH11, die ein menschenähnliches zweibeiniges Gehen und einen beidhändigen Betrieb ermöglicht. In dem Demonstrationsvideo zeigte der PUDU D9 seine beeindruckende Mobilität, einschließlich des aufrechten Gehens, der Hindernisnavigation, des Kletterns an Hängen und der Durchführung von Bodenreinigungsaufgaben mit dem PUDU SH1, einem weiteren Produkt aus der PUDU-Produktpalette.

Mit dem Ziel, eine kommerziell nutzbare verkörperte Intelligenz bereitzustellen, wird der PUDU D9 bald im Vorverkauf erhältlich sein. Diesbezügliche Anfragen werden derzeit über die offizielle Website von Pudu Robotics entgegengenommen.

Der PUDU D9 wurde mit einer auf den Menschen ausgerichteten Philosophie entwickelt und verkörpert das Prinzip von „Born to Serve". Als vollständig anthropomorpher Roboter ist sein Design eng an die menschlichen Fähigkeiten angelehnt und bietet praktische Unterstützung für ein breites Spektrum von Anwendungen.

Wichtigste Fähigkeiten von PUDU D9:

Dynamische Mobilität: Mit seiner zweibeinigen Struktur erreicht der PUDU D9 eine Gehgeschwindigkeit, die mit der von Erwachsenen vergleichbar ist und auf ebenen Flächen bis zu 2 m/s beträgt. Er kann problemlos Treppen, Abhänge und andere schwierige städtische Geländeformen bewältigen. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen verfügt der Roboter über eine leichtgewichtige Bewegungssteuerung, die Geräusche beim Betrieb in menschlicher Umgebung minimiert. Sein hochmodernes visuelles semantisches Navigationssystem ist mit hochpräzisen Sensoren ausgestattet, die eine semantische 3D-Kartierung in Echtzeit ermöglichen und dem D9 ein umfassendes Bild von seiner Umgebung vermitteln. Diese Fähigkeit gewährleistet eine genaue Selbstpositionierung und autonome Routenplanung.

Nahtlose natürliche Interaktion: Der PUDU D9 besitzt mehrere visuelle und taktile Kraft- und Hörsensoren von höchster Präzision, über die er multimodale Informationen aus seiner Umgebung erfasst. Durch ein ausgeklügeltes Verarbeitungssystem, das fortschrittliche KI-Modelle integriert, erreicht der D9 multimodale, natürliche Interaktionen auf menschlichem Niveau, wodurch die Qualität und Reaktionsfähigkeit der angebotenen Dienste erheblich verbessert wird.

Mit der Einführung des PUDU D9 hat Pudu Robotics eine umfassende Produktpalette etabliert, die spezialisierte, halbhumanoide und humanoide Roboter umfasst. Auf dieser robusten Grundlage stellt das Unternehmen eine kommerziell nutzbare verkörperte Intelligenz bereit und wird aktiv Innovationen in den Kernbereichen der Roboter-KI, Mobilität und Betriebstechnologie erkunden.

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der kommerziellen Servicerobotik ist Pudu Robotics weiterhin bestrebt, die Bedürfnisse der Benutzer in den Vordergrund zu stellen, indem es auf seinem starken Fundament in den Bereichen Technologie, Produktentwicklung, Lieferkettenmanagement und Marktkanäle aufbaut. Felix Zhang, Gründer und CEO von Pudu Robotics, betont: „Kundenorientierung zählte schon immer zu den Grundwerten von PUDU. Wir werden auch in Zukunft Technologien erforschen, die sich an den Bedürfnissen und Problemen unserer Kunden orientieren. Unsere umfassende Erfahrung im kommerziellen Dienstleistungssektor wird dazu beitragen, die Reife halbhumanoider und humanoider Roboter zu beschleunigen, damit mehr Menschen die Annehmlichkeiten von Roboterdienstleistungen genießen können.

