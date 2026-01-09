Pudu Robotics, Hafif Yük Taşıma Endüstriyel Otomasyona Erişimi Genişletmek İçin PUDU T150'yi Piyasaya Sürüyor

SHENZHEN, 9 Ocak 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, hizmet robotlarında küresel bir lider olarak, bugün PUDU T150, hafif yük kapasiteli endüstriyel dağıtım robotunun üretim ve depo ortamlarında dahili malzeme dağıtımı için tasarlandığını duyurdu..

PUDU T150: Light-payload Industrial Delivery Robot

150 kg yük kapasitesi uygulamaları için geliştirilen PUDU T150, hızlı kurulum, stabil çalışma ve yüksek maliyet verimliliğine odaklanır. Yeni model, özellikle 3C elektronik, plastik bileşenler ve küçük ürün depolama alanlarında üreticiler ve lojistik operatörleri için endüstriyel otomasyona geçişte giriş engelini azaltmayı hedefler; hızlı tüketim ürünleri, güzellik ve hızlı moda sektörlerine yöneliktir.

PUDU T150 ilk olarak Çin Ana Karası ve Hong Kong, Makao, Tayvan bölgelerinde ve seçili yüksek büyüme pazarlarında, ,Vietnam, Tayland, Singapur, Malezya, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye dahil olmak üzere sunulacaktır.

Hafif Yük Endüstriyel Lojistikteki Açığı Gideriyor

Üretim daha yalın ve esnek modeller yönünde gelişmeye devam ederken, dahili lojistik otomasyonu giderek daha önemli hale geliyor. Ancak, birçok küçük ve orta ölçekli üretici, yüksek maliyetler, karmaşık kurulum süreçleri ve operasyonel engeller nedeniyle endüstriyel robotları benimsemede hâlâ ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.

Mevcut endüstriyel teslimat robotları olan PUDU T300 ve T600'e ek olarak, Pudu Robotics karşılanmamış bu talebi karşılamak için PUDU T150'yi geliştirdi. Robot, hafif yük, yüksek frekanslı taşıma senaryolarını hedefler; burada güvenilirlik, sadelik ve kullanım kolaylığı kritik olup, daha fazla şirketin otomasyonu hızlı ve etkin şekilde uygulamasını sağlar.

PUDU T150 iki farklı konfigürasyonda sunulmaktadır:

Kaldırma versiyonu otomatik entegrasyon ve daha gelişmiş iş akışları için tasarlanmıştır;

otomatik entegrasyon ve daha gelişmiş iş akışları için tasarlanmıştır; Standart versiyon, uygun maliyetli, noktadan noktaya malzeme dağıtımı için geliştirildi.

Hızlı Kurulum ve Pratik Kullanım İçin Tasarlandı

PUDU T150, gerçek endüstriyel ortamlarda hızlı ve pratik kurulum için tasarlanmıştır.

Geleneksel AGV sistemlerinin saha değişiklikleri, işaretleyiciler, kılavuz raylar ve karmaşık ağ veya API entegrasyonuna dayanmasının aksine—genellikle çalışır duruma gelmesi haftalar veya aylar sürebilir—PUDU T150 kutudan çıkar çıkmaz çalışır. Ortamda herhangi bir değişiklik gerekmez ve haritalama doğrudan robot üzerinde 10 dakika içinde tamamlanabilir, stabil çalışma ise bir saat gibi kısa sürede sağlanabilir.

Robot ayrıca yerel sunucu veya karmaşık ağ altyapısı olmadan çoklu robot iş birliğini destekler, böylece daha hızlı kurulum ve tesisler arasında kolay ölçeklenebilirlik sağlar.

Dinamik Ortamlarda Stabil Navigasyon

PUDU T150, VSLAM tabanlı görsel konumlandırmayı çift LiDAR sensörleriyle birleştirerek tam 360 derece çevresel algılama sunar.

PUDU'nun özel algoritmalarıyla çalışan sistem, dinamik harita güncellemeleri ve stabil konumlandırmayı destekler; böylece karmaşık ve değişken endüstriyel ortamlarda bile güvenilir, uzun süreli navigasyon sağlar. Bu mimari, hareketli engeller, düzen değişiklikleri ve yüksek trafik yoğunluğu olan tesislerde tutarlı performans sunar.

Aeroğrafik Kalite Yapısal Tasarım ile Tek Parça Entegre Şasi

Havacılık standartlarında, yüksek mukavemetli malzemelerle üretilen PUDU T150; yekpare (monoblok) şasi tasarımı sayesinde en zorlu endüstriyel ortamlarda bile üstün dayanıklılık sunar. Darbelere ve deformasyona karşı geliştirilen bu güçlü yapı, robotun yoğun çalışma temposunda dahi performansını istikrarlı bir şekilde korumasını sağlar. 5 yıla varan kullanım ömrüyle PUDU T150; hem bakım sıklığını azaltır hem de onarım ve parça değişim maliyetlerini minimuma indirir.

Ön Saf Çalışanları İçin Basit Kullanım

PUDU T150, sezgisel, tablet benzeri kullanım sunar ve herkesin eğitim gerektirmeden kullanabilmesini sağlar. PUDU'nun kendi geliştirdiği yazılımı çalıştıran dahili dokunmatik ekran ile kullanıcılar görev verebilir, mod değiştirebilir ve parametreleri hızlıca ayarlayabilir.

Cihaz üzerindeki kontrolün yanı sıra, robot uzaktan operasyon desteği sunar; böylece kullanıcılar robota gitmeden görevleri yönlendirebilir ve yönetebilir. Entegrasyon seçenekleri arasında uzaktan çağrı cihazları, PUDU Link ve açık API'ler bulunur; bu da PUDU T150'nin farklı iş akışlarına ve yönetim sistemlerine uyumlu olmasını sağlar.

Endüstriyel Düzeyde Güvenlik ve Kesintisiz 7/24 Çalışma

PUDU T150, ISO 3691-4 endüstriyel güvenlik standardına uygundur ve uzun süreli, yüksek sıklığı olan iş yüklerinde güvenli ve güvenilir çalışma sağlar.

Sürekli lojistik operasyonları desteklemek için robot, kablolu şarj, otomatik yeniden şarj ve hızlı pil değişimi gibi esnek güç seçenekleri sunar; böylece neredeyse 24/7 çalışma ve istikrarlı malzeme akışı sağlanır.

PUDU'nun Endüstriyel Teslimat Portföyünü Genişletiyor

PUDU T150'nin lansmanıyla, Pudu Robotics endüstriyel teslimat portföyünü daha da güçlendiriyor; T-serisini 150kg'dan 600kg'a kadar yük kapasitesini kapsayacak şekilde genişletiyor ve çok çeşitli endüstriyel senaryolarda daha fazla esneklik sunuyor.

Hızlı kurulum ve kolay entegrasyon için tasarlanan PUDU T150, daha fazla üretici ve lojistik operatörünün otonom teslimat çözümlerini kolayca benimsemesini sağlar; küçük ve orta ölçekli işletmelerde otomasyonun yaygınlaşmasını destekler ve endüstriyel sektörde akıllı dönüşümü hızlandırır.

Pudu Robotics

Servis robotları sektöründe küresel bir lider olan Pudu Robotics, yenilikçi robot teknolojileri aracılığıyla insan üretkenliğini ve yaşam standartlarını artırmaya kendini adamıştır.

Ar-Ge, üretim ve servis robotu satışına odaklanan Pudu Robotics; mobilite, manipülasyon ve yapay zeka olmak üzere üç temel teknolojiye öncelik vermektedir. Pudu Robotics, sektörde uzmanlaşmış robotlar, yarı insansı (semi-humanoid) ve insansı (humanoid) robot ürünlerinden oluşan kapsamlı bir yelpaze oluşturulmasında öncü bir rol üstlenmiştir.

PUDU güncel olarak dört ana ürün grubu sunmaktadır: servis ve teslimat robotları, ticari temizlik robotları, endüstriyel teslimat robotları ve yapay zeka destekli akıllı robotlar. Bu çözümler; yiyecek ve içecek, perakende, konaklama, sağlık, eğlence ve spor, endüstriyel tesisler ve eğitim dahil olmak üzere on ana sektörde aktif olarak kullanılmaktadır. Bugüne kadar 80'den fazla ülke ve bölgede, 1.000'den fazla şehre yayılan Pudu Robotics, dünya çapında 100.000'den fazla ünitenin sevkiyatını başarıyla gerçekleştirmiştir.

